Football365 с присущей ему иронией рассуждает о том, кто может стать следующим главным тренером «Тоттенхэма».

В минувшую субботу вечером болельщики «Тоттенхэма» свистели, а фанаты «Фулхэма» распевали классическое «Утром тебя уволят». Команда Томаса Франка приближался к третьему поражению в четырех матчах Премьер-лиги. Этот результат оставил их прозябать в середине таблицы в компании братьев по несчастью — кризисного «Ливерпуля».

«Шпоры» выиграли всего два матча АПЛ из последних восьми, и, поскольку значительная часть болельщиков уже требует отставки Франка, букмекеры представили список тренеров, которые могут заменить датчанина в лондонском клубе.

Юрген Клопп

Юрген Клопп globallookpress.com

Его постоянно упоминают как доказательство скорого возвращения на «Энфилд» для спасения «Ливерпуля» в этом провальном сезоне, но мы обращаем ваше внимание на его недвусмысленное заявление: «В Англии я никогда не буду тренировать другую команду».

Игор Тудор

Игор Тудор globallookpress.com

Летом хорват был вознагражден новым контрактом с «Ювентусом» после того, как «Старая синьора» под его руководством заняла четвертое места в Серии А. Однако в прошлом месяце Тудора уволили после трех поражений подряд и восьмиматчевой серии без побед. По сути, он хоть сейчас готов прилететь в Лондон и взяться за работу в «Тоттенхэме».

Карлос Корберан

Карлос Корберан globallookpress.com

В прошлом сезоне он сотворил чудо с «Валенсией», куда его переманили из «Вест Бромвича». Корберан поднял испанский клуб с 19-го места (после всего двух побед в стартовых 17 турах) на 12-е, одержав девять побед и семь раз сыграв вничью в оставшихся матчах. В этом сезоне дела идут не так гладко: «Валенсия» набрала 13 очков в 13-ти турах и занимает 16-е место.

Брендан Роджерс

Брендан Роджерс globallookpress.com

Мы хотим его возвращения, и неважно, где он в итоге окажется (входит в список фаворитов на пост главного тренера «Лидса»). Но «Тоттенхэм» был бы идеальным вариантом. Для поразительного тщеславия этого человека не может быть более серьезного испытания, чем самоирония, воплощенная в форме футбольного клуба.

Это было бы похоже на встречу Дэвида Брента (персонаж известного британского сериала — прим.) с Милхаусом (персонаж мультсериала «Симпсоны» — прим.), когда после половины сезона он внезапно осознал бы в более глобальном масштабе, что он тоже неудачник.

Хави

Хави globallookpress.com

Бывший тренер «Барселоны» остается без работы с тех пор, как покинул каталонский клуб в конце сезона 2023/24.

Тогда сообщалось, что Хави присматривается к «интересному» клубу в Премьер-лиге. Нет никаких шансов, что его понимание этого слова совпадает с тем, что делает «Тоттенхэм» «интересным».

Майкл Каррик

Майкл Каррик globallookpress.com

Букмекеры при составлении котировок просто не могут игнорировать безработного тренера, который раньше играл за клуб. И это даже несмотря на то, что он пока не подтвердил свои тренерские способности на уровне Премьер-лиги.

Кроме того, репутация Каррика изрядно подмочена тем фактом, что сменивший его в «Мидлсбро» тренер гораздо лучше справляется со своей работой.

Роберто Де Дзерби

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

У нас почти нет сомнений, что рано или поздно он вернется в Премьер-лигу. Мы уже представляем себе пресс-конференцию в стиле Жозе Моуринью по случаю его возвращения после периода во Франции, где и без того эксцентричный и прямой итальянец вышел на новый уровень в плане громких высказываний.

Хотя большинство и не помыслило бы бросить «Марсель» в разгар реальной чемпионской гонки с «Пари Сен-Жермен», надо все-таки учитывать, что Де Дзерби — нетипичный тренер.

Он кажется именно тем парнем, который не просто уйдет, а сделает это максимально громко, оставив после себя как можно больше хаоса.

Андони Ираола

Упустив преимущество в два мяча и проиграв «Сандерленду» (2:3) в прошлую субботу (три поражения и ничья в четырех последних матчаъ после серии из восьми игр без поражений), мы, очевидно, наблюдаем начало типичного спада «Борнмута», характерного для их диких перепадов формы при Ираоле.

Ровно в тот момент, когда мы начинаем думать, не слишком ли он хорош для «Тоттенхэма», он скатывается обратно к статусу «реалистичного кандидата».

Марку Силва

В субботу на севере Лондона Силва демонстрировал «товар лицом» прямо в тренерской витрине, пока боссы «Тоттенхэма» могли краем глаза увидеть, каково это иметь его на бровке.

Марку Силва globallookpress.com

Сам он недавно был под угрозой увольнения, хотя никто на самом деле не ожидал, что «Фулхэм» нажмет на курок. Мы все уже привыкли считать, что португалец будет их тренером до скончания веков — настолько идеально клуб и менеджер подходят друг другу.

Оливер Гласнер

Оливер Гласнер globallookpress.com

«Кристал Пэлас» отчаянно пытается подписать с ним новый контракт, пока Гласнер продолжает творить чудеса на «Селхерст Парк».

Австриец развивает успех после победы в Кубке Англии, несмотря на потерю Эберечи Эзе и Майкла Олисе.

Прогнозы и ставки на футбол

«Пэлас» — реальный претендент на попадание в еврокубки и один из главных фаворитов в Лиге конференций. После успеха с «Айнтрахтом», а теперь и с «Кристал Пэлас» назревает вопрос: возможно, он — идеальный тренер исключительно для команд-андердогов? Руководству «Тоттенхэма» стоит подсуетиться.