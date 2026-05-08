Чех Якуб Меншик сыграет против австралийца Алексея Попырина во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Попырин — Меншик с коэффициентом для ставки за 2.05.
Попырин
Алексей в первом раунде спокойно обыграл Маттео Берреттини.
Вопреки ожиданиям, австралиец отдал итальянцу лишь пять геймов — 6:2, 6:3.
Попырин в целом слабо проводит сезон, но благодаря тому, что у него пока не сгорели очки за прошлогодние результаты, он по-прежнему находится в топ-100.
Более того, эту неделю он проводит в статусе 60-й ракетки мира.
В текущем сезоне Попырин провел пока лишь 17 матчей. На этом отрезке у него пять побед и 12 поражений.
На этой неделе Алексей прервал серию из трех поражений. В начале апреля он проиграл Касперу Рууду на старте «Мастерса» в Монте-Карло. На «тысячнике» в Мадриде уступил в первом круге американцу Мартину Дамму.
Лучшим результатом Попырина в этом году пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира ATP 250 в Хьюстоне.
Меншик
Якуб попал в список сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.
Этой весной чешский теннисист провел пока лишь три матча на грунте.
На «Мастерсе» в Мадриде Меншик обыграл Мартина Дамма и Карена Хачанова, после чего уступил Саше Звереву.
Перед этим Меншик пропустил несколько турниров из-за инфекции в правой стопе.
В текущем сезоне 20-летний чех провел 24 матча. Сейчас у него 17 побед и семь поражений.
В середине января Меншик выиграл турнир ATP 250 в новозеландском Окленде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 2.94, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.40.
Прогноз: Якуб ведет 3-0 в противостоянии с Алексеем. Ранее в этом сезоне чех обыграл австралийца в Дохе со счетом 6:3, 6:2.
Вероятно, Меншик продлит серию побед над Попыриным, который ранее в этом сезоне только на турнире в Хьюстоне выиграл больше одного матча.
Рекомендуемая ставка: победа Меншика в двух сетах за 2.05.