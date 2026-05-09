Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против американца Лернера Тьена в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Тьен — Бублик с коэффициентом для ставки за 2.28.

Тьен

Лернер пропускал первый раунд, а во втором разгромил Дамира Джумхура.

Американец отдал боснийскому теннисисту лишь три гейма — 6:2, 6:1.

Тьен провел пока лишь четыре матча на грунте.

На домашнем «пятисотнике» в Хьюстоне 20-летний теннисист обыграл Нишеша Басаваредди, после чего уступил Роману Адресу Бурручаге.

На «Мастерсе» в Мадриде Тьен проиграл парагвайцу Адольфо Вальехо.

Также стоит обратить внимание, что в прошлом году Лернер выиграл лишь три из десяти матчей на грунте.

Тьен занимает 21-е место в текущей версии рейтинга ATP. Американец приблизился к дебюту в топ-20 благодаря успешным выступлениям на харде.

Бублик

Саша тоже не играл в первом круге, а во втором его соперником был Себастьян Баэс.

Бублик одержал разгромную победу над аргентинским теннисистом — 6:1, 6:2.

Представитель Казахстана прервал серию из трех поражений.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Бублик проиграл в четвертьфинале Карлосу Алькарасу (3:6, 0:6), а в Мюнхене сенсационно уступил словаку Алексу Молчану (4:6, 2:6).

На «тысячнике» в Мадриде Бублик тоже не прошел второй раунд, проиграв греку Стефаносу Циципасу.

Ранее Бублик ни разу не проходил в Риме дальше третьего круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 2.52, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: на харде американец точно способен обыграть Бублика, тогда как на грунте он пока не настолько опасен. Вероятно, Саша снова одержит уверенную победу.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч Тьен — Бублик позволит вывести на карту выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 2.28.