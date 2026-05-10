Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Пабло Льямаса Руиса в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Льямас Руис — Медведев с коэффициентом для ставки за 2.03.

Льямас Руис

Пабло третий раз в карьере прошел два раунда на уровне основного тура.

С учетом квалификации испанец провел уже четыре матча на римском «тысячнике».

В отборе его соперниками были португальцы Энрике Роша и Хайме Фария. В обоих случаях он отдал первый сет, но в итоге совершил камбэк.

В первом круге Льямас Руис одержал победу над американцем Итаном Куинном — 6:3, 5:7, 6:3.

Во втором раунде у 23-летнего теннисистка был тяжелейший матч против француза Корантена Муте — 6:4, 3:6, 7:6.

До этой недели Льямас Руис ни разу в текущем сезоне не играл в основной сетке турнира ATP.

Пабло занимает 139-ю строчку в текущей версии рейтинга ATP. Выше 131-го места он пока не поднимался.

Медведев

Даниил тем временем четвертый год подряд сыграет в третьем круге римского «Мастерса».

При этом на текущем турнире россиянин пока не провел ни одного матча.

Медведев попал в список сеяных, благодаря чему пропускал первый раунд.

Во втором круге его соперником должен был стать чех Томаш Махач, которому пришлось сняться с турнира из-за болезни.

Этой весной Медведев сыграл пока лишь четыре матча на грунте.

На «Мастерсе» в Монте-Карло 30-летний россиянин проиграл в стартовом матче Маттео Берреттини со счетом 0:6, 0:6. На «Мастерсе» в Мадриде Медведев уступил в 1/8 финала Флавио Коболли.

Даниил выигрывал римский «Мастерс» в 2023 году. В 2024-м и 2025-м он дошел до четвертого раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Льямаса Руиса в этом матче можно поставить за 2.81, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.43.

Прогноз: с одной стороны, Даниилу повезло, что ему не пришлось играть с Махачем, но при этом теперь есть опасения, что у него могут возникнуть проблемы с адаптацией к римскому корту.

Вероятно, испанец сможет создать интригу в матче с экс-первой ракеткой мира. В этом году Льямас Рус провел на грунте уже 21 матч (17 побед и четыре поражения).

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Льямас Руис — Медведев принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.03.