Фонсека совершит камбэк в матче с Меджедовичем?

прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 2.08

Бразилец Жоао Фонсека сыграет против серба Хамада Меджедовича во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Меджедович — Фонсека с коэффициентом для ставки за 2.08.

Меджедович

Хамад в первом раунде одержал победу над французом Валантеном Руайе — 6:4, 6:3.

Сербский теннисист выиграл 11 из последних 13 матчей.

Еще в конце марта Меджедович выиграл грунтовый «челленджер» в Неаполе.

Вскоре после этого он уступил чеху Виту Копршиве в первом круге турнира в Марракеше.

Зато на «пятисотнике» в Барселоне Меджедович дошел до полуфинал.

На каталонском турнире Хамад обыграл в основной сетке Марко Трунгеллити, Алекса Де Минора и Нуну Боржеша, после чего уступил Андрею Рублеву.

Фонсека

Жоао попал в список сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

Эту неделю бразилец проводит в статусе 29-й ракетки мира.

Фонсека выиграл хотя бы один матч на шести последних турнирах, в которых принимал участие.

На этом отрезке его лучшим результатом пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

Кроме того, в марте Фонсека выиграл три матча на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

На «пятисотнике» в Мюнхене 19-летний латиноамериканец проиграл в четвертьфинале Бену Шелтону, а в Мадриде уступил в третьем круге Рафаэлю Ходару.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меджедовича в этом матче можно поставить за 2.49, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: серб точно способен навязать борьбу и создать интригу, но, скорее всего, он не сможет остановить одного из самых талантливых теннисистов мира.

2.08 Победа Фонсеки + тотал геймов больше 19,5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Меджедович — Фонсека принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Рекомендуемая ставка: победа Фонсеки + тотал геймов больше 19,5 за 2.08.