прогноз на матч Кубка Стэнли

В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Баффало» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «КиБэнк-центре» 15 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Баффало — Монреаль с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Баффало»

Путь к плей-офф: Главный турнир «Баффало» завершил на 2-м месте в Восточной конференции со 109 очками на счету, на 4 зачетных балла отстав от 1-й «Каролины».

Последние матчи: Четвертьфинальную серию против «Монреаля» «Баффало» начал с победы в домашних стенах (4:2), за которой последовали крупное поражение (1:5).

В Канаде команда Линди Раффа также устроилась на крупную разницу (2:6), тогда как в четвертой встрече сумела восстановить равенство (3:2).

Не сыграют: Джастин Данфорт, Иржи Кулих, Ной Остлунд.

Состояние команды: «Баффало» собрался после двух крупных поражений и с трудом забрал победный результат в Канаде, хотя по самой игре по-прежнему испытывал проблемы.

Помимо в целом низкой бросковой активности «Сейбрз» регулярно выхватывают удаления, нарушая тем самым свой игровой рисунок. Перед предстоящей встречей команда Линди Раффа победила только в двух домашних матчах из предыдущих шести.

«Монреаль»

Путь к плей-офф: «Монреаль» по итогам регулярного чемпионата оказался в четверке лидеров Востока со 106 баллами в наличии, по дополнительным цифрам отстав от 3-й «Тампы».

Последние матчи: После семи выматывающих матчей против «Тампы-Бэй» «Монреаль» потерпел поражение в первой встрече на льду «Баффало» в рамках 1/4 финала (2:4).

Во втором матче и дома команда Мартена Сан-Луи сумела переломить ход (5:1, 6:2). Однако закрепить успех во встрече №4 «Канадиенс» не удалось (2:3).

Не сыграют: Патрик Лайне.

Состояние команды: «Монреаль» был неплох в четвертой игре в домашних стенах, но потерпел неудачу. Так, очередная серия «Канадиенс» принимает более затяжной характер.

В этом плей-офф команда Мартена Сан-Луи уже успела провести одиннадцать матчей, в пяти из которых потерпела поражение. Только в одной игре из последних семи канадцы пропустили больше 2 голов.

В 6 последних личных встречах на льду «Баффало» было забито 6 или более голов

«Монреаль» победил в 8 личных встречах из 10 последних на площадке «Баффало»

В 2 гостевых матчах из 3 последних «Монреаль» не пропускал больше 1 гола

Коэффициенты букмекеров: Победа «Баффало» оценивается букмекерами в 2.39, ничья — в 4.21, победа «Монреаля» — в 2.67.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 5.5 — за 2.07.

Прогноз: При 2-2 в серии пятая встреча традиционно обладает большим турнирным весом, поэтому цену ошибки команды знают прекрасно. В этих условиях соперники будут пытаться отойти от агрессивной атакующей модели и сместить фокус на компактную оборону.

Прогноз: По ходу плей-офф для «Монреаля» не были особой проблемой гостевые условия игры. На льду «Сейбрз» команда Мартена Сан-Луи попытается организовать контроль и забрать важнейший результат перед возвращением в Канаду.

