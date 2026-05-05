Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против аргентинца Камило Уго Карабельи в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 6 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Карабельи — Шевченко с коэффициентом для ставки за 2.24.

Карабельи

Камило Уго после турнира в Сантьяго еще ни разу не проигрывал в стартовом матче.

С тех пор лучшим результатом аргентинца пока остается выход в полуфинал турнира ATP 250 в Марракеше.

На «пятисотнике» в Барселоне Карабельи в первом круге обыграл Карена Хачанова, после чего уступил Рафаэлю Ходару.

В Мадриде латиноамериканец одержал победу над Гаэлем Монфисом, но потом проиграл Флавио Коболли.

В этом году Карабельи провел уже 18 матчей на грунте. На этом отрезке у него 12 побед и шесть поражений.

Шевченко

В отличие от аргентинца, у Саши пока отрицательный баланс на грунте — четыре победы и пять поражений.

На прошлой неделе Шевченко слабо выступил на «челленджере» в Экс-ан-Провансе, проиграв во втором круге китайцу Ибину У.

На «Мастерсе» в Мадриде Шевченко разгромно проиграл в первом круге Хауме Муньяру.

В Мюнхене представитель Казахстана не прошел квалификацию, а в Монте-Карло уступил в первом круге Марину Чиличу.

В этом сезоне у Шевченко 15 побед и 16 поражений. Его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карабельи в этом матче можно поставить за 1.50, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.58.

Прогноз: вероятно, Шевченко проиграет аргентинцу. Карабельи гораздо убедительнее играет на грунте.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч Карабельи — Шевченко принесёт чистый выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

