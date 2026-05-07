Зверев шокирует в матче с Альтмайером?

прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 1.97

Немцы Александр Зверев и Даниэль Альтмайер встретятся во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Альтмайер — Зверев с коэффициентом для ставки за 1.97.

Альтмайер

Даниэль в первом круге одержал волевую победу на китайцем Чжичжэнем Чжаном — 4:6, 7:6, 6:4.

В текущем сезоне немецкий теннисист до сих пор выиграл лишь четыре матча на уровне основного тура.

Интересно, что Альтмайер начал год с восьми поражений подряд. После этой ужасной серии он поехал на «челленджер» в Неаполе, на котором дошел до финала.

На уровне ATP его лучшим результатом Альтмайера в 2026-м пока остается выход в четвертьфинал турнира в Бухаресте.

На недавнем «Мастерсе» в Мадриде 27-летний немец проиграл аргентинцу Хуану-Мануэлю Серундоло.

Зверев

Саша входит в список сеяных и стартует сразу со второго раунда.

На прошлой неделе Зверев дошел до финала на «Мастерсе» в Мадриде.

В решающем матче немецкий теннисист проиграл Яннику Синнеру со счетом 1:6, 2:6.

Перед этим Зверев дошел до полуфинала на турнирах в Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло и Мюнхене.

На домашнем «пятисотнике» Зверев проиграл Флавио Коболли, а на «тысячниках» его остановил Синнер.

После турнира в Акапулько Саша еще ни разу не проигрывал раньше полуфинала.

Зверев выигрывал римский «тысячник» в 2024 году. В прошлом сезоне он дошел до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Зверева не будет проблем в предстоящем матче. На победу Альтмайера можно поставить за 7.40.

Прогноз: ранее Саша выиграла три из четырех матчей против Даниэля. В прошлом году он спокойно остановил Альтмайера на грунте в Мюнхене — 6:2, 6:2.

Скорее всего, Зверев снова обыграет соотечественника. Соперник в этом году чересчур неуверенно играет на турнирах ATP.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Альтмайер — Зверев принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-5,5) за 1.97.