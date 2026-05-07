Серб Новак Джокович сыграет против хорвата Дино Прижмича во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 8 мая, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Прижмич — Джокович с коэффициентом для ставки за 2.44.

Прижмич

Дино в первом круге одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем — 6:4, 6:3.

С учетом квалификации хорват провел в Риме уже три матча.

В отборе его соперниками были представитель Люксембурга Крис Родеш и итальянец Федерико Бондьоли.

В текущем сезоне Прижмич провел уже 32 матча. На этом отрезке у него 24 победы и восемь поражений.

Лучшим результатом 20-летнего хорвата на уровне основного тура пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде. В столице Испании он обыграл Маттео Берреттини и Бена Шелтона.

Джокович

Новак в этом году пока ни разу не играл на грунте.

Свой предыдущий матч сербский теннисист провел 12 марта, когда проиграл Джеку Дрейперу в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

В текущем сезоне Джокович сыграл пока лишь девять матчей. Сейчас у него семь побед и два поражения.

В январе Джокович дошел до финала на Открытом чемпионате Австралии, благодаря чему по-прежнему находится в топ-5. Эту неделю он проводит в статусе четвертой ракетки мира.

На днях Новак провел тренировочный сет против Артура Фиса. Партия завершилась со счетом 6:2 в пользу француза.

Джокович шесть раз выигрывал римский «Мастерс». Столько же раз он доходил до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Прижмича в этом матче можно поставить за 2.44, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: два года назад Дино взял сет в матче с Новаком на Australian Open. Джокович тогда заявил, что в будущем хорват станет топ-игроком. Прижмич уже в топ-100, но звездой его точно нельзя назвать.

Впрочем, вряд ли кто-то сильно удивится, если он обыграет серба в предстоящем матче. Маловероятно, что Новак сумеет найти мотивацию и как следует настроиться.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.44 на матч Прижмич — Джокович принесёт чистый выигрыш 1440₽, общая выплата — 2440₽

