Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Пабло Льямаса Руиса в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Льямас Руис — Медведев с коэффициентом для ставки за 2.03.
Льямас Руис
Пабло третий раз в карьере прошел два раунда на уровне основного тура.
С учетом квалификации испанец провел уже четыре матча на римском «тысячнике».
В отборе его соперниками были португальцы Энрике Роша и Хайме Фария. В обоих случаях он отдал первый сет, но в итоге совершил камбэк.
В первом круге Льямас Руис одержал победу над американцем Итаном Куинном — 6:3, 5:7, 6:3.
Во втором раунде у 23-летнего теннисистка был тяжелейший матч против француза Корантена Муте — 6:4, 3:6, 7:6.
До этой недели Льямас Руис ни разу в текущем сезоне не играл в основной сетке турнира ATP.
Пабло занимает 139-ю строчку в текущей версии рейтинга ATP. Выше 131-го места он пока не поднимался.
Медведев
Даниил тем временем четвертый год подряд сыграет в третьем круге римского «Мастерса».
При этом на текущем турнире россиянин пока не провел ни одного матча.
Медведев попал в список сеяных, благодаря чему пропускал первый раунд.
Во втором круге его соперником должен был стать чех Томаш Махач, которому пришлось сняться с турнира из-за болезни.
Этой весной Медведев сыграл пока лишь четыре матча на грунте.
На «Мастерсе» в Монте-Карло 30-летний россиянин проиграл в стартовом матче Маттео Берреттини со счетом 0:6, 0:6. На «Мастерсе» в Мадриде Медведев уступил в 1/8 финала Флавио Коболли.
Даниил выигрывал римский «Мастерс» в 2023 году. В 2024-м и 2025-м он дошел до четвертого раунда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Льямаса Руиса в этом матче можно поставить за 2.81, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.43.
Прогноз: с одной стороны, Даниилу повезло, что ему не пришлось играть с Махачем, но при этом теперь есть опасения, что у него могут возникнуть проблемы с адаптацией к римскому корту.
Вероятно, испанец сможет создать интригу в матче с экс-первой ракеткой мира. В этом году Льямас Рус провел на грунте уже 21 матч (17 побед и четыре поражения).
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.03.