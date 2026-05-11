В предстоящем экспрессе рассмотрим матчи в английском Чемпионшипе, чемпионате Саудовской Аравии и испанской Ла Лиге. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 12 мая с коэффициентом для ставки за 3.42.

«Саутгемптон» — «Мидлсбро»

Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип

Болельщики «Мидлсбро» перед первым полуфинальным матчем плей-офф Чемпионшипа против «Саутгемптона» подготовили эмоциональный баннер с надписью: «Десять лет спустя верните нас туда, где нам место». Атмосфера на «Риверсайде» полностью соответствовала важности встречи, а хозяева с первых минут постарались показать, насколько сильно хотят вернуться в Премьер-лигу.

По ходу матча «Боро» владел заметным преимуществом практически по всем ключевым статистическим показателям. Команда значительно больше контролировала мяч, создала больше опасных моментов, подала 11 угловых против одного у соперника и полностью переиграла «Саутгемптон» по ударам в створ — 5:0.

Однако добиться победы хозяевам так и не удалось. «Святые» сумели выстоять под серьёзным давлением и увезли домой выгодный для себя результат. Одним из главных героев встречи стал голкипер Даниэль Перец, который неоднократно спасал свою команду и получил самые высокие оценки за матч.

Теперь ответная игра пройдёт на поле «Саутгемптона», а фактор домашнего стадиона для команды Тонды Эккерта имеет огромное значение. В текущем сезоне Чемпионшипа «святые» уступили дома лишь дважды в 23 матчах. Причём одно из этих поражений случилось ещё до прихода нынешнего тренера, при котором команда заметно прибавила.

Сейчас «Саутгемптон» выглядит гораздо стабильнее и увереннее, чем в период зимнего кризиса. Команда Эккерта по ходу сезона уже доказывала свою конкурентоспособность в матчах против серьёзных соперников и умеет добиваться результата под давлением.

Ставка: Победа «Саутгемптона» с форой (0) за 1.70.

«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»

Футбол. Чемпионат Саудовской Аравии

«Аль-Наср» подходит к игре в статусе лидера чемпионата и продолжает борьбу за золотые медали. Команда уверенно проводит сезон, одержав 27 побед в 32 матчах и сохраняя преимущество над конкурентами. В последних турах коллектив Жорже Жезуша выглядит очень результативно. После поражения от «Аль-Кадисии» со счётом 1:3 команда быстро пришла в себя и выдала серию ярких матчей. В предыдущем туре «Аль-Наср» обыграл «Аль-Шабаб» — 4:2, а ранее справился с «Аль-Ахли» — 2:0. За последние пять встреч команда забила 16 мячей.

Главной силой лидера чемпионата остаётся атака. «Аль-Наср» является самой результативной командой лиги и стабильно создаёт большое количество моментов у ворот соперников. Тем не менее статистика личных встреч говорит не в пользу хозяев. В пяти последних матчах против «Аль-Хиляля» команда одержала лишь одну победу.

«Аль-Хиляль» также проводит мощный сезон и продолжает погоню за первым местом. Команда занимает вторую строчку и отстаёт от лидера на пять очков, сохраняя реальные шансы на титул.

Подопечные Симоне Индзаги подходят к встрече в отличной форме. В последних пяти матчах «Аль-Хиляль» одержал четыре победы подряд. Команда надёжно действует в обороне и в среднем пропускает менее одного мяча за игру. Особенно уверенно «Аль-Хиляль» выглядит на выезде, где набрал 37 очков в 15 встречах сезона. Кроме того, команда уже год не проигрывает «Аль-Насру».

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.41.

«Осасуна» — «Атлетико»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

У «Осасуны» есть реальные шансы побороться за еврокубковую путёвку. Команда из Памплоны сейчас занимает десятое место в таблице, имея 48 очков, и продолжает борьбу за попадание в Лигу конференций.

На первый взгляд результаты последних туров выглядят неоднозначно — три поражения в четырёх матчах. Однако большинство неудач пришлось на выездные встречи, где «Осасуна» традиционно играет менее уверенно. На своём поле команда выглядит совсем иначе. В 17 домашних матчах сезона памплонцы проиграли лишь трижды. Именно дома «Осасуна» регулярно навязывает борьбу даже топ-клубам. В текущем сезоне здесь уже теряли очки многие фавориты, а мадридский «Реал» и вовсе уехал без победы.

«Атлетико» подходит к игре в совершенно другом эмоциональном состоянии. Команда Диего Симеоне недавно завершила выступление в Лиге чемпионов, уступив в полуфинале «Арсеналу», а в чемпионате фактически уже решила свои турнирные задачи.

Последние результаты мадридцев подтверждают снижение мотивации. В прошлом туре «Атлетико» неожиданно уступил дома «Сельте» со счётом 0:1, несмотря на большое количество созданных моментов и серьёзное преимущество по ударам.

Особенно заметны проблемы столичной команды в гостевых матчах. В 17 выездных встречах Ла Лиги мадридцы одержали лишь пять побед. В такой ситуации «Осасуна» вполне способна как минимум не проиграть, а при удачном развитии событий — взять полноценные три очка.

Ставка: «Осасуна» не проиграет за 1.43.

