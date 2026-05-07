Россиянка Анна Калинская сыграет против чешки Катерины Синяковой во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Синякова — Калинская с коэффициентом для ставки за 2.30.

Катерина четвертый раз в сезоне прошла хотя бы раунд на турнире категории WTA 1000.

В первом круге римского «тысячника» чешская теннисистка одержала уверенную победу над француженкой Лоис Буассон — 6:2, 6:3.

Лучшим результатом Синяковой в этом году пока остается выход в 1/8 финала престижного турнира в Индиан-Уэллс.

На недавнем «тысячнике» в Мадриде Синякова тоже достойно выступила, дойдя до третьего раунда.

В столице Испании чешка обыграла Эльвину Калиеву и Анну Блинкову, после чего уступила Кэти Макнелли.

В предыдущих сезонах Синякова ни разу не проходила второй круг на турнире в Риме.

Анна входит в список сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

Эту неделю российская теннисистка проводит в статусе 24-й ракетки мира.

Калинская провела пока лишь четыре матча на грунте этой весной.

В начале апреля Калинская дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Чарлстоне.

На «тысячнике» в Мадриде Калинская проиграла венгерке Далме Галфи (3:6, 3:6).

В прошлом году Анна не смогла пройти второй круг в Риме, проиграв американке Пейтон Стернс.

Коэффициенты букмекеров: на Синякову в этом матче можно поставить за 1.74, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.09.

Прогноз: Анна не скрывает, что ей не очень нравится играть на грунте, и, вероятно, в предстоящем матче у нее будут проблемы. Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.