прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 2.00

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против чешки Каролины Муховой в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 11 мая, начало — в 21:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Плишкова — Рыбакина с коэффициентом для ставки за 2.00.

Плишкова

Каролина вышла в четвертый раунд на втором «тысячнике» подряд.

На недавнем турнире в Мадриде чешская теннисистка добралась до четвертьфинала, где проиграла Анастасии Потаповой.

В первом круге текущего турнира Плишкова одержала волевую победу над испанкой Джессикой Боусас Манейро — 4:6, 6:3, 7:5.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во втором раунде у экс-первой ракетки мира был тяжелейший матч против румынки Жаклин Кристиан — 6:7, 7:6, 6:4.

Прогнозы на теннис

В третьем круге Плишкова разгромила немку Лауру Зигемунд — 6:1, 6:4.

В этом году Плишкова провела 18 матчей. На этом отрезке у нее 13 побед и пять поражений.

Рыбакина

Елена пропускала первый круг, а во втором одержала победу над Марией Саккари.

Вопреки ожиданиям, она уверенно обыграла экс-третью ракетку мира — 6:4, 6:1.

В третьем раунде Рыбакина одержала победу над филиппинкой Александрой Эалой — 6:4, 6:3.

Рыбакина дошла до 1/8 финала на всех шести в этом сезоне турнирах WTA 1000. На этом отрезке ее лучшим результатом пока остается выход в финал «тысячника» в Индиан-Уэллс.

Рыбакина выиграла восемь из девяти матчей на грунте. В середине апреля она стала чемпионкой «пятисотника» в Штутгарте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Плишкову в этом матче можно поставить за 6.20, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.12.

Прогноз: ранее Елена ни разу не проигрывала Каролине. Сейчас она ведет 4-0 в противостоянии с чешской теннисисткой. Скорее всего, Рыбакина продлит эту серию.

2.00 Победа Рыбакиной + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Плишкова — Рыбакина принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной + тотал геймов больше 18,5 за 2.00.