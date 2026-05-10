Француз Юго Эмбер сыграет против хорвата Дино Прижмича в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 10 мая, начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Эмбер — Прижмич с коэффициентом для ставки за 1.96.
Эмбер
Юго пропускал первый круг, а во втором его соперником был Вит Копршива.
Вопреки ожиданиям, француз одержал уверенную победу над чешским теннисистом — 6:3, 6:2.
Эмбер занимает 33-е место в текущей версии рейтинга ATP.
Этой весной он провел на грунте пока лишь четыре матча.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Эмбер в первом круге обыграл 17-летнего Мойзе Куаме, а во втором уступил Яннику Синнеру со счетом 3:6, 0:6.
В Мадриде 27-летний француз проиграл в стартовом матче Теренсу Атману (6:7, 6:7).
Ранее в этом году Эмбер только на трех турнирах выиграл больше одного матча. Его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Аделаиде.
Прижмич
Дино стал автором пока что главной сенсации мужского турнира в Риме.
Во втором круге хорват одержал победу над Новаком Джоковичем.
Более того, Прижмич совершил камбэк в матче с сербским теннисистом — 2:6, 6:2, 6:4.
В первом круге он выиграл у венгра Мартона Фучовича — 6:4, 6:3.
С учетом квалификации Прижмич провел на этом турнире уже четыре матча. В отборе его соперниками были представитель Люксембурга Крис Родеш и итальянец Федерико Бондьоли.
В текущем сезоне Дино сыграл 33 матча. На этом отрезке у него 25 побед и восемь поражений.
Прижмич вышел в третий раунд на втором «Мастерсе» подряд. В Мадриде он обыграл Маттео Берреттини и Бена Шелтона, после чего уступил Томасу Этчеверри.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 2.98, победу Прижмича букмекеры предлагают за 1.39.
Прогноз: победа над Джоковичем, а также классные матчи против Берреттини и Шелтона четко указывают на серьезный прогресс Прижмича. Но при этом все равно нет гарантии, что он обыграет Эмбера. Оптимальной будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.