Американка Аманда Анисимова сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Остапенко — Анисимова с коэффициентом для ставки за 2.44.

Остапенко

Алена в первом раунде разгромила итальянку Лукрецию Стефанини — 6:0, 6:1.

Соперница продержалась всего лишь 54 минуты.

Остапенко впервые с 2016 года выиграла матч, при этом отдав лишь один гейм.

В этом году Остапенко ни разу не выигрывала на грунте больше одного матча. На «тысячнике» в Мадриде она уступила в третьем раунде Анастасии Потаповой.

Прогнозы на теннис

На «пятисотнике» в Штутгарте Остапенко проиграла в первом круге Мирре Андреевой, а в Линце уступила Елене-Габриэле Русе в 1/4 финала.

Лучшим результатом Алены в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Дохе.

Анисимова

Аманда еще ни разу не играла на грунте этой весной.

Американская теннисистка пропустила недавние турниры из-за травмы запястья.

Свой предыдущий матч Анисимова провела еще в конце марта, когда проиграла Белинде Бенчич (2:6, 2:6) в четвертом круге «тысячника» в Майами.

В этом сезоне Анисимова провела 17 матчей. Сейчас у нее 11 побед и шесть поражений.

В январе Аманда дошла до четвертьфинала на Australian Open, а в феврале — до полуфинала на «тысячнике» в Дубае.

В предыдущих сезонах Анисимова лишь однажды прошла в Риме второй круг.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Остапенко в этом матче можно поставить за 2.44, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: когда Аманда в оптимальной форме, ее, безусловно, можно назвать фавориткой в подобном матче. Но в первой игре после неприятной травмы американка вряд ли покажет свой лучший теннис.

