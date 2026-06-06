ESPN определил 16 исполнителей, которые могут сделать шаг вперед в карьере благодаря чемпионату мира 2026 года.

Чемпионат мира — крупнейшая сцена в мировом спорте, и благодаря расширенному формату с участием 48 сборных в 2026 году каждый футболист понимает, что это будет самая большая аудитория, перед которой ему когда-либо предстоит выступать.

Это зрелище способно дать мощный старт карьере и привести к громким трансферам, поскольку интерес к отдельным игрокам достигнет своего пика.

Например, в 2014 году колумбиец Хамес Родригес стал лучшим бомбардиром чемпионата мира и после этого перешёл в «Реал» за 75 млн евро. Четыре года спустя, в 2018-м, нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе — хотя в Европе его имя уже было хорошо известно — благодаря ключевой роли в победе сборной Франции превратился в суперзвезду мирового масштаба. Так кто же станет следующим?

Хамес Родригес перешел в «Реал» после успешного ЧМ-2014 globallookpress.com

Мы выбрали 16 игроков и разделили их на две категории. Первая — молодые звёзды (не старше 23 лет), которые отправятся на свой первый в карьере мундиаль и надеются укрепить свою репутацию на мировой арене. Вторая категория — более опытные футболисты, уже завоевавшие трофеи, но всё ещё способные заработать громкий трансфер благодаря успешному выступлению на турнире.

Молодые звёзды до 23 лет, которые могут привлечь внимание

Ян Дьоманде, 19 лет, нападающий, Кот-д’Ивуар

Клуб: «РБ Лейпциг»

Предполагаемая стоимость трансфера: 100 млн евро

Возможные варианты перехода: «Ливерпуль», ПСЖ

Дебютный сезон Яна Дьоманде в «РБ Лейпциг» оказался весьма успешным: на его счету 20 результативных действий (несмотря на то, что он пропустил часть матчей из-за участия в Кубке африканских наций). Особенно впечатлили зрителей его выдающиеся навыки дриблинга. По данным Gradient Sports, он стал пятым самым быстрым игроком Бундеслиги, развив скорость до 34,85 км/ч.

Ожидается, что за сборную Кот-д’Ивуара Дьоманде будет действовать на левом фланге атаки, напротив вингера «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло. Однако он одинаково уверенно действует и справа, где провёл большую часть игрового времени в прошлом сезоне. Кроме того, ивуариец не скрывает, что является большим поклонником ПСЖ.

Райан, 19 лет, нападающий, Бразилия

Клуб: «Борнмут»

Предполагаемая стоимость трансфера: 80 млн евро

Возможные варианты перехода: ПСЖ, «Ливерпуль», «Арсенал», «Милан»

Отсутствие форварда «Челси» Жоау Педру в заявке сборной Бразилии вызвало удивление. Этому способствовали прогресс Игора Тьяго в «Брентфорде» и неожиданное возвращение Неймара в состав, но свою роль сыграл и Райан, который в итоге занял последнее вакантное место в атакующей линии «Селесао».

В январе вингер перешёл в «Борнмут» за 30 млн фунтов и сразу же великолепно себя проявил. На старте карьеры в АПЛ он поучаствовал в семи голах команды, продемонстрировав впечатляющую скорость, физическую мощь и нацеленность на ворота.

Райан globallookpress.com

Подписать его уже этим летом будет крайне сложно: прошло слишком мало времени с момента перехода в английский клуб, а по сообщениям СМИ, с января в его контракте вступит в силу пункт о выкупе в размере 130 млн фунтов. Тем не менее, в футболе никогда нельзя исключать неожиданные повороты.

Калеб Йиренки, 20 лет, центрхав, Гана

Клуб: «Норшелланн»

Предполагаемая стоимость трансфера: 30 млн евро

Возможные варианты перехода: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Брайтон»

В последние годы «Норшелланн» регулярно поставляет игроков в ведущие европейские чемпионаты, и Калеб Йиренки вполне может стать следующим, кто совершит такой шаг.

По своей природе он является энергичным центрхавом формата «от штрафной до штрафной», способным одинаково эффективно действовать как в обороне, так и в атаке. Однако за последние полгода он также продемонстрировал свою универсальность, успешно выступая на позициях центрбека, правого защитника и правого латераля.

В июньском матче против Уэльса, завершившемся со счётом 1:1, Йиренки вышел на поле в полузащите и отметился голом. После игры новый главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш щедро похвалил молодого исполнителя и, похоже, намерен использовать его прежде всего на его любимой позиции в центре поля.

Айюб Буадди, 18 лет, центрхав, Марокко

Клуб: «Лилль»

Предполагаемая стоимость трансфера: 60 млн евро

Возможные варианты перехода: ПСЖ, «Арсенал», «Бавария»

Карьера Буадди развивается стремительными темпами. В свои 18 лет полузащитник уже провёл два сезона во французском футболе за «Лилль», успел сыграть на нескольких позициях, сделал выбор в пользу сборной Марокко вместо Франции и попал в заявку на ЧМ-2026.

Прошлым летом интерес к нему активно проявляли «Арсенал» и ПСЖ, однако он решил остаться, чтобы продолжить своё развитие. Это решение оказалось весьма удачным: оно помогло ему устранить некоторые недостатки в игре и стать более зрелым и универсальным исполнителем. В начале сезона у него возникали проблемы с дисциплиной — его дважды удаляли с поля, — но с тех пор заметно прибавил.

Айюб Буадди globallookpress.com

Буадди отлично действует как в единоборствах внизу, так и в борьбе наверху, уверенно распоряжается мячом под давлением соперников и, что особенно примечательно для центрального полузащитника, очень качественно выполняет навесы и прострелы.

Ибрахим Маза, 20 лет, центрхав, Алжир

Клуб: «Байер»

Предполагаемая стоимость трансфера: 50 млн евро

Возможные варианты перехода: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»

Ибрахим Маза блестяще провёл свой первый сезон в составе «Байера» в кампании 2025/26. Несмотря на серьёзную конкуренцию в полузащите со стороны высококлассных игроков, он 32 раза вышел в стартовом составе во всех турнирах.

20-летний хавбек сумел закрепиться в основе благодаря превосходной игре в отборе, неиссякаемой работоспособности и постоянному движению по всему полю. Кроме того, он отлично видит развитие атак и способен своевременно вывести нападающего на ударную позицию точной передачей в свободную зону.

Хотя главной звездой сборной Алжира по-прежнему остаётся экс-вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез, которому уже 35 лет, именно молодой Маза постепенно превратился в «сердце» команды. Ожидается, что на чемпионате мира он будет играть ключевую роль практически во всех атакующих и оборонительных действиях сборной.

Тарик Мухаремович, 23 года, центрбек, Босния и Герцеговина

Клуб: «Сассуоло»

Предполагаемая стоимость трансфера: 40 млн евро

Возможные варианты перехода: «Интер», «Барселона»

Ниже в этом списке упоминаются несколько высококлассных центральных защитников с рабочей левой ногой, за которыми охотятся ведущие клубы Европы. Проблема заключается в том, что приобретение уже состоявшихся игроков такого уровня обходится очень дорого.

Именно поэтому Тарик Мухаремович представляет особый интерес: он всё ещё находится в стадии развития, но уже сейчас демонстрирует качества, которые в будущем могут поставить его в один ряд с такими коллегами, как защитник «Интера» Алессандро Бастони и Нико Шлоттербек из дортмундской «Боруссии».

Тарик Мухаремович globallookpress.com

При росте 193 см Мухаремович отличается мощью, жёсткостью и надёжностью в обороне. При этом его левая нога позволяет выполнять передачи самого разного диапазона: он регулярно отправляет мяч далеко вперёд или переводит игру на противоположный фланг с впечатляющей точностью.

Сейчас босниец ведёт борьбу с Николой Катичем за место в основе сборной. Однако серьёзным аргументом в его пользу является поддержка легендарного форварда Эдина Джеко, который неоднократно высоко отзывался о таланте защитника, его профессиональном пути и перспективах громкого трансфера в будущем.

Лукас Херрингтон, 18 лет, центрбек, Австралия

Клуб: «Колорадо Рэпидс»

Предполагаемая стоимость трансфера: 10 млн евро

Возможные варианты перехода: «Эвертон», «Вест Хэм», «РБ Лейпциг», «Спортинг» Лиссабон

Всего в 18 лет Лукас Херрингтон успел перебраться из Австралии в МЛС, закрепиться в основе «Колорадо Рэпидс» и неожиданно пробиться в заявку сборной на чемпионат мира. И всё это на позиции центрального защитника — амплуа, где обычно особенно ценятся опыт и зрелость.

За последние три месяца он отлично проявил себя в Северной Америке, продемонстрировав высокий уровень атлетизма, уверенную игру в единоборствах и способность качественно начинать атаки точными передачами из глубины поля.

Если на мундиале ему удастся показать хотя бы часть своего потенциала, европейские клубы более высокого уровня наверняка проявят к нему интерес. При нынешней стоимости Херрингтон может оказаться одной из самых выгодных трансферных сделок.

Виктор Муньос, 22 года, нападающий, Испания

Клуб: «Осасуна»

Предполагаемая стоимость трансфера: 40 млн евро

Возможные варианты перехода: «Реал Мадрид», «Барселона», «Ньюкасл», «Астон Вилла»

Виктор Муньос провёл прорывной сезон в «Осасуне» после перехода прошлым летом из «Реала». Он техничный, резкий, постоянно ищет мяч, способен обыграть защитника на фланге и любит наносить удары издали.

Виктор Муньос globallookpress.com

Ему удалось пробиться в состав сборной Испании, где будет опцией со скамейки запасных. Обычно от таких игроков не ждут многого, но на фоне проблем с формой и здоровьем Ламина Ямаля и Нико Уильямса форвард может получить шанс проявить себя на мундиале.

У «Реала» есть опция обратного выкупа за 40 млн евро, при этом «Барселона» также проявляет интерес, как и ряд клубов АПЛ. Если Муньос максимально использует свои возможности этим летом, перед ним могут открыться сразу несколько вариантов продолжения карьеры.

Именитые игроки, которые могут заработать крупный трансфер

Энцо Фернандес, 25 лет, центрхав, Аргентина

Клуб: «Челси»

Предполагаемая стоимость трансфера: 90 млн евро

Возможные варианты перехода: «Реал Мадрид», «Манчестер Сити»

Ситуация Энцо Фернандеса в «Челси» требует решения. Экс-тренер «Синих» Лиам Росеньор исключил его из состава после комментариев о возможном переходе в «Реал», после чего он выглядел довольно отстранённым от проекта на публике, поэтому всё ещё может добиваться ухода, несмотря на контракт до 2032 года и назначение Хаби Алонсо главным тренером.

Его трансфер из «Бенфики» обошёлся клубу в 121 млн евро в феврале 2023 года, и хотя лондонцы хотят вернуть эти деньги и заработать больше, его стоимость снизилась после триумфа на ЧМ-2022. Однако всё может измениться, если Фернандес выиграет ЧМ-2026 и снова привлечёт интерес топ-клубов.

Родри, 29 лет, центрхав, Испания

Клуб: «Манчестер Сити»

Предполагаемая стоимость трансфера: 60 млн евро

Возможные варианты перехода: «Реал», «Барселона»

Родри остался с одним годом по контракту в «Сити», и, по сообщениям, «Реал» внимательно следит за ситуацией. Победитель Евро-2024 и обладатель «Золотого мяча» не демонстрировал свою лучшую форму более года из-за разрыва передней крестообразной связки в сентябре 2024 года, но в 29 лет у него остаются все шансы вернуться на топ-уровень в ближайшие месяцы.

Если он будет выходить на поле за сборную Испании этим летом и поможет команде добиться сильного результата, интерес к нему может ещё больше усилиться. Его возможный уход стал бы серьёзным ударом для «Манчестер Сити», который уже этим летом потерял главного тренера Пепа Гвардиолу, а также Бернарду Силву и Джона Стоунза.

Родри globallookpress.com

Орельен Чуамени, 26 лет, центрхав, Франция

Клуб: «Реал»

Предполагаемая сумма трансфера: 80 млн евро

Возможные варианты перехода: «Манчестер Юнайтед»

Если Родри действительно перейдёт в «Реал», это может серьёзно изменить ситуацию на «Бернабеу» и поставить под вопрос роль ещё одного звёздного игрока. В таком случае Орельен Чуамени — при всей своей надёжности и важности для «Сливочных» — может оказаться в непростом положении.

Дополнительным фактором становится конфликт, который произошёл у него с партнёром по команде Федерико Вальверде в мае. Сам француз утверждает, что никаких последствий у этой ситуации нет, но инцидент стал шоком и, вероятно, повлиял на атмосферу в раздевалке. Успешное выступление на ЧМ-2026 может возобновить к нему интерес и проверить, действительно ли этот эпизод остался в прошлом.

Кристиан Ромеро, 28 лет, центрбек, Аргентина

Клуб: «Тоттенхэм»

Предполагаемая сумма трансфера: 60 млн евро

Возможный вариант перехода: «Атлетико»

Ромеро прошлым летом неоднократно связывали с уходом из «Тоттенхэма», однако все же он подписал новый контракт. Тем не менее, возможный трансфер стал вновь актуальным для защитника, которого критиковали за планы посетить матч «Бельграно» в чемпионате Аргентины вместо решающего, заключительного тура АПЛ против «Эвертона» (в итоге он успел на оба события), хоть у него и была травма.

Ему предстоит полностью восстановиться после травмы колена, чтобы оказать влияние на игру сборной на чемпионате мира, но если это произойдёт, новые слухи об уходе почти наверняка появятся вновь — особенно учитывая нестабильную ситуацию игрока в «Тоттенхэме».

Кристиан Ромеро globallookpress.com

Ангело Штиллер, 25 лет, центрхав, Германия

Клуб: «Штутгарт»

Предполагаемая сумма трансфера: 50 млн евро

Возможные варианты перехода: «Реал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед»

Ангело Штиллер стал ключевой фигурой недавних успехов «Штутгарта», который выиграл Кубок Германии в 2025 году и дошел до финала в 2026-м, а также дважды кряду вышел в Лигу чемпионов.

Его резкие, проникающие передачи из полузащиты во многом определяют атакующую игру команды, а по стилю он напоминает Адама Уортона из «Кристал Пэлас», умеющего разрезать оборону соперника точными пасами.

Это позволило ему пробиться в сборную Германии, и хотя в системе ее рулевого Юлиана Нагельсманна ключевыми фигурами считаются Флориан Вирц и Александер Павлович, у Штиллера всё равно будет шанс себя проявить.

Эмилиано Мартинес, 33 года, вратарь, Аргентина

Клуб: «Астон Вилла»

Предполагаемая сумма трансфера: 25 млн евро

Возможные варианты перехода: «Атлетико», «Интер», «Ювентус», «Челси»

Как и его партнёр по сборной Аргентины Кристиан Ромеро, Эмилиано Мартинеса ожидали увидеть в новом клубе прошлым летом, поскольку невыход «Астон Виллы» в Лигу чемпионов заставил клуб сокращать расходы и поставил под вопрос его высокую зарплату.

Он остался и помог команде вновь пробиться в Лигу чемпионов и выиграть Лигу Европы. Это делает его возможный уход этим летом куда менее очевидным, но если голкипер повторит свои подвиги образца ЧМ-2022 и приведёт «Альбиселесте» к очередному триумфу, один из топ-клубов Европы может всё же решиться на трансфер.

Нико Шлоттербек, 26 лет, центрбек, Германия

Клуб: «Боруссия» Дортмунд

Предполагаемая сумма трансфера: 50–60 млн евро

Возможные варианты перехода: «Ливерпуль», «Барселона», «Реал», «Бавария»

Нико Шлоттербек в апреле подписал новый контракт с «Боруссией», однако, по информации Bild, в соглашение был включён пункт об отступных в размере 50-60 млн евро (в зависимости от клуба). Это заметно омрачило изначально отличную новость для «Шмелей».

Защитник считается одним из лучших в мире среди левоногих центрбеков, умеющих начинать атаки из глубины, и должен сыграть ключевую роль в сборной Германии на чемпионате мира. Многие топ-клубы нуждаются в игроке такого профиля, и если он проявит себя на турнире, это может склонить чашу весов в пользу трансфера.

Нико Шлоттербек globallookpress.com

Гонсалу Инасиу, 24 года, центрбек, Португалия

Клуб: «Спортинг» Лиссабон

Предполагаемая сумма трансфера: 60 млн евро

Возможные варианты перехода: «Барселона», «Манчестер Юнайтед»

Если говорить о левоногих центрбеках, то Гонсалу Инасиу стабильно прогрессирует в «Спортинге» на протяжении последних нескольких лет и, похоже, готов к большому переходу. Он уверенно адаптировался от игры в три защитника к схеме с четырьмя и надёжно действует в обороне, а также отлично играет в пас.

Не станет сюрпризом, если 24-летний футболист сыграет в паре с Рубеном Диашем в центре обороны сборной Португалии на ЧМ-2026, что привлечёт к нему дополнительное внимание. Тем более что выступать рядом с ним будет не только Криштиану Роналду, но и трое победителей Лиги чемпионов в составе ПСЖ ( Витинья, Жоау Невеш и Нуну Мендеш).