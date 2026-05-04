прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 2.32

Филиппинка Александра Эала сыграет против польки Магдалены Френх в первом круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 5 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Эала — Френх с коэффициентом для ставки за 2.32.

Эала

Александра начала очередную неделю в статусе 42-й ракетки мира.

Но тут важно уточнить, что филиппинская теннисистка закрепилась в топ-50 благодаря успешным выступлениям на харде.

На грунте Эала провела пять матчей. На этом отркезке у нее две победы и три поражения.

На «пятисотнике» в Линце 20-летння теннисистка проиграла во втором круге Алене Остапенко.

В Штутгарте Эала уступила в первом раунде финалистке US Open-2021 Лейле Фернандес.

На турнире в Мадриде Эала в первом круге обыграла Анастасию Павлюченкову, а во втором проиграла Элизе Мертенс.

Френх

Магдалена тем временем пока не выиграла ни одного матча на грунте.

На «пятисотнике» в Чарлстоне польская теннисистка проиграла венгерке Анне Бондар.

На «тысячнике» в Мадриде Френх уступила аргентинке Солане Сьерре.

При этом серия поражений Френх составляет уже пять матчей.

В начале марта Магдалена дошла до финала на «пятисотнике» в мексиканской Мериде. Именно благодаря этому результату она по-прежнему находится в топ-50.

С тех пор Френх пока не выиграла ни одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эалу в этом матче можно поставить за 1.76, победу Френх букмекеры предлагают за 2.06.

Прогноз: обе теннисистки явно не получают большого удовольствия от игры на грунте, и именно по этой причине оптимальной здесь будет ставка без учета исхода.

2.32 Тотал сетов больше 2,5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Эала — Френх принесёт чистый выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

