прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 2.49

Россиянин Карен Хачанов сыграет против хорвата Дино Прижмича в 1/8 финала «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Хачанов — Прижмич с коэффициентом для ставки за 2.49.

Хачанов

Карен впервые в сезоне вышел в четвертый раунд «Мастерса».

При этом он пятый раз в карьере добрался до этой стадии на турнире в Риме. На данный момент это его лучший результат в Вечном городе.

В прошлом году россиянин проиграл в 1/8 финала испанцу Карлосу Алькарасу.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Хачанов пропускал первый раунд, а во втором одержал победу над Александром Шевченко — 6:4, 6:4.

В третьем круге у него был непростой матч против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 5:7, 6:4, 6:4.

Хачанов провел в этом году 20 матчей. Сейчас у него 10 побед и такое же количество поражений.

Прогнозы на теннис

На недавнем «тысячнике» в Мадриде Карен в первом матче обыграл австралийца Адама Уолтона, а во втором уступил Якубу Меншику.

На турнирах в Монте-Карло и Барселоне 29-летний россиянин не прошел первый круг, проиграв Артуру Риндеркнешу и Камило Уго Карабельи.

В этом сезоне Хачанов пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

Прижмич

Дино впервые в карьере вышел в четвертый раунд «Мастерса».

Прижмич стал автором пока что главной сенсации мужского турнира в Риме.

Во втором круге хорват одержал победу над Новаком Джоковичем.

Более того, он совершил камбэк в матче с сербским теннисистом — 2:6, 6:2, 6:4.

В первом круге 20-летний теннисист выиграл у венгра Мартона Фучовича — 6:4, 6:3.

В третьем раунде Прижмич одержал победу над французом Юго Эмбером — 6:1, 7:5.

С учетом квалификации Прижмич провел на этом турнире уже пять матчей. В отборе его соперниками были представитель Люксембурга Крис Родеш и итальянец Федерико Бондьоли.

В текущем сезоне Дино сыграл 34 матча. На этом отрезке у него 26 побед и восемь поражений.

На «Мастерсе» в Мадриде Прижмич обыграл Маттео Берреттини и Бена Шелтона, после чего уступил Томасу Этчеверри.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 2.49, победу Прижмича букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: очевидно, что Карена ждет тяжелейший матч, но при этом мы не считаем, что он неспособен обыграть хорвата. Победа россиянина не станет сюрпризом. Любому сопернику тяжело, когда Хачанов стабильно подает первым мячом.

2.49 Победа Хачанова Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.49 на матч Хачанов — Прижмич принесёт чистый выигрыш 1490₽, общая выплата — 2490₽

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова за 2.49.