прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 1.96

Француз Юго Эмбер сыграет против хорвата Дино Прижмича в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 10 мая, начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Эмбер — Прижмич с коэффициентом для ставки за 1.96.

Эмбер

Юго пропускал первый круг, а во втором его соперником был Вит Копршива.

Вопреки ожиданиям, француз одержал уверенную победу над чешским теннисистом — 6:3, 6:2.

Эмбер занимает 33-е место в текущей версии рейтинга ATP.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Этой весной он провел на грунте пока лишь четыре матча.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Эмбер в первом круге обыграл 17-летнего Мойзе Куаме, а во втором уступил Яннику Синнеру со счетом 3:6, 0:6.

В Мадриде 27-летний француз проиграл в стартовом матче Теренсу Атману (6:7, 6:7).

Прогнозы на теннис

Ранее в этом году Эмбер только на трех турнирах выиграл больше одного матча. Его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Аделаиде.

Прижмич

Дино стал автором пока что главной сенсации мужского турнира в Риме.

Во втором круге хорват одержал победу над Новаком Джоковичем.

Более того, Прижмич совершил камбэк в матче с сербским теннисистом — 2:6, 6:2, 6:4.

В первом круге он выиграл у венгра Мартона Фучовича — 6:4, 6:3.

С учетом квалификации Прижмич провел на этом турнире уже четыре матча. В отборе его соперниками были представитель Люксембурга Крис Родеш и итальянец Федерико Бондьоли.

В текущем сезоне Дино сыграл 33 матча. На этом отрезке у него 25 побед и восемь поражений.

Прижмич вышел в третий раунд на втором «Мастерсе» подряд. В Мадриде он обыграл Маттео Берреттини и Бена Шелтона, после чего уступил Томасу Этчеверри.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 2.98, победу Прижмича букмекеры предлагают за 1.39.

Прогноз: победа над Джоковичем, а также классные матчи против Берреттини и Шелтона четко указывают на серьезный прогресс Прижмича. Но при этом все равно нет гарантии, что он обыграет Эмбера. Оптимальной будет ставка без учета исхода.

1.96 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Эмбер — Прижмич принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.