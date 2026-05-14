В матче группы А чемпионата мира сборная Финляндии сыграет против сборной Германии. Игра пройдет в швейцарском Цюрихе на «Свисс Лайф Арене» 15 мая, начало — в 17:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Финляндия — Германия с коэффициентом для ставки за 2.12.
Финляндия
Перед стартом ЧМ: Сборная Финляндии на чемпионате мира сделает ставку на опытных хоккеистов. Основное внимание будет уделено форварду Йессе Пулюярви. Выступая за швейцарский клуб «Женева-Серветт», нападающий стал вторым бомбардиром команды.
Последние матчи: Перед стартом чемпионата мира «Суоми» выступил на шведских играх. Хоккеисты Антти Пеннанена переиграли Чехию (3:2), Швецию (5:1), но уступили «Швейцарии» в серии буллитов (4:5 Б).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: В строй сборной Финляндии вернулся ключевой игрок Александр Барков. В этом сезоне нападающий «Флориды» пропустил Олимпийские игры из-за травмы колена.
Германия
Перед стартом ЧМ: Сборная Германии подходит к чемпионату мира в статусе одной из самых неудобных команд турнира. Немецкий коллектив давно перестали считать середняком мирового хоккея. Теперь Германия на регулярной основе навязывает борьбу фаворитам. В 2023 году команда дошла до финала чемпионата мира. В нынешнем розыгрыше немецкая сборная вновь рассчитывает побороться за медали.
Последние матчи: Перед стартом чемпионата мира сборная Германии провела семь товарищеских матчей, выиграв по два поединка у Австрии (5:2, 4:3) и Словакии (3:1, 3:1). Немецкая команда проиграла две встречи Чехии (1:4, 3:5) и одну США (2:5).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: Сильной стороной сборной Германии остаётся командный хоккей и высокая самоотдача на каждом участке льда. В составе сборной хоккеисты, способные добавить скорости и агрессии в атаке.
Германия умеет терпеть под давлением и нередко добивается результата за счёт характера и плотной игры. Перед стартом турнира команда выглядит достаточно сбалансированной и готовой бороться за выход в плей-офф.
Статистика для ставок
- Сборная Финляндии на шведских играх одержала две победы подряд
- В матче против США перервалась четырёхматчевая победная серия Германии
- В последних трёх матчах сборная Финляндии переиграла Германию трижды (4:3, 2:1, 2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 1.43, ничья — в 5.20, а победа Германии — в 6.30.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.
Прогноз: В семи последних матчах сборная Финляндии забросила в ворота соперников более 4 шайб. В стартовой игре чемпионата мира скандинавы вполне могут нанести новое поражение Германии.
Ставка: Фора Финляндии (-2) с коэффициентом 2.12.
Прогноз: В среднем за матч сборные Финляндии и Германии забрасывают по 2-3 шайбы. Можно рискнуть в пользу результативного поединка.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.30.