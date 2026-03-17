GOAL разбирает феномен Бруну Фернандеша, который делает для «Манчестер Юнайтед» больше, чем Криштиану Роналду в свои лучшие годы.

Когда смотришь, как Бруну Фернандеш дирижирует игрой «Манчестер Юнайтед», невольно вспоминаешь не только завершившуюся Олимпиаду‑2026, но и самый культовый фильм о зимних Играх — «Крутые виражи», а точнее, вдохновляющую речь героя покойного Джона Кэнди.

«Пилоту приходится работать больше всех, — объясняет герой Кэнди ямайскому бобслеисту Сэнке Коффи. — Он приходит первым и уходит последним. Когда его друзья идут пить пиво, он сидит у себя в комнате и изучает траектории поворотов».

Это вовсе не намек на то, что нынешний состав «Манчестер Юнайтед» привык устраивать вечеринки по ходу сезона, даже несмотря на то, насколько удручающе выглядели некоторые игроки в последние годы хаоса.

Но Фернандеш — безусловный «пилот» этой команды. Он заметно выделяется на фоне партнеров как объемом работы, так и вниманием к деталям. Это игрок с менталитетом победителя, который всегда готов к борьбе физически и ментально, и требует максимума не только от себя, но и от окружающих.

Таким же был и Криштиану Роналду — особенно в свой первый, богатый на трофеи период на «Олд Траффорд». И теперь Фернандеш вполне заслуживает упоминания в одном ряду со своим соотечественником, даже несмотря на отсутствие сопоставимого количества титулов.

С момента перехода в январе 2020 он фактически тащит «Манчестер Юнайтед» на себе, а нынешний сезон может стать вершиной его карьеры: если он сохранит этот невероятный уровень до мая, награда лучшему игроку АПЛ должна стать формальностью.

Стабильность на фоне постоянной турбулентности

Криштиану Роналду записал на свой счет впечатляющие 218 результативных действий в 346 матчах за «красных дьяволов» и, по мнению многих, остается величайшим игроком, когда-либо выходившим на священный газон «Олд Траффорд».

Тем удивительнее, что Бруну Фернандеш не получает сопоставимого признания: он отстает от этого показателя всего на десять результативных действий, проведя при этом на 27 матчей меньше.

Безусловно, три чемпионских титула в АПЛ и победа в Лиге чемпионов в период с 2007 по 2009 год дают Роналду серьезное преимущество в историческом контексте. Но его вклад все же не перекрывал роли Уэйна Руни, Пола Скоулза, Райана Гиггза, Рио Фердинанда или Эдвина ван дер Сара.

Это была команда, построенная для гарантированного успеха, с гармонией в раздевалке и четкой структурой. У Фернандеша такой роскоши не было никогда. За последние шесть лет он — единственный игрок «Манчестер Юнайтед», который стабильно показывает уровень мирового класса.

Даже в сезон возвращения Роналду (2021/22), когда тот требовал роль основного форварда и постоянного снабжения мячами, Фернандеш уступил своему партнеру по сборной всего три результативных действия от его суммарных 27 голов и ассистов.

«Манчестер Юнайтед» завершил тот сезон на шестом месте, в кампании-2023/24 стал восьмым, а в прошлом розыгрыше опустился до шокирующего 15-го места. И на этом фоне стабильная выдающаяся игра Фернандеша выглядит по-настоящему феноменальной.

Роналду в аналогичной ситуации не справился: достаточно вспомнить, как он фактически вынудил клуб отпустить его в начале неудачного периода под руководством Эрика тен Хага.

Финиш в топ-3 — вполне реальная цель

В сезоне-2025/26 Фернандешу пришлось преодолевать еще больше препятствий, но он каким-то образом снова вышел на новый уровень.

Его влияние на игру не снизилось даже тогда, когда Рубен Аморим неожиданно использовал его в роли опорного полузащитника. А после того, как Майкл Каррик вернул его на привычную позицию «десятки», Фернандеш вновь заиграл блестяще.

«Астон Вилла» стала очередной командой, не сумевшей справиться с португальским гением — поражение 1:3 на «Олд Траффорд» в воскресенье стало закономерным итогом.

Капитан «Манчестер Юнайтед» провел очередной матч высочайшего уровня: 71 касание мяча, шесть ключевых передач, 15 продвижений с мячом и шесть отборов — невероятное выступление, которое во многом предопределило результат.

Именно его идеальная подача с углового позволила Каземиро открыть счет ударом головой в непросто складывавшейся для хозяев игре. А затем Фернандеш выдал филигранный пас в одно касание на Матеуса Кунью, после которого бразилец убежал и оформил второй гол.

Эта победа позволила команде Каррика закрепиться на третьем месте с отрывом в три очка — путевка в Лигу чемпионов становится все более осязаемой.

Из 54 очков, набранных «Юнайтед» на данный момент, 25 напрямую связаны с результативными действиями Фернандеша. Это тот же показатель, что и у Криштиану Роналду в сезоне-2007/08, когда клуб оформил «золотой дубль», а сам португалец получил первый из своих пяти «Золотых мячей».

И с учетом того, что впереди еще восемь туров, Фернандеш вполне может замахнуться и на показатель Робина ван Перси — 38 очков, которые голландец принес команде в последнем чемпионском сезоне 13 лет назад. Такой уж у Бруну характер — он не знает предела совершенству.

Затмив Бекхэма

Два ассиста Бруну Фернандеша в матче с «Астон Виллой» довели его показатель до 16 в текущем сезоне — на восемь больше, чем у ближайшего преследователя Райана Шерки, и всего на четыре меньше абсолютного рекорда АПЛ за один сезон, который сейчас делят Кевин Де Брёйне и Тьерри Анри.

Кроме того, португалец превзошел клубный рекорд Дэвида Бекхэма (15 ассистов за сезон-1999/2000).

Это отличное достижение. Оно не меняет моих целей, но оказаться рядом с именем игрока, на которого равнялись все — в умении подавать и раздавать передачи — это особенное чувство. Все во дворе пытались делать, как Бекхэм: даже если просто махали рукой, как он, пусть и не всегда с мячом! Конечно, я очень рад, что смог превзойти его показатель. Бруну Фернандеш полузащитник «Манчестер Юнайтед»

Техника Бекхэма, безусловно, была уникальной, а его хайлайты по праву входят в число самых ярких в истории клуба. Однако по универсальности игры он все же уступает Фернандешу.

Англичанину, как правило, требовалось пространство, чтобы исполнить свою фирменную передачу, тогда как Фернандеш способен создать момент из любой точки поля даже под жестким давлением.

Он буквально ведет игру в одиночку и покрывает каждый метр газона, а задача Бекхэма сводилась к обеспечению ширины атаки и последнему пасу. При всей его эффективности, англичанин скорее был важной деталью механизма, чем его двигателем.

Чтобы еще нагляднее подчеркнуть влияние Фернандеша, стоит отметить: он стал лишь третьим игроком «Манчестер Юнайтед», достигшим отметки в 100 голов и 100 результативных передач во всех турнирах — после Уэйна Руни и Райана Гиггза.

И это при том, что большую часть времени он выступал в составах, не соответствующих уровню борьбы за самые престижные трофеи — редчайший случай для топ-клуба.

Лучший в АПЛ

Деклан Райс считается главным фаворитом на приз лучшему игроку сезона по версии PFA — «Арсенал» идет к первому титулу за 22 года, и вклад англичанина действительно огромен.

Его мастерство при стандартах стало ключевым элементом часто критикуемой, но при этом крайне эффективной игры «канониров», а навыки отбора во многом позволили команде продемонстрировать лучшие показатели сезона в обороне.

Но если Райс опередит Фернандеша в итоговом голосовании, это будет настоящей несправедливостью. Капитан «Манчестер Юнайтед» сильнее по всем футбольным параметрам, а статистика Райса даже близко не сопоставима с его цифрами — и это при том, что в первой половине сезона оба играли на одной позиции.

У Фернандеша 23 результативных действия — больше только у «голевой машины» Эрлинга Холанна (29). У Райса же лишь 11, несмотря на то, что он провел на три матча АПЛ больше, чем лидер «Манчестер Юнайтед».

В гонке за наградой фигурируют и Габриэл Магальяйнс, и Антуан Семеньо, и Игор Тиаго, но ни один из них не дотягивает до уровня Фернандеша.

Его 16 голевых передач уже принесли «Манчестер Юнайтед» 18 очков — это больше, чем у любого игрока в истории АПЛ за один сезон. Он также лидирует в кампании‑2025/26 по разрезающим передачам и занимает второе место по точным пасам в финальной трети. Создание моментов — суть футбола, и в этом компоненте Фернандешу просто нет равных.

Стоит убрать его из состава — и «Манчестер Юнайтед» становится несоизмеримо слабее, чего нельзя сказать о других претендентах и их командах. Показательно, что в рождественский период, когда Фернандеш выбыл из-за травмы, команда потеряла важные очки в матчах против «Вулверхэмптона» и «Лидса» — в итоге это стоило работы Рубену Амориму.

Если бы прошлым летом Фернандеш принял одно из предложений из Саудовской Аравии и покинул клуб, «красные дьяволы» вряд ли боролись бы за место в топ-3. А сама АПЛ многое бы потеряла, лишившись своего последнего настоящего футбольного художника.

Признание на уровне «Золотого мяча»?

Удивительно, но Бруну Фернандеш за последние четыре сезона ни разу не попадал даже в расширенный список из 30 номинантов на «Золотой мяч».

Единственное упоминание в его карьере датируется 2021 годом, когда он разделил 21-е место с Лаутаро Мартинесом. И это — после выдающегося первого полноценного сезона в «Манчестер Юнайтед», в котором он набрал 46 результативных действий, включая 30 в АПЛ.

Если в нынешнем сезоне он превзойдет хотя бы второй показатель, попутно побив рекорд по ассистам Кевина Де Брёйне и Тьерри Анри, то вторая номинация практически неизбежна — даже несмотря на то, что France Football традиционно «штрафует» игроков за отсутствие их клубов в еврокубках.

Вполне возможно, что яркий чемпионат мира в составе сборной Португалии вернет Фернандеша в разговор о топ‑10 — уровне, которому он объективно соответствует.

«Манчестер Юнайтед» так и не смог предоставить Фернандешу платформу, которую он заслуживает. Португалец проявил редкую для современного футбола преданность. Он отдал клубу лучшие годы, несмотря на хаос в руководстве, ошибочные решения и отсутствие долгосрочной стратегии, которые мешали ему войти в официальный элитный круг мировых звезд.

Но Фернандешу уже 31. Время работает против него. Если этим летом клуб не предложит четкий и амбициозный план развития, вряд ли кто-то сможет упрекнуть его в желании уйти.

Каррик — ключевая фигура в судьбе Фернандеша

Если Фернандеш все‑таки решит уйти, амбиции «Манчестер Юнайтед» выиграть АПЛ к 2028 году можно будет сразу вычеркивать. Алекс Фергюсон сумел выиграть еще два чемпионства и вывести команду в финал Лиги чемпионов уже после ухода Криштиану Роналду в «Реал» в 2009 году, но нынешний фундамент клуба и близко не так прочен.

Уход Фернандеша в начале новой главы стал бы катастрофой — и это, к счастью, понимает человек, которому, возможно, предстоит эту главу написать.

Бруну — точно не тот игрок, которого мы хотели бы потерять, это могу сказать прямо. Но что касается лета и дальнейших перспектив, мне сложно говорить об этом слишком далеко вперед. Одно ясно — он крайне важен для нас. Майкл Каррик временный главный тренер «Манчестер Юнайтед»

С момента, как Каррик сменил Аморима, «Манчестер Юнайтед» выиграл семь из девяти матчей, а сам Майкл сумел быстро выжать максимум из Фернандеша, мгновенно завоевав его доверие.

Майкл выиграл здесь все и прекрасно понимает, что значит побеждать для этих болельщиков и для клуба, и сколько нужно, чтобы добиваться успеха. Думаю, это придает команде что-то особенное. Он пришел с правильными идеями, дал игрокам ответственность. Он очень силен в общении. Я был уверен, что Майкл может стать отличным тренером — и сейчас он это доказывает. Бруну Фернандеш полузащитник «Манчестер Юнайтед»

Соблазн уйти при активации прописанных в контракте 57 миллионов фунтов (76 млн долларов) будет куда меньше, если Каррик получит должность главного тренера на постоянной основе.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» досконально знает клуб и обладает той харизмой и хладнокровием, которых не хватало Уле Гуннару Сульшеру, когда он получил эту работу в похожих обстоятельствах в 2019 году.

Фактор влияния на будущее Бруну может стать решающим аргументом в пользу Каррика в борьбе с другими кандидатами, такими как Юлиан Нагельсман и Роберто Де Дзерби.

С парой точечных усилений и при условии, что Фернандеш останется сердцем команды, «Манчестер Юнайтед» уже в следующем сезоне может снова стать серьезной силой.