Во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 13 мая. Начало встречи — в 04:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Вегас — Анахайм с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Вегас»

Путь к плей-офф: Общий этап чемпионата «Вегас» закончил в квартете лидеров Западной конференции с 95 очками в наличии. На 9 баллов «Голден Найтс» отстали от топ-3.

Последние матчи: В первом раунде Кубка Стэнли «Вегас» провел шесть матчей против «Юты», над которой установил три подряд победы в заключительных встречах (5:4, от, 5:4, от, 5:1).

На домашнем этапе четвертьфинальной серии с «Анахаймом» команда Джона Тортореллы добилась победы (3:1) при одном поражении (1:3). В Калифорнии «Голден Найтс» уверенно взяли верх (6:2), но следом допустили провал (3:4).

Не сыграют: Джереми Лозон, Алекс Пьетранжело, Марк Стоун.

Состояние команды: После изматывающей серии против «Юты» в Неваде рассчитывали на уверенный по исполнению четвертьфинальный раунд, хотя и понимали, что легко в нем не будет.

Однако к текущему моменту шансы «Голден Найтс» на 1/2 нисколько не выше, чем у соперников из Калифорнии. Для команды Джона Тортореллы недавнее поражение стало четвертым в Кубке. Всякий раз «Вегас» при этом пропускал 3 шайбы или более.

«Анахайм»

Путь к плей-офф: В рамках главного турнира калифорнийская команда прописалась на 7-й позиции в таблице Запада. С 92 очками на счету, «Дакс» на 2 пункта опередили 8-й «Лос-Анджелес».

Последние матчи: В 1/8 финала Кубка Стэнли «Анахайм» сбил с маршрута «Эдмонтон». Серия против «Ойлерз» состояла из шести матчей и ярко завершилась в «Хонда Центре» (5:2).

Выезд в Лас-Вегас на матчи 1/4 финала обернулся обменом победными результатами (1:3, 3:1). При своих трибунах команда Джоэля Кенневилля также уступила (2:6), но тотчас взяла реванш (4:3).

Не сыграют: Петр Мразек, Радко Гудас.

Состояние команды: «Анахайм» остается главной причиной тряски западных топов. Калифорнийцы играют дерзко и, как кажется, не испытывают давления относительно результатов.

Несмотря на бросающиеся в глаза проблемы в обороне, команда Джоэля Кенневилля делает разницу за счет толковых атакующих выпадов. В пяти встречах по ходу плей-офф «Дакс» забивали 4 гола или более.

«Анахайм» потерпел 6 поражений в 9 последних гостевых матчах

В 6 личных встречах из 7 последних на льду «Вегаса» было забито 5 или менее голов

«Вегас» не проигрывал «Анахайму» в основное время в 4 домашних матчах из 5 последних

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.37, победа «Анахайма» — в 2.97.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.59, на тотал меньше 5.5 — за 2.21.

Прогноз: На домашней площадке «Вегас» может определить дальнейший курс всего четвертьфинального противостояния. Ради этого нужно провести образцовый матч. Именно на тактическую и структурную осмысленность команда Джона Тортореллы и попытается настроиться.

Ставка: «Вегас» победит за 2.15.

Прогноз: По ходу плей-офф «Анахайм» неоднократно показывал, насколько угрожающей является его игра впереди. Чтобы избежать ненужных проблем на домашнем льду, «Вегасу» явно не повредит относительная академичность, предполагающая периодические откаты в компактную оборону.

Ставка: Индивидуальный тотал «Анахайма» меньше 2.5 за 2.10.