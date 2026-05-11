Рублев устроит шоу в матче с Басилашвили?

прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 1.9

Россиянин Андрей Рублев сыграет против грузина Николоза Басилашвили в 1/8 финала «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рублев — Басилашвили с коэффициентом для ставки за 1.92.

Рублев

Андрей впервые в сезоне вышел в четвертый раунд на уровне ATP 1000.

Россиянин пропускал первый раунд, а во втором его соперником был серб Миомир Кецманович — 6:4, 6:4.

В третьем круге Рублев одержал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — тоже со счетом 6:4, 6:4.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Лучшим результатом Рублева на грунте этой весной пока остается выход в финал «пятисотника» в Барселоне. В решающем матче он проиграл французу Артуру Фису.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Рублев уступил во втором круге бельгийцу Зизу Бергсу, а на «тысячнике» в Мадриде проиграл в стартовом матче чеху Виту Копршиве.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 26 матчей. Сейчас у него 17 побед и девять поражений.

В Риме лучшим результатом Рублева пока остается выход в четвертьфинал в 2021 году.

Басилашвили

Николоз тем временем вышел в 1/8 финала на «Мастерсе» впервые с 2021 года.

С учетом квалификации грузинский теннисист провел в Риме уже пять матчей.

В отборе его соперниками были датчанин Элмер Мёллер и австралиец Ринки Хиджиката.

В первом круге Басилашвили одержал победу над испанцем Даниэлем Меридой Агиларом — 6:4, 2:6, 6:3.

Во втором раунде бывшая 16-я ракетка мира преподнес сенсацию, обыграв американца Бена Шелтона — 6:4, 6:7, 6:3.

В третьем круге Басилашвили остановил еще одного представителя США — Брэндона Накашиму (7:6, 6:4).

До турнира в Риме Басилашвили в текущем сезоне не выиграл ни одного матча на уровне основного тура.

Басилашвили занимает 117-е место в текущей версии рейтинга ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.23, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 4.15.

Прогноз: несмотря на то, что Николоз здорово играет на этом турнире, все равно сложно отделаться от мысли, что Рублеву повезло. У россиянина действительно появился шикарный шанс побороться за место в четвертьфинале престижного турнира. Скорее всего, он подтвердит статус фаворита.

1.92 Победа Рублева с форой по геймам (-4,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Рублев — Басилашвили принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.92.