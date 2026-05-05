прогноз на матч турнира в Риме

Итальянец Маттео Берреттини сыграет против австралийца Алексея Попырина в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 6 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Попырин — Берреттини с коэффициентом для ставки за 2.11.

Попырин

Алексей ужасно проводит сезон, но благодаря тому, что у него пока не сгорели очки за прошлогодние результаты, он по-прежнему находится в топ-100.

Более того, эту неделю он проводит в статусе 60-й ракетки мира.

В текущем сезоне Попырин провел пока лишь 16 матчей. На этом отрезке у него четыре победы и 12 поражений.

Текущая серия поражений австралийца составляет три матча.

В начале апреля Попырин проиграл Касперу Рууду на старте «Мастерса» в Монте-Карло.

На «тысячнике» в Мадриде Алексей уступил в первом круге американцу Мартину Дамму.

Лучшим результатом Попырина в этом году пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира ATP 250 в Хьюстоне.

Берреттини

Маттео тем временем опустился в рейтинге на 100-ю строчку.

На прошлой неделе итальянец надеялся выиграть скромный турнир в Кальяри, но в итоге дошел только до четвертьфинала.

На домашнем «челленджере» Берреттини обыграл Патрика Кипсона и Мариано Навоне, после чего уступил Хуберту Хуркачу.

На «Мастерсе» в Мадриде Берреттини проиграл хорвату Дино Прижмичу.

Маттео провел 14 матчей на грунте в этом году (семь победу, семь поражений). На уровне основного тура его лучшим результатом пока остается выход в третий круг в Монте-Карло. На «тысячнике» на Лазурном берегу 30-летний итальянец обыграл Даниила Медведева со счетом 6:0, 6:0.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 2.85, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: ранее Маттео выиграл три из четырех матчей против Алексея. По всей видимости, итальянец воспользуется спадом в игре соперника. Попырин в последнее время играет чересчур неубедительно.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч Попырин — Берреттини позволит вывести на карту выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Рекомендуемая ставка: победа Берреттини в двух сетах за 2.11.