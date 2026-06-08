7 июня 2026 года в Оденсе товарищеский матч Дания — Украина был прерван: Кристиан Эриксен схватился за грудь и упал на газон. Через несколько секунд он пришёл в сознание и вскоре ушёл с поля сам. Его увезли в больницу на обследование. Для 34-летнего датчанина это второй такой эпизод — почти ровно через пять лет после остановки сердца на Евро, которая едва не стоила ему жизни.

Что произошло

64-я минута товарищеского матча Дания — Украина. Дания вела 2:1 — голы в первом тайме забили Патрик Доргу и Йоаким Меле. Кристиан Эриксен, капитан и главный полузащитник сборной, без видимой причины схватился обеими руками за грудь и опустился на газон .

К нему сразу побежал медицинский персонал. Партнёры по команде — и датчане, и украинцы — образовали вокруг плотный круг, закрывая его от камер и трибун. Телевизионная картинка отвернулась. На стадионе повисла тишина.

По словам очевидцев и официальным сообщениям, Эриксен на короткое время потерял сознание — но довольно быстро пришёл в себя. Через несколько минут он смог самостоятельно подняться и уйти с поля к машине скорой помощи. Рядом была его жена Сабрина, которая поехала с ним в больницу.

Кристиан Эриксен потерял сознание в матче против Украины, 7 июня 2026 года

Судья остановил игру окончательно примерно на 79-й минуте, а позже решил матч не возобновлять. Датская и украинская команды в этот момент стояли, взявшись за руки, — жест солидарности, который в этот вечер не нуждался в пояснениях. Болельщики скандировали имя капитана датчан.

Что сказал врач

Главное сообщение поступило от Мортена Бёсена — врача сборной Дании. Именно он пять лет назад буквально руками возвращал Эриксена к жизни на газоне в Копенгагене.

В этот раз тон Бёсена был заметно спокойнее. По его словам, Эриксен «чувствует себя хорошо и ушёл с поля сам» . Врач отметил, что кардиостимулятор, как ему видится, «работает так, как должен». Эриксен, по словам Бёсена, «на короткое время отключился, но очень быстро пришёл в сознание, и контакт с ним установили сразу» .

Медики уносят Эриксена с поля youtube.com

Эриксена переносят в карету скорой помощи youtube.com

Бёсен добавил, что игрока обследуют в больнице, чтобы понять причину произошедшего. Эриксен попросил передать всем партнёрам по команде, что с ним всё в порядке.

Датская федерация футбола подтвердила в социальных сетях коротко: «Кристиан Эриксен в сознании и чувствует себя хорошо с учётом обстоятельств».

На момент публикации точная причина произошедшего неизвестна — Эриксен всё ещё проходит обследование. Делать выводы о его состоянии или будущем пока рано.

Вокруг матча

Матч Дания — Украина не был подготовкой к чемпионату мира — ни одна из этих сборных на ЧМ-2026 не едет.

Дания не прошла отбор. В стыковых матчах она уступила Чехии — 2:2 в основное время и поражение в серии пенальти. Этому предшествовала тяжёлая отборочная кампания: домашняя ничья 2:2 с Беларусью, позднее поражение 2:4 от Шотландии.

Для страны, выигравшей Евро-1992 и дошедшей до полуфинала Евро-2020, это стало болезненным провалом — первое отсутствие на крупном турнире с Евро-2016. Сам Эриксен после вылета назвал ситуацию «скандалом» и сказал, что это была его последняя отборочная кампания к чемпионату мира.

12 июня 2021 года

Чтобы понять, почему вчерашний эпизод вызвал огромное внимание, нужно вернуться почти ровно на пять лет назад.

12 июня 2021 года, Копенгаген, стадион «Паркен». Евро-2020 (турнир, перенесённый на год из-за пандемии), групповой матч Дания — Финляндия. Шла 43-я минута, счёт 0:0. Эриксен только что отдал короткий пас — и вдруг упал лицом вперёд на газон. Без столкновения, без причины.

Позже выснилось: это была остановка сердца.

Дальнейшее стало одним из самых страшных эпизодов в истории европейского футбола. Мортен Бёсен и медики делали Эриксену сердечно-лёгочную реанимацию прямо на поле — около десяти минут. Капитан Симон Кьер первым подбежал к партнёру, проследил, чтобы тот не задохнулся, и выстроил игроков в живой круг вокруг Эриксена, закрывая происходящее от камер. Вратарь Каспер Шмейхель в это время поддерживал Сабрину — партнёршу Эриксена, которую вывели к кромке поля. Трибуны, где было около 15 тысяч человек, замерли. Финские болельщики начали скандировать имя Эриксена.

Его унесли с поля на носилках — в сознании, под овацию всего стадиона. Позже сам Эриксен сформулировал произошедшее предельно прямо: по его словам, он «был мёртв пять минут».

Возвращение вопреки

После той остановки сердца Эриксену имплантировали кардиовертер-дефибриллятор (ICD) — устройство, которое отслеживает сердечный ритм и при сбое наносит электрический разряд, восстанавливая нормальную работу сердца. Многие тогда считали, что карьера закончена.

Но она не закончилась. Однако путь назад был непростым. Итальянские медицинские правила не позволяют выступать в Серии А с имплантированным дефибриллятором — и Эриксену пришлось расстаться с «Интером», с которым он тогда только выиграл скудетто. Через восемь месяцев после остановки сердца он вернулся в футбол, подписав контракт с «Брентфордом» в Англии. Затем были «Манчестер Юнайтед» и, наконец, «Вольфсбург».

Карьера в сборной тоже продолжилась. Дания, вдохновлённая мужеством Эриксена, дошла до полуфинала того самого Евро-2020 (уступила Англии на «Уэмбли» в дополнительное время) и затем вышла на ЧМ-2022. Эриксен снова стал ключевым игроком национальной команды.

Сейчас датчанин выступает за «Вольфсбург», который только что вылетел из Бундеслиги во вторую немецкую лигу. Контракт игрока с клубом действует до июня 2027 года. Что будет с этим контрактом и с карьерой Эриксена после вчерашнего эпизода — вопрос, на который пока нет ответа.

Что будет дальше

Пока известно одно: Эриксен в сознании, чувствует себя нормально, проходит обследование в больнице. Врачи устанавливают, что именно произошло — сработал ли имплантированный дефибриллятор, был ли это сбой ритма, или причина в чём-то ещё.

В 2021-м история Эриксена закончилась так, как мало кто смел надеяться, — он не просто выжил, но и вернулся в большой профессиональный футбол. Сейчас обстоятельства иные: рядом был не момент клинической смерти, а кратковременная потеря сознания, после которой он сам ушёл с поля, и устройство в его груди, по предварительной оценке врача, отработало штатно. Это важная разница, хотя окончательную картину дадут только обследования.

Один раз Эриксен уже вернулся — вопреки обстоятельствам и даже вопреки смерти. Как будет сейчас — узнаем в ближайшее время.