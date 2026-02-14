GOAL рассказывает, на решении каких проблем должен сконцентрироваться временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик.

Тренеры часто говорят, что единственный плюс современного футбола с его беспощадным графиком — это отсутствие времени на переживания после неудачных матчей.

Но для Майкла Каррика сейчас всё наоборот: у него более чем достаточно времени, чтобы детально проанализировать ничью с «Вест Хэмом» (1:1), прежде чем «Манчестер Юнайтед» снова выйдет на поле.

Отсутствие еврокубков и ранний вылет из Кубка Англии привели к тому, что в расписании «Юнайтед» образовалась 12-дневная пауза перед выездным матчем с «Эвертоном» 23 февраля.

Перерыв оказался настолько продолжительным, что его даже рассматривали как идеальную возможность для проведения прибыльных товарищеских матчей за рубежом.

В итоге решили обойтись без выставочных игр, а Каррик отказался от идеи отправить команду на сбор в теплые края, предпочтя работать на базе в Каррингтоне. Игрокам предоставят четыре выходных дня, но сам Каррик вряд ли может позволить себе полноценный отдых, пытаясь выстроить путь команды к финишу в топ-4 Премьер-лиги и возвращению в Лигу чемпионов.

Гол Беньямина Шешко в матче с «Вест Хэмом» сделал атмосферу вокруг клуба более позитивной, чем она могла бы быть в этот период затишья. Тем не менее «молотобойцы» прервали идеальный старт «Манчестер Юнайтед» под руководством Каррика, а вялое выступление команды в этом матче породило немало вопросов, на которые тренеру предстоит ответить в течение следующих 12 дней.

Прямо сейчас проанализируем пять ключевых проблем, которые должен решить Каррик перед следующим матчем «Манчестер Юнайтед».

Пора найти Шешко место в стартовом составе

Беньямин Шешко продолжает постепенно доказывать, что «МЮ» принял максимально верное решение, заплатив за него 74 миллиона фунтов: его шикарный гол в ворота «Вест Хэма» стал ещё одним аргументом в пользу того, что словенец заслуживает возвращения в стартовый состав.

Беньямин Шешко globallookpress.com

Самое дорогой трансфер «Манчестер Юнайтед» прошлого лета столкнулся с определенными трудностями адаптации после перехода из Бундеслиги в Премьер-лигу. Однако с начала этого года он забил уже пять мячей, причем четыре гола в рамках АПЛ — дубль в ворота «Бернли», победный мяч на 94-й минуте против «Фулхэма» и спасительный гол на 96-й минуте в восточном Лондоне — принесли команде четыре очка.

При Каррике Шешко провел чуть более 60 минут из возможных 450, но уже во второй раз за три матча именно его результативные действия были ключевыми.

Пока «Манчестер Юнайтед» мучился в первом тайме и в начале второго, команде явно не хватало ярко выраженного центрального нападающего, в чью сторону можно было бы грузить передачи с флангов. Позже Каррик признал, что следовало выпустить нападающего раньше, а не на 69-й минуте.

В следующем туре на выезде против «Эвертона» «красных дьяволов» ждет схожий сценарий: этот соперник тоже предпочитает глубоко обороняться и перекрывать привычные пути к воротам. В такой игре Шешко должен выходить на поле с первых минут, чтобы дать команде дополнительную опцию в атаке.

Надо эффективнее распоряжаться владением мячом

Похоже, у Рубена Аморима и Майкла Каррика есть нечто общее: их команды зачастую играют лучше, когда владеют мячом меньше.

За последние четыре недели «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити», имея всего 32% владения, победил «Арсенал» при 44% и взял верх над «Фулхэмом» с неожиданно низкими 42% — притом что многие ожидали, что именно «дачники» будут обороняться и отдавать инициативу.

Беньямин Шешко и Майкл Каррик globallookpress.com

Да, «красные дьяволы» разгромили «Тоттенхэм», контролируя мяч 65% времени, но там у них было очевидное преимущество — более часа игры в большинстве. Столько же владения (65%) было и в матче с «Вест Хэмом», однако большую часть встречи команда попросту не знала, что с этим мячом делать.

Ближайшие соперники внимательно изучат этот аспект. И это означает, что матчи против «Эвертона» и «Кристал Пэлас» могут оказаться даже сложнее, чем встречи с командами из топ-5.

Каррик в свое время провалился в «Мидлсбро» после блестящего первого сезона именно потому, что его команда стала слишком предсказуемой при позиционном атаках. Теперь ему необходимо убедиться, что «Манчестер Юнайтед» не повторит ту же ошибку.

Пора вспомнить про ротацию состава

В матче с «Вест Хэмом» трудно было не заметить очевидную причину, из-за которой прервалась победная серия «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что «молотобойцы» были самым низко стоящим в таблице соперником из всех, с кем команда играла при Каррике.

Майкл Каррик globallookpress.com

У «Манчестер Юнайтед» было всего два полноценных дня на восстановление после победы над «Тоттенхэмом» перед выездом в Лондон. И несмотря на столь короткий интервал, Каррик выпустил с первых минут тот же состав. В результате у нескольких игроков были заметны признаки как физической, так и психологической усталости.

Каррик куда лучше, чем Аморим, использовал отсутствие еврокубков, получая дополнительное время на подготовку и восстановление перед следующими матчами. Однако если он намерен вернуть «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов — или хотя бы в Лигу Европы — такой роскоши у него больше не будет. Ему (или тому, кто в итоге станет постоянным главным тренером) придется активно использовать ротацию состава.

Сейчас у команды достаточно времени, чтобы восстановиться после изнурительного матча с «Вест Хэмом». Но уже менее чем через месяц «Манчестер Юнайтед» вновь столкнется с плотным графиком: всего три дня будут разделять домашний матч против «Кристал Пэлас» и гостевой на поле «Ньюкасла». И на этот раз Каррику придется подготовить команду значительно лучше.

Принять решение по Магуайру

Накануне матча с «Вест Хэмом» появилась информация о том, что клуб близок к согласованию нового контракта с Гарри Магуайром. Трудно спорить с тем, что «МЮ» должен сохранить в составе этого защитника: он подает правильный пример партнерам и, когда находится в оптимальной форме и используется в подходящей роли, по-прежнему остается центральным защитником высокого уровня.

Гарри Магуайр globallookpress.com

Проблема в том, что становится всё сложнее полагаться на его физическую готовность. И словно в подтверждение этого, во втором тайме на «Лондон Стэдиум» Магуайра пришлось заменить из-за подозрения на повреждение задней поверхности бедра.

Он лишь недавно вернулся после более чем двухмесячного отсутствия, спровоцированного травмой той же группы мышц, из-за которой пропустил девять матчей. В прошлом сезоне он также дважды выбывал, суммарно пропустив девять игр. Кроме того, у него были два серьезных периода вне игры в сезоне 2023/24 — он пропустил концовку сезона и чемпионат Европы.

Покидая стадион во вторник, Магуайр заверил журналистов, что с ним «всё в порядке», однако если клуб действительно рассматривает продление контракта, подобные эпизоды вряд ли выглядят обнадёживающе.

Поиск фланговых защитников нужно начинать уже сейчас

Не секрет, что летом главной задачей «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке станет усиление полузащиты — клубу необходимо заменить Каземиро и добавить глубины в центре поля.

Однако матч с «Вест Хэмом» также подчеркнул потребность команды в качественном усилении на флангах обороны.

Люк Шоу globallookpress.com

Люк Шоу допустил ключевую ошибку в эпизоде с первым пропущенным голом, когда Томаш Соучек вывел «молотобойцев» вперед. Момент получился особенно обидным, поскольку в целом Шоу провел хороший матч и в этом сезоне демонстрирует стабильность, оставив позади серьезные проблемы с травмами.

Но даже если вынести за скобки неудачную попытку выбить отскочивший мяч, вопрос о будущем Шоу остается открытым. Его контракт истекает в 2027 году, и времени до принятия стратегического решения не так уж много. Он один из немногих «долгожителей» в составе — игрок, который перебрался на «Олд Траффорд» еще в первое трансферное окно эпохи Луи ван Гала.

Не лучший матч провел и другой фланговый защитник — Диогу Дало. В первом тайме португалец действовал неуверенно, хотя во втором совершил опасный рывок за спины защитников, который не заметил Амад Диалло.