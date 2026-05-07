Россиянин Карен Хачанов сыграет против представителя Казахстана Александра Шевченко во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Хачанов — Шевченко с коэффициентом для ставки за 1.97.

Хачанов

Карен входит в список сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Российский теннисист очень неудачно проводит первую половину сезона, но при этом по-прежнему находится в топ-15.

Достаточно сказать, что у Хачанова пока отрицательный баланс — восемь побед и десять поражений.

На недавнем «тысячнике» в Мадриде Хачанов в первом матче обыграл австралийца Адама Уолтона, а во втором уступил Якубу Меншику.

На турнирах в Монте-Карло и Барселоне Карен не прошел первый круг, проиграв Артуру Риндеркнешу и Камило Уго Карабельи.

В 2024-м и 2025-м Хачанов дошел до четвертого раунда на «Мастерсе» в Риме.

Шевченко

Саша в первом круге одержал победу над Камило Уго Карабельи.

Шевченко обыграл аргентинца в тяжелейшем трехсетовом матче — 6:3, 4:6, 7:6.

Этой весной представитель Казахстана выиграл пять из десяти матчей на грунте.

На прошлой неделе Шевченко слабо выступил на «челленджере» в Экс-ан-Провансе, проиграв во втором круге китайцу Ибину У.

На «Мастерсе» в Мадриде Шевченко разгромно проиграл в первом круге Хауме Муньяру, в Мюнхене не прошел квалификацию, а в Монте-Карло уступил в первом круге Марину Чиличу.

В этом сезоне у Шевченко 16 побед и 16 поражений. Его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.39, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.98.

Прогноз: в конце февраля Карен одержал волевую победу над Сашей на турнире в Дубае — 6:7, 6:2, 6:3. Вероятно, не менее напряженным будет и предстоящий матч. Хачанов в последнее время заметно растерял уверенность.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.