Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против американца Лернера Тьена в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Тьен — Бублик с коэффициентом для ставки за 2.28.
Тьен
Лернер пропускал первый раунд, а во втором разгромил Дамира Джумхура.
Американец отдал боснийскому теннисисту лишь три гейма — 6:2, 6:1.
Тьен провел пока лишь четыре матча на грунте.
На домашнем «пятисотнике» в Хьюстоне 20-летний теннисист обыграл Нишеша Басаваредди, после чего уступил Роману Адресу Бурручаге.
На «Мастерсе» в Мадриде Тьен проиграл парагвайцу Адольфо Вальехо.
Также стоит обратить внимание, что в прошлом году Лернер выиграл лишь три из десяти матчей на грунте.
Тьен занимает 21-е место в текущей версии рейтинга ATP. Американец приблизился к дебюту в топ-20 благодаря успешным выступлениям на харде.
Бублик
Саша тоже не играл в первом круге, а во втором его соперником был Себастьян Баэс.
Бублик одержал разгромную победу над аргентинским теннисистом — 6:1, 6:2.
Представитель Казахстана прервал серию из трех поражений.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Бублик проиграл в четвертьфинале Карлосу Алькарасу (3:6, 0:6), а в Мюнхене сенсационно уступил словаку Алексу Молчану (4:6, 2:6).
На «тысячнике» в Мадриде Бублик тоже не прошел второй раунд, проиграв греку Стефаносу Циципасу.
Ранее Бублик ни разу не проходил в Риме дальше третьего круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 2.52, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.52.
Прогноз: на харде американец точно способен обыграть Бублика, тогда как на грунте он пока не настолько опасен. Вероятно, Саша снова одержит уверенную победу.
Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 2.28.