В предстоящем экспрессе проанализируем матчи в чемпионатах России, Италии и Испании. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 11 мая с коэффициентом для ставки за 5.26.

«Динамо» Москва — «Краснодар»

Футбол. Чемпионат России. Премьер‑лига

Столичный клуб подходит к концовке сезона без серьёзных турнирных задач. Команда Ролана Гусева располагается на восьмой позиции в таблице и уже вряд ли существенно улучшит своё положение.

Особенно болезненным для бело-голубых стало недавнее противостояние с «Краснодаром» в Кубке России. Оба матча завершились без голов, а в серии пенальти сильнее оказались южане, выбившие москвичей из борьбы за трофей. После смены тренера результаты команды стали чуть стабильнее, однако серьёзного прогресса пока не наблюдается. В последних семи турах РПЛ «Динамо» одержало лишь две победы.

Команда Мурада Мусаева находится в шаге от самого большого успеха в своей истории. За два тура до завершения сезона «быки» возглавляют турнирную таблицу, опережая «Зенит» на одно очко. Весной краснодарцы демонстрируют завидную стабильность. После зимней паузы команда провела десять матчей в чемпионате и уступила лишь однажды — «Рубину».

При этом «Краснодар» регулярно добивается результата даже в сложных играх: четыре последние победы в РПЛ были добыты с минимальным преимуществом. Даже несмотря на плотный календарь и ограниченную ротацию, команда продолжает уверенно двигаться к титулу.

Ставка: Победа «Краснодара» за 1.81.

«Наполи» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» в прошлом туре потерял очки в непростом выездном матче против «Комо». Команда Антонио Конте сыграла вничью, а сама игра оставила неоднозначное впечатление. Во многом неаполитанцев спасли уверенные действия Вани Милинковича-Савича и определённая доля везения.

«Болонья» также переживает непростой отрезок сезона. В предыдущем туре команда Винченцо Итальяно сумела прервать серию поражений, однако ограничилась лишь ничьей в игре с «Кальяри». Несмотря на нули на табло, матч получился достаточно открытым, а обе команды имели возможности отличиться.

Проблема «россоблу» заключается в атакующем кризисе — команда не может забить уже четыре матча подряд. До ничьей с «Кальяри» «Болонья» уступила «Роме» и «Ювентусу» с одинаковым счетом 0:2, а также потерпела крупное поражение от «Астон Виллы» в Лиге Европы.

Матч первого круга завершился успехом «Болоньи» — 2:0. Тогда отличились Даллинга и Лукуми. Для неаполитанцев предстоящая встреча имеет серьёзное турнирное значение — команда продолжает борьбу за место в первой четвёрке и не имеет права на очередную осечку. На этом фоне наиболее вероятным сценарием выглядит результативный матч с голами обеих команд.

Ставка: Обе команды забьют за 1.90.

«Райо Вальекано» — «Жирона»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» продолжает удивлять в нынешнем сезоне. Команда Иньиго Переса не только уверенно чувствует себя в Примере, но и добралась до финала Лиги конференций. В полуфинале мадридцы дважды минимально переиграли «Страсбург» — по 1:0 в каждом матче.

После болезненного поражения от «Мальорки» «пчёлы» сумели быстро прийти в себя и выдали мощный отрезок. В трех предыдущих турах чемпионата команда набрала семь очков, обыграв «Хетафе» (2:0) и «Эспаньол» (1:0). В пяти последних матчах во всех турнирах «Райо» одержал четыре победы. Особенно уверенно мадридцы выглядят дома. За 17 матчей Примеры на своем поле команда потерпела лишь два поражения.

Каталонский клуб оказался в непростой ситуации. Серия из трех поражений подряд серьезно осложнила положение команды в таблице. Сейчас «Жирона» идет лишь на 16-м месте и опережает зону вылета всего на два очка.

После неожиданной ничьей с «Реалом» результаты команды резко ухудшились. В последних пяти матчах «жиронцы» сумели одержать только одну победу, забив за этот период пять мячей и пропустив семь.

Главная проблема команды — нестабильная игра в обороне. За сезон «Жирона» пропустила уже 51 мяч, что является одним из худших показателей среди клубов лиги. В атаке ситуация также далека от идеала — команда в среднем забивает около одного гола за матч.

На выезде каталонцы выступают особенно слабо. Последняя гостевая победа была одержана еще несколько месяцев назад, а безвыигрышная серия вдали от дома продолжается уже около четырех месяцев.

Ставка: ТМ 3 за 1.53.

