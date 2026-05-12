прогноз на матч Кубка Гагарина, ставка за 2.07

Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене-2000» 13 мая. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Локомотив — Ак Барс с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: В регулярном сезоне «Локомотив» обосновался на 1-м месте в таблице Западной конференции с 98 очками на счету, на 10+ баллов опередив ближайших конкурентов.

Последние матчи: В 1/2 финала Кубка Гагарина «Локомотив» продемонстрировал волевой характер и уцелел в семи матчах против «Авангарда», которому уступал 1-3.

Итоговую победу над омичами ярославцы установили во втором овертайме встречи на своей территории (4:3, от). Главную серию плей-офф команда Боба Хартли начала с победы над «Ак Барсом» (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: В первой игре финального раунда «Локомотив» традиционно обошелся без суперскоростей. Команда показала хорошую реализацию при строгой защите.

Прогнозы и ставки на КХЛ

К матчу №2 коллектив Боба Хартли подходит с серией из четырех побед. На этом отрезке ярославцы дважды не пропускали больше одного гола — обе эти встречи состоялись в домашних стенах.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: «Ак Барс» завершил главный турнир на 3-й строке Восточной конференции с 94 очками в наличии. От 2-го «Авангарда» казанцы отстали на 5 зачетных пунктов.

Последние матчи: В предыдущей серии «Ак Барс» устранил победителя регулярки — «Металлург» Мг, с которым провел пять матчей. В частности, двумя неделями ранее казанцы крупно выиграли дважды на домашнем льду (4:1, 4:1).

Точку в противостоянии с одним из главных претендентов на трофей коллектив Анвара Гатиятулина поставил на Урале (3:4, от). Финальный раунд в Ярославле «Ак Барс» начал с поражения (1:3).

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: В первой игре в Ярославле «Ак Барс» постарался обозначить атакующую активность, но напоролся на оборонительную систему соперника, которая была доведена почти до идеала.

Недавнее поражение на территории «Локомотива» стало для команды Анвара Гатиятулина только третьим в пятнадцати кубковых встречах. Впервые за последние десять матчей казанцы не забили больше одного гола.

Статистика для ставок

«Локомотив» не проигрывает на протяжении 4 матчей кряду

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в 7 личных встречах из 8 последних

В 5 последних личных встречах было забито 4 или менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 3.97, победа «Ак Барса» — в 3.00.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.12, на тотал меньше 4.5 — за 1.79.

Прогноз: Во второй встрече на своей территории «Локомотив» не станет придумывать ничего лишнего и вновь сфокусируется на плотной оборонительной линии, разрушить которую «Ак Барсу» будет непросто.

2.07 Тотал меньше 4 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Локомотив — Ак Барс принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Тотал меньше 4 за 2.07.

Прогноз: Если команде Боба Хартли удастся навязать собственные условия борьбы на домашнем льду, то победный результат станет закономерным итогом и позволит укрепить преимущество перед выездом в Казань.

1.70 «Локомотив» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на матч Локомотив — Ак Барс принесёт чистый выигрыш 700₽, общая выплата — 1700₽

Ставка: «Локомотив» победит в матче за 1.70.