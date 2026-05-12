В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Колорадо» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Болл-Арене» 14 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Колорадо — Миннесота с коэффициентом для ставки за 1.89.
«Колорадо»
Путь к плей-офф: «Колорадо» по итогам регулярки стал обладателем Президентского Кубка, набрав 121 очко в 82 матчах и обогнав 2-ю «Каролину» на 8 пунктов в суммарном зачете.
Последние матчи: В 1/8 финала «Колорадо» «всухую» устранил «Лос-Анджелес» — 4-0, после чего одержал две эффективные победы над «Миннесотой» (9:6, 5:2).
Серия без поражений «Эвеланш» ненадолго прервалась в третьей четвертьфинальной встрече (1:5), за которой последовала очередная яркая победа (5:2).
Не сыграют: Джоэл Кивиранта, Джош Мансон.
Состояние команды: На данном этапе плей-офф «Колорадо» выдерживает баланс между самоуверенностью и умением брать игру под контроль, не подстраиваясь под соперника.
После поражения в третьей игре «Эвеланш» продемонстрировали правильную реакцию и забрали результат четвертой встречи. Так, победой денверцев закончились семь матчей из восьми в Кубке Стэнли.
«Миннесота»
Путь к плей-офф: В главном турнире «Миннесота» набрала 104 очка, с которыми обосновалась на 3-й строке Западной конференции. На 8 баллов коллектив из Сент-Пола отстал от 2-го «Далласа».
Последние матчи: В предыдущем раунде Кубка Стэнли «Миннесота» провела шесть матчей против «Далласа» и закончила противостояние тремя победами подряд (3:2, от, 4:2, 5:2).
На старте 1/4 финала «Уайлд» провалили два выезда на лед «Колорадо» (6:9, 2:5), но попытались выправить положение дома (5:1). За победой в третьей встрече последовала очередная неудача (2:5).
Не сыграют: Йонас Бродин, Джоэль Эрикссон.
Состояние команды: «Миннесота» подобралась к четвертьфиналу на пике общекомандной формы, но этого оказалось недостаточно на фоне «Колорадо», серия против которого складывается наихудшим образом.
Трижды в четырех матчах против победителя регулярки команда Джона Хайнса пропустила 5 голов или более. Перед возвращением в Денвер «Миннесота» потерпела шесть поражений в восьми играх в гостях.
Статистика для ставок
- «Колорадо» не проигрывает дома на протяжении 5 матчей кряду
- «Колорадо» не пропускал больше 2 голов в 6 домашних встречах из 7 последних
- «Миннесота» потерпела 4 поражения в 5 последних матчах на льду «Колорадо»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 1.89, ничья — в 4.52, победа «Миннесоты» — в 3.57.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.57, на тотал меньше 5.5 — за 2.25.
Прогноз: После поражения в четвертой встрече шансы «Миннесоты» достигли дна. «Колорадо» находится в великолепной форме и не отдаст результат на своей площадке.
Ставка: «Колорадо» победит за 1.89.
Прогноз: В трех матчах из четырех «Колорадо» показал высокий класс атакующего исполнения. За шаг до полуфинала сдержать такую агрессивную линию нападения хозяев «Миннесоте» вряд ли удастся.
Ставка: Индивидуальный тотал «Колорадо» больше 3.5 за 1.94.