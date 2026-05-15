Третий матч серии должен получиться максимально плотным и жёстким. «Ак Барс» подходит к игре в отличной форме: казанцы выиграли все семь домашних матчей в текущем плей-офф и уверенно провели вторую встречу серии. «Локомотив» остаётся опасным за счёт давления и высокой интенсивности, однако после поражения 1:5 ярославцам необходимо прибавлять в реализации и надёжности в обороне. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Первый период окончен! «Ак Барс» серьёзно проиграл по броскам (3:17), шесть минут провёл в меньшинстве. Итог — две шайбы «Локомотива»: сначала Берёзкин реализовал «5 на 4», а следом удвоил преимущество Паник.

20' Минута до конца первого периода!

18' Гооооол!!! 0:2. Паник выкатился «один в ноль» и бросил мимо ворот, сам же забрал подбор у лицевого борта и добил с отрицательного угла — в итоге шайба рикошетом от Билялова залетела в створ!

17' Берёзкин из правого круга бросил из-под защитника, но мимо створа шайба полетела.

16' Береглазов бросил в ближний угол ворот, но Билялов спас.

14' Тодд опасно бросал, но Исаев справился!

12' Гооооол!!! 0:1. Среагировал Билялов на два броска, а на пятаке подкараулил отскок Максим Берёзкин и добил скачущую шайбу в ворота!

12' Елесин с кистей бросил из левого круга, но Билялов надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

11' Гернат бросил с кистей, но Билялов поймал шайбу ловушкой.

10' Рафиков бросил с хода из правого круга, но Билялов парировал!

09' Удаление у «Ак Барса»: Степан Терехов схлопотал двойной штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

08' Береглазов бросил от синей линии, но Билялов выручил.

08' Елесин и Денисенко решили потолкаться, но быстро успокоились.

07' В полном составе казанцы.

07' Удачно пока отбиваются хозяева.

06' Удаление у «Ак Барса»: Григорий Денисенко наказан малым штрафом за подножку.

05' Денисенко слева с острого угла опасно бросал в дальний верхний угол, но не попал в створ.

04' 3:1 по броскам в створ в пользу ярославцев, хотя шайбой больше владеют хозяева льда.

03' После броска Фрейза добавлял Яшкин, но выручил Билялов.

03' Елесин и Яшкин решили выяснить отношения, но обошлось без удалений.

01' Первый бросок в створ от Хмелевского, но парировал Исаев.

01' Первый период начался! Вбрасывание выиграли гости.

До матча

18:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

18:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

18:50 Основные вратари: Тимур Билялов и Даниил Исаев.

18:40 Главный судья: Евгений Ромасько (Тверь, Россия); Главный судья: Сергей Юдаков (Москва, Россия); Линейный: Дмитрий Сивов (Москва, Россия); Линейный: Александр Садовников (Москва, Россия).

18:30 Матч пройдёт на льду «Татнефть-Арены»(Казань, Россия), вместимостью 8 900 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Ак Барса»

Ак Барс: Максим Арефьев, Тимур Билялов, Степан Фальковский, Степан Терехов, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Илья Карпухин, Никита Лямкин, Михаил Фисенко, Радэль Замалтдинов, Григорий Денисенко, Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски, Алексей Пустозёров, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Кирилл Семёнов, Артём Галимов.

Стартовый состав «Локомотива»

Локомотив: Алексей Мельничук, Даниил Исаев, Александр Елесин, Алексей Береглазов, Мартин Гернат, Никита Черепанов, Рушан Рафиков, Даниил Мисюль, Андрей Сергеев, Никита Кирьянов, Георгий Иванов, Рихард Паник, Артур Каюмов, Артём Кузин, Александр Радулов, Байрон Фрейз, Егор Сурин, Максим Берёзкин, Максим Шалунов, Александр Полунин, Денис Алексеев, Александр Волков.

Ак Барс

Казанский клуб подошёл к домашнему этапу финальной серии в максимально комфортной ситуации. После поражения 1:3 в стартовой игре команда Анвара Гатиятулина резко прибавила по всем ключевым компонентам и уже во втором матче разобрала «Локомотив» — 5:1. Особенно заметна разница в реализации: если в первой встрече «барсы» использовали лишь 3,1% бросков в створ, то спустя два дня эффективность атаки выросла в несколько раз. Главным фактором успеха остаётся игра на своей площадке. В нынешнем Кубке Гагарина «Ак Барс» выиграл все семь домашних матчей, а общая разница шайб в Казани — 24:9. Команда не проигрывает дома в основное время с января. В среднем соперники забрасывают казанцам лишь 1,29 шайбы за матч, что является одним из лучших показателей текущего плей-офф.

Локомотив

Ярославцы уверенно вошли в финал, выиграв первый матч серии, однако уже во второй встрече команда Боба Хартли столкнулась с серьёзными проблемами в обороне. «Локомотив» не справился с быстрыми подключениями защитников «Ак Барса», допускал потери при выходе из зоны и дважды пропустил в меньшинстве. В текущем плей-офф «Локомотив» остаётся одной из лучших выездных команд турнира — лишь одно поражение в основное время за весь розыгрыш Кубка Гагарина. Более того, именно на чужом льду ярославцы регулярно действуют дисциплинированнее и допускают меньше удалений. В атаке команда по-прежнему делает ставку на давление и высокий темп. До разгрома во втором матче «железнодорожники» в мае забрасывали в среднем 3,5 шайбы за игру. Лидером нападения остаётся Максим Шалунов, набравший шесть очков в пяти предыдущих встречах. При этом серия с «Ак Барсом» пока складывается для него непросто — во второй игре форвард остался без результативных действий.

Личные встречи

В текущем сезоне команды встречались четыре раза. В регулярном чемпионате обе победы остались за «Локомотивом», включая матч в Казани — 1:0. Финальная серия Кубка Гагарина началась с победы ярославцев — 3:1, однако во второй игре «Ак Барс» уверенно ответил разгромом — 5:1. Всего в КХЛ соперники провели 40 матчей: 23 победы у «Локомотива» и 17 — у «Ак Барса».

