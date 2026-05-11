Россиянин Андрей Рублев сыграет против грузина Николоза Басилашвили в 1/8 финала «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рублев — Басилашвили с коэффициентом для ставки за 1.92.
Рублев
Андрей впервые в сезоне вышел в четвертый раунд на уровне ATP 1000.
Россиянин пропускал первый раунд, а во втором его соперником был серб Миомир Кецманович — 6:4, 6:4.
В третьем круге Рублев одержал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — тоже со счетом 6:4, 6:4.
Лучшим результатом Рублева на грунте этой весной пока остается выход в финал «пятисотника» в Барселоне. В решающем матче он проиграл французу Артуру Фису.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Рублев уступил во втором круге бельгийцу Зизу Бергсу, а на «тысячнике» в Мадриде проиграл в стартовом матче чеху Виту Копршиве.
В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 26 матчей. Сейчас у него 17 побед и девять поражений.
В Риме лучшим результатом Рублева пока остается выход в четвертьфинал в 2021 году.
Басилашвили
Николоз тем временем вышел в 1/8 финала на «Мастерсе» впервые с 2021 года.
С учетом квалификации грузинский теннисист провел в Риме уже пять матчей.
В отборе его соперниками были датчанин Элмер Мёллер и австралиец Ринки Хиджиката.
В первом круге Басилашвили одержал победу над испанцем Даниэлем Меридой Агиларом — 6:4, 2:6, 6:3.
Во втором раунде бывшая 16-я ракетка мира преподнес сенсацию, обыграв американца Бена Шелтона — 6:4, 6:7, 6:3.
В третьем круге Басилашвили остановил еще одного представителя США — Брэндона Накашиму (7:6, 6:4).
До турнира в Риме Басилашвили в текущем сезоне не выиграл ни одного матча на уровне основного тура.
Басилашвили занимает 117-е место в текущей версии рейтинга ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.23, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 4.15.
Прогноз: несмотря на то, что Николоз здорово играет на этом турнире, все равно сложно отделаться от мысли, что Рублеву повезло. У россиянина действительно появился шикарный шанс побороться за место в четвертьфинале престижного турнира. Скорее всего, он подтвердит статус фаворита.
Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.92.