Андреева снова выиграет с разгромным счетом?

прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 2.07

Россиянка Мирра Андреева сыграет против швейцарки Виктории Голубич в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Голубич — Андреева с коэффициентом для ставки за 2.07.

Голубич

Виктория в первом раунде разгромила 410-ю ракетку мира Федерику Ургези — 6:1, 6:1.

Во втором круге швейцарская теннисистка одержала победу над австралийкой Майей Джойнт — 7:5, 6:2.

Голубич впервые в сезоне выиграла два матча подряд на уровне основного тура.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

На «тысячнике» в Мадриде Голубич проиграла в первом круге венгерке Анне Бондар.

Прогнозы на теннис

После этого 33-летняя швейцарка дошла до четвертьфинала WTA 125 в Сен-Мало (Франция).

В этом году Голубич провела 24 матча. На этом отрезке у нее 12 побед и 12 поражений.

Андреева

Мирра пропускала первый раунд, а во втором разгромила Антонию Ружич.

Российская теннисистка отдала хорватке лишь один гейм — 6:1, 6:0.

Андреева выиграла 13 из 15 последних матчей.

На прошлой неделе Андреева дошла до финала на «тысячнике» в Мадриде. В решающем матче она проиграла украинке Марте Костюк (3:6, 5:7).

В апреле Мирра выиграла «пятисотник» в Линце и дошла до полуфинала на турнире в Штутгарте.

В этом году Андреева провела уже 35 матчей. На этом отрезке у нее 27 побед и восемь поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Андреева снова выиграет с разгромным счетом. На победу Голубич можно поставить за 12.25.

Прогноз: да, вряд ли швейцарка сможет создать интригу. Скорее всего, 19-летняя россиянка одержит победу с разгромным счетом.

2.07 Победа Андреевой с форой по геймам (-7,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Голубич — Андреева позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-7,5) за 2.07.