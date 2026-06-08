Football365 фиксирует самые дорогие трансферы начала лета — от Гордона в «Барселону» до новых инвестиций «Ювентуса» и «Спортинга».

Летнее трансферное окно еще официально не открылось, но это не мешает ведущим клубам тратить серьезные деньги на новичков. Формально окно откроется 15 июня, однако многие сделки уже согласованы, а новички — представлены болельщикам.

В список включены и арендные соглашения, оформленные в предыдущие окна, которые этим летом станут постоянными трансферами — либо по праву выкупа, либо по обязательству.

Представляем 20 самых дорогих трансферов мирового футбола, оформленных на данный момент этим летом.

1. Энтони Гордон

«Ньюкасл» → «Барселона» — 69 млн фунтов

Энтони Гордон globallookpress.com

Трансфер, который сложно было предсказать, но спрос на английского вингера всегда был высоким среди тех, кто умеет распознавать талантливых футболистов с первого взгляда.

Вокруг суммы сделки по-прежнему есть вопросы из-за возможных бонусов, а «Манчестер Юнайтед» наверняка сделает выводы, когда «Барселона» в очередной раз будет жаловаться на финансовые трудности в переговорах по Маркусу Рашфорду.

2. Жереми Жаке

«Ренн» → «Ливерпуль» — 55 млн фунтов

Жереми Жаке globallookpress.com

Жереми Жаке подписал контракт с «Ливерпулем» еще при Арне Слоте, но, скорее всего, сыграет важную роль уже при Андони Ираоле — особенно на фоне ухода Ибраимы Конате с «Энфилда» вслед за голландским тренером.

Ожидается, что защитник молодежной сборной Франции будет готов к предсезонной подготовке. Жаке не играл с февраля из-за травмы.

3. Пьеро Инкапье

«Байер» → «Арсенал» — 45 млн фунтов

Пьеро Инкапье globallookpress.com

Пьеро Инкапье готовится оформить полноценный переход в «Арсенал» после аренды, однако существует вероятность, что его пребывание в Лондоне окажется недолгим. По сообщениям СМИ, интерес к эквадорцу проявляет «Барселона». Вопрос лишь в том, сколько еще финансовых рычагов осталось у каталонцев.

4. Жеовани Кенда

«Спортинг» → «Челси» — 44 млн фунтов

Жеовани Кенда globallookpress.com

Сделка была оформлена еще в марте 2025 года, однако Жеовани Кенда остался в Лиссабоне до нынешнего лета, тогда как Дариу Эссугу получил возможность присоединиться к «Челси» раньше.

Из-за травмы плюсневой кости вингер провел в прошлом сезоне лишь около дюжины матчей в старте (в чемпионате и Лиге чемпионов), но тем не менее отметился четырьмя голами и семью голевыми передачами.

5. Расмус Хёйлунн

«Манчестер Юнайтед» → «Наполи» — 38 млн фунтов

Расмус Хёйлунн globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» удалось вернуть примерно половину суммы, потраченной на Расмуса Хёйлунна, после того как «Наполи» квалифицировался в Лигу чемпионов. Это автоматически активировало обязательство итальянского клуба выкупить датского нападающего на постоянной основе.

6. Лоис Опенда

«Лейпциг» → «Ювентус» — 35 млн фунтов

Лоис Опенда globallookpress.com

«Ювентус» обязан оформить полноценный трансфер Лоиса Опенда, несмотря на крайне неудачный первый сезон бельгийца в Турине. Форвард забил всего один гол в Серии А, а с февраля провел на поле лишь пять минут в матчах чемпионата.

7. Оркун Кёкчю

«Бенфика» → «Бешикташ» — 25,9 млн фунтов

Оркун Кёкчю globallookpress.com

Турецкий полузащитник прошлым летом вернулся на родину на правах аренды, а теперь «Бешикташ» обязан выкупить его контракт.

В стамбульском клубе этим более чем довольны, особенно если Оркун Кёкчю ярко проявит себя на чемпионате мира и привлечет внимание одного из грандов АПЛ. Судя по товарищеским матчам перед турниром, хавбек находится в отличной форме.

8. Родриго Саласар

«Брага» → «Спортинг» — 25,9 млн фунтов

Родриго Саласар globallookpress.com

«Спортинг» установил новый рекорд внутреннего трансферного рынка Португалии, подписав уругвайского полузащитника Родриго Саласара из «Браги». Эта сделка стала самой дорогой в истории между двумя португальскими клубами.

9. Зейдок Йоханна

АИК → «Брайтон» — 24,2 млн фунтов

Зейдок Йоханна globallookpress.com

Похоже на очередную инвестицию с прицелом на будущее. Ждите новость о восьмилетнем контракте с «Челси» за £110 млн где‑нибудь летом 2028‑го.

10. Дониелл Мален

(«Астон Вилла» → «Рома») — 21,65 млн фунтов

Дониелл Мален globallookpress.com

Голландский нападающий буквально расцвел в Серии А. После январского перехода из «Астон Виллы» на правах аренды Дониелл Мален забил 14 голов в 18 матчах за римлян, убедив клуб оформить полноценный трансфер.

11. Патрик Заби

«Реймс» → «Париж» — 21,6 млн фунтов

Патрик Заби globallookpress.com

По данным СМИ, «Париж» сумел выиграть борьбу за молодого полузащитника у «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла». Примечательно, что всего два года назад «Реймс» приобрел игрока за смешные 100 тысяч фунтов.

12. Мерлин Рёль

«Фрайбург» → «Эвертон» — 20 млн фунтов

Мерлин Рёль globallookpress.com

Сохранив место в АПЛ, «Эвертон» автоматически активировал обязательство по выкупу немецкого полузащитника. Большинство из своих шести матчей в стартовом составе он провел уже на финише сезона — в последних четырех турах чемпионата.

13. Александар Станкович

«Брюгге» → «Интер» — 19,9 млн фунтов

Александар Станкович globallookpress.com

«Интер» воспользовался опцией обратного выкупа за 23 млн евро, чтобы вернуть Александара Станковича — сына Деяна — после его впечатляющего сезона в составе чемпионов Бельгии. Прошлым летом опорный полузащитник перебрался из Милана в Брюгге за 9,5 млн евро.

14. Исса Думбия

«Венеция» → «Спортинг» — 17,75 млн фунтов

Исса Думбия globallookpress.com

Сразу после подписания пятилетнего контракта со «Спортингом» в соглашение итальянского полузащитника были включены отступные в размере 69 млн фунтов.

15. Георгий Судаков

«Шахтер» Донецк → «Бенфика» — 17,5 млн фунтов

Георгий Судаков globallookpress.com

После яркого старта в составе «Бенфики» форма Георгия Судакова пошла на спад. Впрочем, атакующего полузащитника сложно в чем-либо упрекать: в сентябре его квартира в Киеве попала под удар беспилотников, когда дома находились жена и ребенок.

16. Рокко Райц

«Боруссия» Мёнхенгладбах → «Лейпциг» — 17,3 млн фунтов

Рокко Райц globallookpress.com

Эта сделка была оформлена еще в марте, что вызвало протесты фанатов «Боруссии», когда в апреле полузащитник вывел свою команду с капитанской повязкой на матч против своего будущего клуба.

17. Жоан Гаду

«Зальцбург» → «Боруссия» Дортмунд — 16,6 млн фунтов

Перспективный французский защитник прошел академию «ПСЖ», но так и не дебютировал за основу, максимум — попадал на скамейку у Луиса Энрике.

В 2024 году Жоан Гаду перебрался в «Зальцбург», где быстро стал игроком основы и заслужил сравнения с Дайо Упамекано.

18. Алекс Хименес

«Милан» → «Борнмут» — 16 млн фунтов

Алекс Хименес globallookpress.com

Защитник провел необходимое количество матчей, чтобы активировать условие обязательного выкупа. Однако сейчас Алекс Хименес отстранен от игр на время расследования, связанного с его активностью в социальных сетях.

19. Сидики Шериф

«Анже» → «Фенербахче» — 15,6 млн фунтов

Сообщалось, что юным нападающим активно интересовался «Кристал Пэлас», однако в январе «Фенербахче» сумел опередить конкурента.

На данный момент Сидики Шериф забил за турецкий клуб два гола в чемпионате.

20. Факундо Медина

«Ланс» → «Марсель» — 15,6 млн фунтов

Факундо Медина globallookpress.com

Центральный защитник подписал контракт с командой Роберто Де Дзерби прошлым летом и был крайне недоволен, когда тренер покинул клуб в середине сезона: «Я был глубоко разочарован. Я был в ярости».