Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рублев — Давидович-Фокина с коэффициентом для ставки за 1.99.

Рублев

Андрей пропускал первый раунд, а во втором его соперником был Миомир Кецманович.

Вопреки ожиданиям, российский теннисист одержал уверенную победу над сербом — 6:4, 6:4.

Лучшим результатом Рублева на грунте этой весной пока остается выход в финал «пятисотника» в Барселоне. В решающем матче он проиграл французу Артуру Фису.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Рублев уступил во втором круге бельгийцу Зизу Бергсу, а на «тысячнике» в Мадриде проиграл в стартовом матче чеху Виту Копршиве.

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 25 матчей. Сейчас у него 16 побед и девять поражений.

В Риме лучшим результатом Рублева пока остается выход в четвертьфинал в 2021 году. С тех пор он лишь однажды проходил здесь дальше третьего круга — в 2023-м добрался до 1/8 финала.

Давидович-Фокина

Алехандро тоже не играл в первом раунде, а во втором остановил Кристиана Гарина.

Испанцу хватило двух сетов для победы над чилийским теннисистом — 7:6, 6:4.

Давидович-Фокина провел пока лишь три матча на грунте.

В первой половине апреля ему пришлось пропустить турниры в Монте-Карло и Барселоне из-за травмы мышц живота.

На «Мастерсе» в Мадриде Давидович-Фокина после уверенной победы Пабло Карреной-Бустой проиграл Касперу Рууду со счетом 3:6, 1:6.

На уровне «Мастерсов» лучшим результатом Алехандро в этом году пока остается выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.72, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.11.

Прогноз: ранее Андрей выиграл шесть из семи матчей против Алехандро. Возможно, оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода, но мы считаем, что россиянин снова остановит испанца, который в этом сезоне играет не так здорово, как в прошлом.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-2,0) за 1.99.