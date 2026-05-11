Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против чешки Каролины Муховой в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 11 мая, начало — в 21:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Плишкова — Рыбакина с коэффициентом для ставки за 2.00.
Плишкова
Каролина вышла в четвертый раунд на втором «тысячнике» подряд.
На недавнем турнире в Мадриде чешская теннисистка добралась до четвертьфинала, где проиграла Анастасии Потаповой.
В первом круге текущего турнира Плишкова одержала волевую победу над испанкой Джессикой Боусас Манейро — 4:6, 6:3, 7:5.
Во втором раунде у экс-первой ракетки мира был тяжелейший матч против румынки Жаклин Кристиан — 6:7, 7:6, 6:4.
В третьем круге Плишкова разгромила немку Лауру Зигемунд — 6:1, 6:4.
В этом году Плишкова провела 18 матчей. На этом отрезке у нее 13 побед и пять поражений.
Рыбакина
Елена пропускала первый круг, а во втором одержала победу над Марией Саккари.
Вопреки ожиданиям, она уверенно обыграла экс-третью ракетку мира — 6:4, 6:1.
В третьем раунде Рыбакина одержала победу над филиппинкой Александрой Эалой — 6:4, 6:3.
Рыбакина дошла до 1/8 финала на всех шести в этом сезоне турнирах WTA 1000. На этом отрезке ее лучшим результатом пока остается выход в финал «тысячника» в Индиан-Уэллс.
Рыбакина выиграла восемь из девяти матчей на грунте. В середине апреля она стала чемпионкой «пятисотника» в Штутгарте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Плишкову в этом матче можно поставить за 6.20, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.12.
Прогноз: ранее Елена ни разу не проигрывала Каролине. Сейчас она ведет 4-0 в противостоянии с чешской теннисисткой. Скорее всего, Рыбакина продлит эту серию.
Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной + тотал геймов больше 18,5 за 2.00.