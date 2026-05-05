Сможет ли Хурач пройти первый круг в Риме?

прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 2.06

Поляк Хуберт Хуркач сыграет против немца Янника Ханфмана в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 6 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Хуркач — Ханфман с коэффициентом для ставки за 2.06.

Хуркач

Хуберт на прошлой неделе провел серию матче на «челленджере» в Кальяри.

Поляк подтвердил статус одного из главных фаворитов, дойдя до финала.

Правда, в решающем матче Хуркач неожиданно проиграл итальянцу Маттео Арнальди (4:6, 4:6).

В остальных раундах Хуркач выиграл у Закари Свайды, Эмилио Навы, Маттео Берреттини и Романа Андреса Бурручаги.

На «тысячнике» в Мадриде Хуберт проиграл во втором раунде Лоренцо Музетти, а в Монте-Карло уступил в третьем круге Валантену Вашеро.

Перед началом грунтового турнира у Хуркача была серия из семи поражений. Судя по недавним матчам, ему удалось преодолеть этот спад.

Ханфман

Янник провел первые матчи на грунте еще в феврале.

Сначала немецкий теннисист прошел один раунд на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро, а потом добрался до финала на турнире ATP 250 в Сантьяго.

В решающем матче на турнире в столице Чили Ханфман проиграл итальянцу Лучано Дардери. Одним из главных сюрпризом стала его победа над Франсиско Серундоло в 1/2 финала.

В апреле Ханфман выиграл два матча в Марракеше, уступил Александру Блоксу на старте «пятисотника» в Мюнхене и прошел раунд на «Мастерсе» в Мадриде.

В столице Испании 34-летний немец в первом круге обыграл Маркоса Гирона, а во втором уступил Серундоло.

В 2023-м Ханфман дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.42, победу Ханфмана букмекеры предлагают за 2.85.

Прогноз: несмотря на то, что Хуркач наконец-то преодолел игровой кризис, все равно нет уверенности, что он подтвердит статус фаворит. Оптимальной здесь будет ставка на количество геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.06.