Филиппинка Александра Эала сыграет против польки Магдалены Френх в первом круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 5 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Эала — Френх с коэффициентом для ставки за 2.32.
Эала
Александра начала очередную неделю в статусе 42-й ракетки мира.
Но тут важно уточнить, что филиппинская теннисистка закрепилась в топ-50 благодаря успешным выступлениям на харде.
На грунте Эала провела пять матчей. На этом отркезке у нее две победы и три поражения.
На «пятисотнике» в Линце 20-летння теннисистка проиграла во втором круге Алене Остапенко.
В Штутгарте Эала уступила в первом раунде финалистке US Open-2021 Лейле Фернандес.
На турнире в Мадриде Эала в первом круге обыграла Анастасию Павлюченкову, а во втором проиграла Элизе Мертенс.
Френх
Магдалена тем временем пока не выиграла ни одного матча на грунте.
На «пятисотнике» в Чарлстоне польская теннисистка проиграла венгерке Анне Бондар.
На «тысячнике» в Мадриде Френх уступила аргентинке Солане Сьерре.
При этом серия поражений Френх составляет уже пять матчей.
В начале марта Магдалена дошла до финала на «пятисотнике» в мексиканской Мериде. Именно благодаря этому результату она по-прежнему находится в топ-50.
С тех пор Френх пока не выиграла ни одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эалу в этом матче можно поставить за 1.76, победу Френх букмекеры предлагают за 2.06.
Прогноз: обе теннисистки явно не получают большого удовольствия от игры на грунте, и именно по этой причине оптимальной здесь будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.