GOAL рассуждает о том, кто должен занять пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» после увольнения Рубена Аморима.

Песенка Рубена Аморима спета. После 14 незабываемых месяцев в качестве главного тренера он наконец-то был уволен из «Манчестер Юнайтед».

Португалец побил множество неприятных рекордов, проиграл «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы и вылетел из Кубка Лиги от клуба четвертого дивизиона «Гримсби Таун». И все же только сейчас руководство клуба решилась спустить курок.

После своего последнего матча — вполне достойной ничьей с «Лидс Юнайтед» — Аморим не смог сдержаться и прошелся по своему начальству, заявив, что хочет быть «менеджером, а не просто тренером».

Хотя «Манчестер Юнайтед» утверждает, что увольнение связано больше с результатами (посредственная команда плетется на скромном шестом месте в АПЛ), как вы думаете, обсуждали бы мы сейчас замену Аморима, если бы он просто промолчал на той пресс-конференции вместо того, чтобы распускать язык?

В понедельник временным тренером «МЮ» стал Даррен Флетчер. Клуб же теперь занят поиском постоянной замены Амориму.

Ниже — большой рейтинг кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

16. Зинедин Зидан

Каждый раз, когда в «Манчестер Юнайтед» освобождается место, с ним обязательно связывают Зинедина Зидана. Француз здесь просто ради соблюдения традиции.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Бывший босс «Реала» не поедет на «Олд Траффорд». Если он и вернется к тренерской работе, то почти наверняка — в сборную Франции, а не в Премьер-лигу.

«Я определенно вернусь к тренерской деятельности. В будущем, не знаю, одна из моих целей — тренировать сборную Франции. Посмотрим», — сказал он еще в октябре, за месяц до того, как французские СМИ сообщили, что он действительно сменит Дидье Дешама.

15. Унаи Эмери

Эмери блестяще восстановил свою репутацию в английском футболе. Его считали неудачником в «Арсенале» после того, как он согласился стать преемником Арсена Венгера.

Унаи Эмери globallookpress.com

Однако после короткого и очень успешного периода на посту главного тренера «Вильярреала» (обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы в 2021 году) он снова на пике формы.

Приняв «Астон Виллу» в зоне борьбы за выживание, Эмери превратил их в стабильных претендентов на топ-4 и перестроил клуб под себя. Именно в этом и кроется причина, почему он, скорее всего, не поедет на «Олд Траффорд».

«Астон Вилла» сделает все, чтобы удержать Эмери, а «Юнайтед», вероятно, не сможет предложить тот же уровень власти и автономии, которым он сейчас наслаждается в Уэст-Мидлендсе.

14. Эдди Хау

Хау кажется воплощением спортивной философии INEOS, «разлитой» в форму футбольного менеджера. А это означает фокус на менталитете и самосовершенствовании.

Эдди Хау globallookpress.com

Это, плюс миллионы и миллионы фунтов — вот что сделало его команды («Борнмут» и «Ньюкасл») такими динамичными.

«Сороки» в этом сезоне не совсем оправдывают ожидания, но они, скорее всего, выйдут в плей-офф Лиги чемпионов и сохраняют шансы на финиш в топ-4 АПЛ.

Если только на Тайнсайде не решат, что пришло время расстаться с Хау и двигаться в новом направлении, он не будет рассматриваться в качестве кандидата на работу в «МЮ».

13. Гарет Саутгейт

Единственный тренер, единственный человек вообще, который еще больше соответствует стилю INEOS, чем Хау, — это сэр Гарет Саутгейт. Теория «минимальных улучшений» (marginal gains) и приверженность культуре при отсутствии выигранных трофеев? О да, это как раз то, что нужно.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

Давно говорят, что Саутгейт и INEOS находятся в отличных отношениях, но экс-тренер сборной Англии ясно дал понять, что не собирается возвращаться к работе по первому зову.

«У меня нет отчаянного стремления остаться в футболе. Я в футболе 37 лет. Никогда не говори никогда, ведь я только что видел, как Мартин О'Нил в его возрасте вернулся в "Селтик", но это не то, что стоит на первом месте в моей повестке дня сейчас.

Мне нравится работа, связанная с лидерством. Мне нравится работать с молодежью... И поэтому я очень спокойно отношусь к тому, что сейчас не в футболе», — сказал он в ноябре.

Роль в сборной Англии подходила Саутгейту идеально, а вот мясорубка Премьер-лиги в одном из самых обсуждаемых клубов мира — вряд ли.

12. Даррен Флетчер

В понедельник «Манчестер Юнайтед» подтвердил, что Флетчер назначен временно исполняющим обязанности главного тренера. Шотландец вернулся в клуб в 2021 году в качестве технического директора, а прошлым летом получил должность тренера команды U-18.

Даррен Флетчер globallookpress.com

Есть крохотный шанс, что этот опыт работы и «в кабинетах», и на тренировочном поле поможет Флетчеру получить постоянную работу, если он выдаст серию результатов а-ля Уле Гуннар Сульшер в сезоне 2018/19, но это все же маловероятный исход.

В «Юнайтед» просто надеются, что Флетчер заставит команду снова стать единым целым, прежде чем клуб найдет постоянного преемника Аморима.

Но могут ли они поддаться соблазну оставить его, если команда выдаст победную серию и выйдет в Лигу чемпионов?

11. Майкл Каррик

В отличие от многих имен в этом списке, у Каррика уже есть опыт управления «Манчестер Юнайтед». Он был ключевым членом штаба Сульшера до увольнения норвежца в ноябре 2021 года, когда Каррик временно возглавил команду до назначения Ральфа Рангника.

Майкл Каррик globallookpress.com

К чести Каррика, он выиграл два и свел вничью один из своих трех матчей, и это были отнюдь не легкие игры. За ничьей в гостях у боровшегося за титул «Челси» последовала победа над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов. В его прощальном матче «Юнайтед» обыграл «Арсенал» (3:2) на «Олд Траффорд».

Решив строить карьеру главного тренера, а не ассистента, Каррик ушел и в 2022 году возглавил «Мидлсбро», выведя их в плей-офф Чемпионшипа в свой первый же сезон. Они оставались претендентами на повышение до его увольнения прошлым летом.

Перефразируя каждого футбольного эксперта среднего возраста, можно сказать, что Каррик хорошо знает этот клуб. Но будет ли этого достаточно, чтобы убедить INEOS?

10. Уле Гуннар Сульшер

Если «Юнайтед» нужен краткосрочный вариант, чтобы вернуть хоть какую-то стабильность, то снять трубку и уговорить Сульшера вернуться — возможно, не самая плохая идея.

Уле Гуннар Сульшер globallookpress.com

Сульшер уже делал это раньше, он любит клуб и, вероятно, на этот раз не питал бы никаких иллюзий относительно срока своего пребывания.

К слову, разговоры об этом ходили даже в период между уходом тен Хага и приходом Аморима.

Однако высшему руководству будет сложно «переварить» такой камбэк с имиджевой точки зрения. И это если не вспоминать о потенциальных параллелях с Фрэнком Лэмпардом, который вернулся в «Челси» в 2023 году и выиграл лишь один матч из 11.

9. Киран Маккенна

Лучшим кандидатом из бывшего штаба Сульшера, безусловно, является Киран Маккенна, сотворивший чудо на посту менеджера «Ипсвич Таун».

Киран Маккенна globallookpress.com

В 2021 году он принял команду, прозябавшую в третьем дивизионе, но два повышения в классе подряд, начиная с его первого полного сезона, всего за два года вернули «трактористов» в Премьер-лигу.

По итогам сезона 2024/25 они вылетели из АПЛ, но вряд ли можно винить Маккенну за то, что он не удержал команду, в которой всё еще было полно игроков, оставшихся в ней со времен выступлений в третьем дивизионе. К тому же, «Ипсвич», похоже, вернутся в элиту уже в этом году.

Но снова всплывает проблема в общественном восприятии. Действительно ли «Манчестер Юнайтед» может позволить себе назначить тренера из Чемпионшипа?

8. Роберто Де Дзерби

После его внезапного ухода из «Брайтона» в 2024 году Де Дзерби был одним из нескольких кандидатов, с которыми беседовало новое руководство «Манчестер Юнайтед», взвешивая будущее Эрика тен Хага.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Плюсом итальянца был его игровой стиль: коллеги-тренеры часто называют его одним из лучших тактиков и мыслителей в футболе. Минусом — его вспыльчивость и взрывной характер.

В итоге они решили оставить тен Хага еще на несколько месяцев, а Де Дзерби, который утверждал, что даже получил предложение от «Юнайтед», отправился во Францию тренировать «Марсель».

Хотя можно предположить, что он был бы не прочь вернуться в АПЛ, трудно представить, что боссы «красных дьяволов» захотят видеть кого-то настолько «огнеопасного» во главе команды на данном этапе проекта, несмотря на их неизменное восхищение итальянцем.

7. Маурисио Почеттино

Кажется, при любой возможности Маурисио Почеттино заговаривает о том, что однажды вернется в «Тоттенхэм». Нынешний тренер сборной США не скрывает своего желания снова тренировать в Премьер-лиге, особенно если такая возможность представится со «шпорами».

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Однако есть и история отношений между Почеттино и «Юнайтед», которая по-прежнему никуда не исчезла.

В 2018 году после увольнения Жозе Моуринью аргентинец был главным фаворитом на замену. В «Тоттенхэме» тогда так занервничали, что даже попросили журналистов не задавать вопросов на эту тему. В тот раз работа досталась Сульшеру, но когда пару лет спустя ушел и норвежец, Почеттино столкнули лбами с тен Хагом. И снова Почеттино проиграл.

Почеттино не будет доступен до тех пор, пока сборная США не завершит выступление на домашнем чемпионате мира, но его настойчивое желание снова работать в Англии означает, что он опять должен рассматриваться как один из кандидатов на пост главного тренера «МЮ».

6. Томас Тухель

Тухель — второй из трех тренеров, которые не будут доступны до окончания чемпионата мира.

«Манчестер Юнайтед» ранее уже вел переговоры с немцем. Как и в случае с Де Дзерби, клуб решил не продолжать дискуссии, чтобы поддержать тен Хага.

Томас Тухель globallookpress.com

Из всех тренеров в этом списке Тухель — самый титулованный и квалифицированный. Среди действующих менеджеров не так уж и много тех, кто действительно лучше него.

Но сможет ли «Манчестер Юнайтед» приползти к нему, поджав хвост, и признать, что они ошиблись, проигнорировав его два года назад? Могут ли они попросить Тухеля прийти и навести порядок с опозданием на 24 месяца? Возможно, стоит попробовать, если они хотят добиться успеха.

5. Хави

Оглядываясь назад, работу Хави в «Барселоне» можно назвать довольно успешной. Он принял команду в 2021 году на девятом месте в Ла Лиге, когда клуб все еще шатало после летнего ухода Лионеля Месси, но в итоге привел их ко второму месту, а в следующем году выиграл титул, продолжая при этом доверять молодежи.

Хави globallookpress.com

И все это — на фоне финансового кризиса «Барсы» и безжалостного давления испанской прессы.

Эта травля явно сказалась на Хави, который выглядел опустошенным к моменту своего ухода в 2024 году. Английская пресса по сравнению с испанской — сущие ягнята, к тому же он ранее намекал, что хотел бы проверить себя в Премьер-лиге.

«Манчестер Юнайтед» мог бы предоставить ему такую возможность. При этом, если верить слухам в СМИ, 45-летний каталонец с радостью ухватился бы за этот шанс.

4. Юлиан Нагельсман

На бумаге Нагельсман — именно тот тип главного тренера, за которым должен охотиться «Манчестер Юнайтед» эпохи INEOS.

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

Он тактически гибок, современен во всех смыслах и доказал свою состоятельность как в грандах (сборная Германии и «Бавария»), так и в командах, стремящихся ворваться в элиту («Лейпциг» и «Хоффенхайм»).

Ему всего 38, он на пике формы, и кажется, что Нагельсману самой судьбой предначертано однажды возглавить клуб АПЛ.

Как и в случае с Почеттино и Тухелем, это может случиться не раньше окончания чемпионата мира, но если он даст «Манчестер Юнайтед» слово, что примет предложение, как только турнир для Германии закончится, его определенно стоит подождать.

3. Энцо Мареска

Представьте, что вы вернулись в прошлое, в Рождество, и сказали, что безработный Мареска будет претендовать на место уволенного Аморима. Какое же безумное начало 2026 года!

Энцо Мареска globallookpress.com

Учитывая, сколько выходцев из «Манчестер Сити» сейчас принимают важные решения в «Манчестер Юнайтед» — от генерального директора Омара Беррады до спортивного директора Джейсона Уилкокса, — можно подумать, что Мареска, бывший тренер «Ман Сити» U23, уже давно у них на радаре.

Но разговоры о том, что он может сменить Пепа Гвардиолу на другом конце города, плюс тот факт, что его увольнение из «Челси» произошло почти параллельно с увольнением Аморима, означают, что Мареске будет сложно «продать» проект, в котором он снова не будет играть главной и самой важной роли.

Впрочем, возможно, старые связи с нынешним руководством «Олд Траффорд» помогут сгладить углы.

2. Андони Ираола

Если «Юнайтед» нужен современный, проверенный главный тренер, который счастлив быть «винтиком в системе», работая на тренировочном поле и на бровке, то им действительно стоит подумать об Ираоле.

Андони Ираола globallookpress.com

Несмотря на потерю всех лучших игроков, «Борнмут» остается самой зрелищной командой АПЛ, что в очередной раз подтвердила их захватывающая ничья 4:4 на «Олд Траффорд» всего месяц назад. У них есть четкий стиль и философия, независимо от того, кто выходит на поле.

Назначение Аморима оказалось провалом, потому что он не был приспособлен к еженедельному давлению Премьер-лиги и хотел иметь право голоса в делах клуба. Все развалилось не из-за амбиций клуба.

Ставка на Ираолу — человека с двумя с половиной годами успешного опыта в Англии, который признает свой статус «просто главного тренера» в середняке вроде «Борнмута», — может выглядеть такой же радикальной, но на этот раз в этом безумии хотя бы будет система.

1. Оливер Гласнер

Успешный 2025 год «Кристал Пэлас», игравшего по той же схеме 3-4-3, с которой Аморим потерпел крах, привел к тому, что Гласнера стали активно сватать в «Манчестер Юнайтед».

Поскольку австриец вряд ли останется на «Селхерст Парк» после истечения контракта этим летом, нет сомнений, что эти слухи снова вернутся в новостные ленты.

Оливер Гласнер globallookpress.com

Учитывая, что «Манчестер Юнайтед» уже наполовину построил структуру под 3-4-3 и имеет в составе игроков, подходящих под эту схему, можно понять, если совет директоров переключится на Гласнера, чтобы тот подхватил знамя, выпавшее из рук Аморима, и работал дальше.

Все футбольные трансферы

Пообещайте ему то, что не может дать Стив Пэриш в «Кристал Пэлас», и он вполне может подняться на уровень элитных тренеров.

Гласнер, возможно, уже на этом уровне после победы в Лиге Европы и Кубке Англии. Рано или поздно он получит шанс проявить себя в топ-клубе. Почему бы это не сделать именно «Манчестер Юнайтед»?