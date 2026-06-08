Football365 фиксирует самые дорогие трансферы начала лета — от Гордона в «Барселону» до новых инвестиций «Ювентуса» и «Спортинга».
Летнее трансферное окно еще официально не открылось, но это не мешает ведущим клубам тратить серьезные деньги на новичков. Формально окно откроется 15 июня, однако многие сделки уже согласованы, а новички — представлены болельщикам.
В список включены и арендные соглашения, оформленные в предыдущие окна, которые этим летом станут постоянными трансферами — либо по праву выкупа, либо по обязательству.
Представляем 20 самых дорогих трансферов мирового футбола, оформленных на данный момент этим летом.
1. Энтони Гордон
«Ньюкасл» → «Барселона» — 69 млн фунтов
Трансфер, который сложно было предсказать, но спрос на английского вингера всегда был высоким среди тех, кто умеет распознавать талантливых футболистов с первого взгляда.
Вокруг суммы сделки по-прежнему есть вопросы из-за возможных бонусов, а «Манчестер Юнайтед» наверняка сделает выводы, когда «Барселона» в очередной раз будет жаловаться на финансовые трудности в переговорах по Маркусу Рашфорду.
2. Жереми Жаке
«Ренн» → «Ливерпуль» — 55 млн фунтов
Жереми Жаке подписал контракт с «Ливерпулем» еще при Арне Слоте, но, скорее всего, сыграет важную роль уже при Андони Ираоле — особенно на фоне ухода Ибраимы Конате с «Энфилда» вслед за голландским тренером.
Ожидается, что защитник молодежной сборной Франции будет готов к предсезонной подготовке. Жаке не играл с февраля из-за травмы.
3. Пьеро Инкапье
«Байер» → «Арсенал» — 45 млн фунтов
Пьеро Инкапье готовится оформить полноценный переход в «Арсенал» после аренды, однако существует вероятность, что его пребывание в Лондоне окажется недолгим. По сообщениям СМИ, интерес к эквадорцу проявляет «Барселона». Вопрос лишь в том, сколько еще финансовых рычагов осталось у каталонцев.
4. Жеовани Кенда
«Спортинг» → «Челси» — 44 млн фунтов
Сделка была оформлена еще в марте 2025 года, однако Жеовани Кенда остался в Лиссабоне до нынешнего лета, тогда как Дариу Эссугу получил возможность присоединиться к «Челси» раньше.
Из-за травмы плюсневой кости вингер провел в прошлом сезоне лишь около дюжины матчей в старте (в чемпионате и Лиге чемпионов), но тем не менее отметился четырьмя голами и семью голевыми передачами.
5. Расмус Хёйлунн
«Манчестер Юнайтед» → «Наполи» — 38 млн фунтов
«Манчестер Юнайтед» удалось вернуть примерно половину суммы, потраченной на Расмуса Хёйлунна, после того как «Наполи» квалифицировался в Лигу чемпионов. Это автоматически активировало обязательство итальянского клуба выкупить датского нападающего на постоянной основе.
6. Лоис Опенда
«Лейпциг» → «Ювентус» — 35 млн фунтов
«Ювентус» обязан оформить полноценный трансфер Лоиса Опенда, несмотря на крайне неудачный первый сезон бельгийца в Турине. Форвард забил всего один гол в Серии А, а с февраля провел на поле лишь пять минут в матчах чемпионата.
7. Оркун Кёкчю
«Бенфика» → «Бешикташ» — 25,9 млн фунтов
Турецкий полузащитник прошлым летом вернулся на родину на правах аренды, а теперь «Бешикташ» обязан выкупить его контракт.
В стамбульском клубе этим более чем довольны, особенно если Оркун Кёкчю ярко проявит себя на чемпионате мира и привлечет внимание одного из грандов АПЛ. Судя по товарищеским матчам перед турниром, хавбек находится в отличной форме.
8. Родриго Саласар
«Брага» → «Спортинг» — 25,9 млн фунтов
«Спортинг» установил новый рекорд внутреннего трансферного рынка Португалии, подписав уругвайского полузащитника Родриго Саласара из «Браги». Эта сделка стала самой дорогой в истории между двумя португальскими клубами.
9. Зейдок Йоханна
АИК → «Брайтон» — 24,2 млн фунтов
Похоже на очередную инвестицию с прицелом на будущее. Ждите новость о восьмилетнем контракте с «Челси» за £110 млн где‑нибудь летом 2028‑го.
10. Дониелл Мален
(«Астон Вилла» → «Рома») — 21,65 млн фунтов
Голландский нападающий буквально расцвел в Серии А. После январского перехода из «Астон Виллы» на правах аренды Дониелл Мален забил 14 голов в 18 матчах за римлян, убедив клуб оформить полноценный трансфер.
11. Патрик Заби
«Реймс» → «Париж» — 21,6 млн фунтов
По данным СМИ, «Париж» сумел выиграть борьбу за молодого полузащитника у «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла». Примечательно, что всего два года назад «Реймс» приобрел игрока за смешные 100 тысяч фунтов.
12. Мерлин Рёль
«Фрайбург» → «Эвертон» — 20 млн фунтов
Сохранив место в АПЛ, «Эвертон» автоматически активировал обязательство по выкупу немецкого полузащитника. Большинство из своих шести матчей в стартовом составе он провел уже на финише сезона — в последних четырех турах чемпионата.
13. Александар Станкович
«Брюгге» → «Интер» — 19,9 млн фунтов
«Интер» воспользовался опцией обратного выкупа за 23 млн евро, чтобы вернуть Александара Станковича — сына Деяна — после его впечатляющего сезона в составе чемпионов Бельгии. Прошлым летом опорный полузащитник перебрался из Милана в Брюгге за 9,5 млн евро.
14. Исса Думбия
«Венеция» → «Спортинг» — 17,75 млн фунтов
Сразу после подписания пятилетнего контракта со «Спортингом» в соглашение итальянского полузащитника были включены отступные в размере 69 млн фунтов.
15. Георгий Судаков
«Шахтер» Донецк → «Бенфика» — 17,5 млн фунтов
После яркого старта в составе «Бенфики» форма Георгия Судакова пошла на спад. Впрочем, атакующего полузащитника сложно в чем-либо упрекать: в сентябре его квартира в Киеве попала под удар беспилотников, когда дома находились жена и ребенок.
16. Рокко Райц
«Боруссия» Мёнхенгладбах → «Лейпциг» — 17,3 млн фунтов
Эта сделка была оформлена еще в марте, что вызвало протесты фанатов «Боруссии», когда в апреле полузащитник вывел свою команду с капитанской повязкой на матч против своего будущего клуба.
17. Жоан Гаду
«Зальцбург» → «Боруссия» Дортмунд — 16,6 млн фунтов
Перспективный французский защитник прошел академию «ПСЖ», но так и не дебютировал за основу, максимум — попадал на скамейку у Луиса Энрике.
В 2024 году Жоан Гаду перебрался в «Зальцбург», где быстро стал игроком основы и заслужил сравнения с Дайо Упамекано.
18. Алекс Хименес
«Милан» → «Борнмут» — 16 млн фунтов
Защитник провел необходимое количество матчей, чтобы активировать условие обязательного выкупа. Однако сейчас Алекс Хименес отстранен от игр на время расследования, связанного с его активностью в социальных сетях.
19. Сидики Шериф
«Анже» → «Фенербахче» — 15,6 млн фунтов
Сообщалось, что юным нападающим активно интересовался «Кристал Пэлас», однако в январе «Фенербахче» сумел опередить конкурента.
На данный момент Сидики Шериф забил за турецкий клуб два гола в чемпионате.
20. Факундо Медина
«Ланс» → «Марсель» — 15,6 млн фунтов
Центральный защитник подписал контракт с командой Роберто Де Дзерби прошлым летом и был крайне недоволен, когда тренер покинул клуб в середине сезона: «Я был глубоко разочарован. Я был в ярости».