Россиянин Даниил Медведев сыграет против чеха Томаша Махача во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Махач — Медведев с коэффициентом для ставки за 1.97.

Махач

Томаш в первом раунде одержал победу над греком Стефаносом Циципасом — 6:4, 7:6.

Чешский теннисист прошел хотя бы раунд на четвертом турнире подряд.

На этом отрезке лучшим результатом чеха стал выход в третий раунд «Мастерса» в Монте-Карло.

В Барселоне Махач дошел до четвертьфинала, но там ему слегка повезло — во втором круге он должен был встретиться с Карлосом Алькарасом, который снялся перед матчем из-за травмы. В 1/4-й Томаш проиграл Андрею Рублеву со счетом 4:6, 3:6.

На «тысячнике» в Мадриде Махач в первом круге выиграла у Франсиско Комесаны, а во втором уступил Кэмерону Норри.

В этом году Махач провел 22 матча. Сейчас у него 13 побед и девять поражений.

Лучшим результатом чешского теннисиста в 2026-м пока остается победа на турнире ATP 250 в Аделаиде.

Медведев

Даниил входит в список сеяных, поэтому ему не надо было играть в первом круге.

Текущий грунтовый сезон начался для россиянина с сокрушительного поражения от итальянца Маттео Берреттини (0:6, 0:6) на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Но в Мадриде он доказал, что это было всего лишь досадное недоразумение.

На «тысячнике» в столице Испании Медведев дошел до 1/8 финала. Прежде чем уступить Флавио Коболли, он обыграл Фабиана Марожана и Николая Будкова-Кьера.

Это пока что лучший результат Медведева с тех пор, как в середине марта он дошел до «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Кроме того, в начале года Медведев выиграл турниры в Брисбене и Дубае.

Даниил выигрывал римский «Мастерс» в 2023 году. В 2024-м и 2025-м он дошел до четвертого раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 2.44, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: для первого матча Даниилу достался чересчур непростой соперника. Несмотря на то, что ранее он ни разу не проигрывал чеху, оптимальной будет ставка без учета исхода. Махач очень хорошо играл против Циципаса.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.