The Athletic объясняет, почему неудача Томаса Франка в «Тоттенхэме» стала очередным доказательством: тренеры почти никогда не меняют свою футбольную идентичность.

Решение «Тоттенхэма» уволить главного тренера после крайне разочаровывающего 38-матчевого отрезка, безусловно, стало плохой новостью для Томаса Франка. Но, если воспользоваться литературным приемом, удивительно популярным среди футбольных обозревателей, еще хуже это для всех «ваших Томасов Франков».

В конце концов, Франк наверняка получит новую достойную работу благодаря впечатляющим результатам с «Брентфордом». Легко представить, например, как он всплывет в каком-нибудь крепком клубе середины таблицы Бундеслиги.

Однако Франк стал очередным показательным примером среди тренеров Премьер-лиги, которые добивались успеха с командами-андердогами благодаря прямолинейному, простому футболу — и тем самым попадали в число кандидатов на «большую работу».

Томас Франк globallookpress.com

Тема о том, способен ли тренер сделать успешный шаг наверх, стала одной из центральных в современном футболе. Особенно сейчас, когда разрыв — и по бюджету, и по ожиданиям — между верхом и низом таблицы АПЛ стал куда заметнее.

К тому же сегодня доминирует почти навязчивый акцент на определенный стиль игры — тот, что находится где-то в центре воображаемой диаграммы Венна, объединяющей понятия «зрелищный», «атакующий» и «владение мячом».

Полностью отделить это от плохих результатов невозможно. Франка уволили не потому, что его футбол был скучным — его уволили потому, что он набрал 29 очков в 26 матчах чемпионата, потому что «Тоттенхэм» замыкает таблицу формы за последние шесть туров (две ничьи и четыре поражения) и потому что команда все глубже втягивается в борьбу за выживание.

У Франка есть вполне объективные оправдания — прежде всего травмы, — однако он просто выглядел тренером, не соответствующим требованиям работы в большом клубе.

При Франке «Тоттенхэм» слишком часто выглядел пассивным — особенно в домашних поражениях от «Челси» и «Борнмута». Команда с трудом выстраивала атаки от своей штрафной — ярче всего это проявилось в раннем пропущенном мяче в выездном матче с «Лидсом».

Нередко «шпорам» отчаянно не хватало креативности, как в беззубом дерби с «Арсеналом». А во вторник вечером «Ньюкасл» попросту смял «Тоттенхэм», который подолгу не мог выбраться со своей половины поля.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

И это возвращает нас к главному вопросу: способен ли тренер изменить свою футбольную идентичность? Судя по последним примерам — нет.

Эпоха Франка стала резким контрастом по сравнению с периодом Маурисио Почеттино в «Тоттенхэме», хотя Почеттино, как и Франк, пришел из клуба-новичка Премьер-лиги (он возглавил «Саутгемптон» по ходу их первого сезона после повышения).

Но Почеттино изначально строил игру «большого клуба». Его «Саутгемптон» прославился как самая агрессивно прессингующая команда лиги. Результаты были хорошими, но «Тоттенхэм» привлек не только успех — стиль игры был не менее важен.

Это можно хотя бы приблизительно измерить. Вот довольно необычный график. На нем представлены тренеры, получившие «большую работу» (под этим мы понимаем клубы, которые провели в высшем дивизионе не менее 15 сезонов — «Арсенал», «Челси», «Эвертон», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур») после перехода из другого клуба Премьер-лиги.

По горизонтали — средняя доля владения мячом в их последнем сезоне в прежнем клубе как приблизительный показатель игрового стиля. По вертикали — сколько матчей они провели у руля нового клуба как условная мера успешности.

Тренеры с низким уровнем владения мячом редко переходят в большие клубы. The Athletic.com

Здесь прослеживается вполне очевидная закономерность. Почеттино был тренером, который больше всех делал ставку на владение мячом в своем предыдущем клубе — и именно он провел в «Тоттенхэме» один из самых успешных периодов в новейшей истории, доведя команду до финала Лиги чемпионов и реальной борьбы за титул АПЛ.

Да, все плохо закончилось для Брендана Роджерса и Роберто Мартинеса в «Ливерпуле» и «Эвертоне» соответственно, но их старт был обнадеживающим. Команда Роджерса в сезоне‑2013/14 какое‑то время казалась главным фаворитом на титул, хотя начинала год лишь пятым претендентом. Мартинес же привел «Эвертон» к лучшему очковому результату в эпоху Премьер‑лиги.

С другой стороны, тренеры, привыкшие работать с низкими показателями владения мячом, надолго не задерживались. Конечно, есть несколько исключений. Грэм Поттер пришел в «Челси» — клуб, который традиционно меньше других грандов зациклен на «красивом футболе». Он оказался неподходящим вариантом по причинам, противоположным большинству остальных.

Другое исключение — Шон Дайч в «Эвертоне», четвертый по продолжительности период работы на этом графике. Однако в то время «Эвертон» по сути был обычным участником борьбы за выживание — во многом из-за двух серьезных снятий очков за два сезона при Дайче.

В начале своей работы он заявил, что намерен «играть в красивый футбол, если получится, но прежде всего — в победный». Что ж, справедливо. Он дважды спас команду от вылета. Но красивый футбол так и не появился, а даже сравнительно простой подход Дэвида Мойеса в этом отношении стал заметным шагом вперед.

Почти все остальные, в той или иной степени, так и не смогли изменить свою футбольную идентичность. Разумеется, тренеры не приходят в большие клубы вслепую. Они понимают, что ожидания выше, что необходимо адаптировать стиль игры. Но, похоже, они сталкиваются с трудностями сразу по множеству направлений.

Классический пример — Рой Ходжсон в «Ливерпуле».

Оскорбительно предполагать, что, переходя в новый клуб, твои методы внезапно перестают работать, если они служили тебе верой и правдой 35 лет. Это невероятно. Мои методы успешно работали от «Хальмстада» до «Мальмё», от «Эребру» до «Невшателя Ксамакса», со сборной Швейцарии. Рой Ходжсон бывший главный тренер «Ливерпуля»

И хотя «Невшатель Ксамакс» — отличное название, чтобы подчеркнуть свою богатую международную карьеру, упоминание трехкратных чемпионов Швейцарии не убедило болельщиков «Ливерпуля» в том, что он действительно понимает масштаб стоящей перед ним задачи.

Рой Ходжсон globallookpress.com

«То, что результаты оказались хуже, чем я надеялся, — это просто природа футбола», — говорил Ходжсон позже. «Я не работал здесь иначе, чем в последние шесть месяцев в Фулхэме». И именно в этом, разумеется, отчасти и заключалась проблема.

С похожей ситуацией столкнулся и Дэвид Мойес, когда ему доверили заменить сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». История о том, как он объяснял Рио Фердинанду нюансы игры в обороне на примере видеозаписей с действиями Фила Ягелки, возможно, несколько преувеличена — Мойес, вероятно, просто хотел донести конкретную тактическую мысль.

Но бывший наставник «Эвертона» выглядел человеком, подавленным масштабом задачи. Его «Эвертон» выходил на матчи против топ-клубов прежде всего с целью нейтрализовать соперника. Для «Юнайтед» этого оказалось недостаточно.

Дэвид Мойес globallookpress.com

Еще один интересный пример не попадает на график выше, потому что речь идет о работе в сборной. Но единственный матч Сэма Эллардайса во главе сборной Англии оказался весьма показателен.

Это был тренер, который совершенно не скрывал своей приверженности длинным передачам и прямолинейному футболу, но при этом однажды — пусть и в шутливом тоне — заявил: «Я не создан для "Болтона" или "Блэкберна", мне больше подошли бы "Интер" или "Реал"… Дело не в том, что я не подхожу, просто так сложилось, что я работал в других местах».

Сборная Англии стала для него шансом это доказать. Но в победном матче англичан против Словакии (1:0) капитан команды Уэйн Руни проигнорировал установки Эллардайса и действовал по-своему.

«Уэйн играл там, где сам хотел», — сказал Эллардайс в послематчевом интервью ITV. «Он был великолепен и контролировал центр поля. Я не могу запретить Уэйну играть там».

Заявление выглядело довольно странно, поэтому на пресс-конференции его попросили объяснить подробнее.

У него гораздо больше опыта в международном футболе, чем у меня — в роли тренера сборной. Поэтому, когда он использует свой опыт и действует в интересах команды, я не могу указывать ему, где играть. Конечно, нам хотелось бы чаще выводить его на позиции для завершения атак. Признаю, он играл чуть глубже, чем я ожидал. Сэм Эллардайс бывший тренер сборной Англии

И это был идеальный пример другой стороны работы в большом футболе — взаимодействия со звездными игроками. Даже Эллардайс, один из самых уверенных и прямолинейных тренеров современности, уже работавший с футболистами высокого класса, почувствовал, что не может диктовать условия Руни.

В равной степени создавалось впечатление, что и сам Руни не воспринимал тренера уровня Эллардайса как фигуру, обладающую достаточным авторитетом, чтобы командовать им. Нередко топ-игроки просто «не принимают» таких тренеров.

Сэм Эллардайс, Уэйн Руни и Гарри Кейн globallookpress.com

В этом списке есть и необычные случаи. Роберто Ди Маттео, который провел многообещающий период во главе «Вест Бромвича», на самом деле получил работу в «Челси» в качестве временного тренера, будучи ассистентом в клубе.

Он выиграл Лигу чемпионов, опираясь на предельно оборонительный стиль игры, но, по-видимому, не оказался тем человеком, который мог бы выстроить более долгосрочную, ориентированную на атаку модель в следующем сезоне — и был уволен при первой же возможности.

Практически невозможно найти свежий пример тренера, который радикально трансформировал бы свой стиль — от успеха с «футболом андердога» к успеху с «футболом большого клуба».

Странный путь Венсана Компани, который сначала вылетел из АПЛ с «Бернли», упорно пытаясь играть через владение, а затем отлично проявил себя в «Баварии», лишь подтверждает: для больших клубов стиль — критически важный фактор при выборе тренера.

Франк остается уважаемым специалистом, который пользовался огромной популярностью во время работы в «Брентфорде». И для тех из нас, кто не связан напрямую с конкретным клубом, всегда интересно наблюдать, как такие тренеры — Эллардайс, Дайч, Франк — справятся с повышением. Но, увы, они раз за разом терпят неудачу.

Большие клубы добиваются лучших результатов, когда приглашают тренера с подтвержденным опытом игры в «правильный футбол» — будь то в Премьер-лиге, в зарубежном клубе или даже (если быть снисходительными к работе Энцо Марески в «Челси», где он все же выиграл два трофея) в Чемпионшипе.

Томас Франк globallookpress.com

Самое неприятное в истории Франка — то, что это именно тот сезон, когда Премьер-лига в целом стала более «олдскульной», а его подход все равно выглядел слишком примитивным для «Тоттенхэма».

Следующим показательным кейсом может стать Оливер Гласнер. Его работа в «Кристал Пэлас» была выдающейся, а в хайлайтах команда демонстрирует очень зрелищный футбол. Но в прошлом сезоне и в нынешнем его команда показывает четвертый с конца показатель владения мячом в лиге и худший процент точных передач.

Сможет ли Гласнер адаптировать свои методы к требованиям большого клуба? Совокупность фактов говорит скорее «нет», и есть основания полагать, что Гласнер, пусть и придерживаясь иного стиля, чем Франк, может столкнуться с похожими проблемами, если этим летом получит назначение в один из топ-клубов.