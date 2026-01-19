The Athletic разбирает, как самый успешный тренер в истории «Кристал Пэлас» оказался на грани увольнения после публичной войны с клубом.

Ровно через восемь месяцев после того, как Оливер Гласнер подарил «Кристал Пэлас» величайший момент в истории клуба, выиграв Кубок Англии, кажется, пути назад для него уже не существует. Резкое и досрочное расставание выглядит неизбежным. Радость сменилась отчаянием. Разочарование — злостью. Напряжение достигло предела.

Очередной эмоциональный выпад со стороны главного тренера, последовавший за поразительной пресс-конференцией всего сутками ранее, фактически создал невыносимую ситуацию — особенно на фоне резкой критики в адрес руководства клуба. Болельщики тоже, похоже, отвернулись от Гласнера, пусть и с определенным пониманием того, что его гнев продиктован крайне неудачными обстоятельствами.

Когда на «Стэдиум оф Лайт» прозвучал финальный свисток, а «Пэлас» потерпел поражение 1:2 и довел серию без побед до десяти матчей, Гласнер подошел к гостевому сектору. Он поднял обе руки, будто извиняясь, но в ответ услышал лишь свист и недовольные крики от тех фанатов, которые еще не покинули стадион.

Однако дальнейшее, похоже, окончательно разрушило его отношения с клубом.

На послематчевой пресс-конференции Гласнер вновь не стал сдерживаться. Он снова резко высказался о нехватке поддержки на трансферном рынке. По его словам, он и его обескровленный состав чувствуют себя «брошенными» руководством клуба. За этим последовала очередная порция жесткой критики в адрес совета директоров.

Гласнер добавил, что у игроков «дважды за сезон буквально вырывали сердца» накануне матчей. Он признался, что не может понять, как клуб мог продать Эберечи Эзе и Марка Гехи за день до игры. Было очевидно: тренер ощущает себя преданным.

Гласнеру казалось, что клуб фактически удовлетворен ролью команды, которой достаточно просто не вылететь, — без намека на амбиции.

Если «Кристал Пэлас» устраивает так закончить сезон — с Оливером Гласнером, с другим тренером — не знаю, мне все равно. Если их это устраивает — пожалуйста. Пусть так и будет. Если же они хотят провести более успешный сезон… у меня создается ощущение, что позиция такая: «подождем, пока все игроки вернутся, и все будет нормально, наберем 42 очка, и этого достаточно, все хорошо». Оливер Гласнер главный тренер «Кристал Пэлас»

Эти претензии Гласнер высказывает не впервые, но сейчас они прозвучали куда жестче.

Даниэль Муньос и Исмаила Сарр вернутся к матчу с «Челси» на следующей неделе и должны добавить столь необходимой глубины составу. Игроки также получат три выходных дня — запланированных заранее, а не как реакцию на последние события, — прежде чем вернуться к полноценным тренировкам. Все это может немного помочь, но в целом выглядит скорее косметической мерой.

На поле — одна история, за его пределами — другая, и обе давно знакомы болельщикам. Старание, самоотдача, желание — но нехватка качества и усталость к концовке матча. Очередное поражение сменяется раздражением и злостью тренера, который убежден, что всего этого можно было бы избежать, будь состав сильнее и шире.

После того как в пятницу Гласнер подтвердил, что не продлит контракт, истекающий летом, а затем выдал очередной эмоциональный взрыв — на фоне того, что болельщики на северо-востоке Англии явно отвернулись от него, — складывается ощущение, что ситуация достигла точки кипения.

Почти не верится, что он сможет выйти к бровке и руководить командой в матче с «Челси», потому что последствия происходящего выходят далеко за пределы поля.

Какой сигнал это посылает окружающим, когда главный тренер публично воюет с клубом, раскрывает детали его внутренней кухни и тем самым дает понять, что о какой-либо конфиденциальности больше не может быть и речи?

Почему вообще кто-то из футболистов захочет переходить в клуб, где царит такая неопределенность, а отношения между тренером и владельцем, похоже, разрушены окончательно? Как минимум это серьезно осложняет любые сделки в последние две недели трансферного окна.

Гласнер эмоционален и импульсивен, и нынешняя реакция стала следствием чувства жгучей несправедливости, которое он испытывает из-за того, что клуб, по его мнению, подвел его на трансферном рынке.

Но подобное с ним случалось и раньше — в «Вольфсбурге», а затем и в «Айнтрахте». Он просто не способен мириться с тем, что считает несправедливостью. При этом решение сообщить игрокам о своем уходе летом, по его словам, он принял после того, как узнал о скором переходе Марка Гехи в «Манчестер Сити».

Этот шаг и все последующие эмоциональные всплески рискуют полностью дестабилизировать и пустить под откос сезон «Кристал Пэлас». Из этой истории никто не выйдет без шрамов, и ответственность за происходящее лежит на всех — руководство «Пэлас» тоже допустило немало ошибок.

Если это действительно конец эпохи Гласнера в «Кристал Пэлас», то особенно жаль, что все завершилось именно так. Печально, что он счел необходимым вынести все на публику, что почувствовал себя преданным, и что самый успешный тренер в истории клуба — со всеми его недостатками — не ощутил должной поддержки.

Так быть не должно. Еще каких-то 48 часов назад оставалась надежда, что он поведет «Кристал Пэлас» к успеху в Лейпциге, выиграет Лигу конференций и уйдет героем, подарив клубу самые яркие моменты в его истории.

Теперь это кажется чем‑то бесконечно далеким. Любая вероятность того, что ситуацию удастся развернуть, выглядит иллюзорной. Пострадала репутация Гласнера, пострадала репутация клуба, а болельщики, которые за три недели подряд совершили три дальние и дорогостоящие поездки, заслуживают гораздо большего.

После финального свистка в Сандерленде по стадиону зазвучал хит D:Ream Things Can Only Get Better. Эта песня прозвучала почти издевательски — словно насмешка и вызов, будто хаос должен продолжаться именно в этот момент, на самой низкой точке эры Гласнера и, возможно, в ее последних минутах.