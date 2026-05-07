Россиянка Анна Калинская сыграет против чешки Катерины Синяковой во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Синякова — Калинская с коэффициентом для ставки за 2.30.
Синякова
Катерина четвертый раз в сезоне прошла хотя бы раунд на турнире категории WTA 1000.
В первом круге римского «тысячника» чешская теннисистка одержала уверенную победу над француженкой Лоис Буассон — 6:2, 6:3.
Лучшим результатом Синяковой в этом году пока остается выход в 1/8 финала престижного турнира в Индиан-Уэллс.
На недавнем «тысячнике» в Мадриде Синякова тоже достойно выступила, дойдя до третьего раунда.
В столице Испании чешка обыграла Эльвину Калиеву и Анну Блинкову, после чего уступила Кэти Макнелли.
В предыдущих сезонах Синякова ни разу не проходила второй круг на турнире в Риме.
Калинская
Анна входит в список сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.
Эту неделю российская теннисистка проводит в статусе 24-й ракетки мира.
Калинская провела пока лишь четыре матча на грунте этой весной.
В начале апреля Калинская дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Чарлстоне.
На «тысячнике» в Мадриде Калинская проиграла венгерке Далме Галфи (3:6, 3:6).
В прошлом году Анна не смогла пройти второй круг в Риме, проиграв американке Пейтон Стернс.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Синякову в этом матче можно поставить за 1.74, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.09.
Прогноз: Анна не скрывает, что ей не очень нравится играть на грунте, и, вероятно, в предстоящем матче у нее будут проблемы. Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.