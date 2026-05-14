В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 15 мая. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Ак Барс — Локомотив с коэффициентом для ставки за 1.75.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Ак Барс» завершил в основной тройке Восточной конференции — набрал 94 очка и на 5 турнирных пунктов отстал от 2-го «Авангарда».

Последние матчи: В полуфинале Кубка Гагарина «Ак Барс» провел пять матчей против «Металлурга» Мг, над которым установил три победы кряду (4:1, 4:1, 4:3, от).

Главная серия сезона тем временем началась с локальной неудачи на льду «Локомотива» (1:3). Уже в следующей встрече команда Анвара Гатиятулина взяла уверенный реванш (5:1).

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: «Ак Барс» после поражения в Ярославле моментально отреагировал и уже в следующем матче выдал образцовый по исполнению матч.

До неудачи 11 мая казанцы провели серию из шести побед в семи встречах, дважды обыграв «Металлург» Мг с разницей в три шайбы. Кроме того, на этом отрезке «Ак Барс» лишь один раз не смог забросить больше двух голов в основное время.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: «Локомотив» с запасом победил в Западной конференции. С 98 очками в наличии, ярославцы опередили ближайших конкурентов на 10+ турнирных баллов.

Последние матчи: Дорогу к финалу «Локомотив» пробивал на характере. Семиматчевая серия против «Авангарда» закончилась двумя победами кряду во втором овертайме (3:2, от, 4:3, от).

В финале Кубка Гагарина команда Боба Хартли забрала первый домашний результат (3:1), но потерпела провал во второй встрече на родной площадке (1:5).

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: «Локомотив» после уверенной победы тремя днями ранее крупно уступил «Ак Барсу» на домашнем льду. При этом до последней игры ярославцы выиграли в четырех матчах из пяти.

Предыдущая серия с «Авангардом» оказалась предельно неровной: «Локомотив» горел 1-3, но три победы подряд позволили все перевернуть. В трех предыдущих победных встречах ярославцы неизменно забивали минимум три гола.

Статистика для ставок

«Ак Барс» побеждает дома на протяжении 10 матчей кряду

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в 3 личных встречах из 5 предыдущих в гостях

В 5 личных встречах из 6 последних было забита 4 или менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 3.98, победа «Локомотива» — в 2.91.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.14, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: На домашнем льду «Ак Барс» умеет запираться в обороне и терпеть в моменты активного давления соперников. В третьем матче казанцы, как и в большинстве игр до этого, продемонстрируют должную дисциплину.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.75.

Прогноз: В домашних условиях по ходу этого плей-офф команда Анвара Гатиятулина разбиралась с соперниками, проводившими сезон на топ-уровне. На этом фоне казанцы не будут испытывать большие проблемы в противодействии «Локо».

Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.74.