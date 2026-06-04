GOAL представляет самых известных тренеров ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде — от победителей Лиги чемпионов до чемпионов мира.

Чемпионат мира 2026 года уже совсем близко. Чуть больше недели остается до момента, когда разговоры и прогнозы уйдут на второй план, а сборным придется подтверждать свои амбиции результатами на поле в Северной Америке.

Все дороги — через США, Мексику или Канаду — приведут 19 июля в Нью-Джерси, где состоится главный матч планеты — финал чемпионата мира.

И если на поле будет блистать множество суперзвезд, то на тренерских скамейках знакомых лиц окажется едва ли не меньше. Среди участников турнира — тренеры элитного уровня, сменившие клубный футбол на работу со сборными, бывшие наставники АПЛ, а также легендарные игроки прошлого, решившие проявить себя на тренерском поприще.

Возможно, именно на ЧМ-2026 собрался самый звездный — и, вероятно, величайший — тренерский состав в истории мировых первенств.

Но кто именно входит в эту плеяду звездных имен, знакомых вам по работе в клубах или турнирам прошлых лет? GOAL представляет гид по главным тренерам чемпионата мира, которых стоит знать.

Тренерская элита

На чемпионат мира отправляются сразу четыре самых востребованных и успешных тренера европейского клубного футбола последнего десятилетия.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Карло Анчелотти, бывший наставник «Реала», «Милана», «ПСЖ» и «Челси», выигрывал Лигу чемпионов пять раз, а также брал чемпионские титулы в пяти разных странах — Италии, Англии, Франции, Испании и Германии.

Теперь перед ним стоит задача положить конец 24-летнему ожиданию Бразилии и привести «селесао» к шестому титулу чемпиона мира.

Анчелотти — первый иностранный тренер в истории сборной Бразилии. Его первый год у руля команды получился неровным, однако в последнее время появились признаки того, что «желто-зеленые» набирают оптимальную форму именно к старту турнира.

Томас Тухель globallookpress.com

Еще один победитель Лиги чемпионов, возглавивший одного из фаворитов мирового первенства, несмотря на иностранное происхождение, — Томас Тухель.

Немецкий специалист намерен положить конец 60-летнему ожиданию сборной Англии. Под его руководством «Три льва» провели историческую квалификационную кампанию, выиграв все восемь матчей без единого пропущенного мяча.

И хотя некоторые результаты товарищеских встреч вызвали вопросы, прежние успехи Тухеля в кубковых турнирах с «Челси», «ПСЖ», «Баварией» и дортмундской «Боруссией» позволяют английским болельщикам рассчитывать на глубокий проход по турнирной сетке.

Как и Анчелотти с Тухелем, через футбольные «горячие точки» в лице «Стэмфорд Бридж» и «Парк де Пренс» прошел и Маурисио Почеттино. Сейчас ему, возможно, досталась самая сложная миссия из всех — помочь сборной США воспользоваться уникальным шансом накануне важнейшего месяца в истории американского футбола.

Почеттино пришлось бороться с нестабильными результатами, потерями ключевых игроков и постоянными вопросами о своем будущем — особенно на фоне неудачного сезона «Тоттенхэма».

И хотя его работа со сборной США может оказаться недолгой, тренерский уровень аргентинца способен сделать этот турнир успешным для одного из хозяев чемпионата мира.

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

Завершает этот квартет единственный специалист среди них, кто уже работал на крупном международном турнире до ЧМ‑2026, — Юлиан Нагельсман.

Нагельсман — почти уникальный случай. Немцу еще нет и сорока лет, но он уже успел перейти из клубного футбола в футбол сборных. Его сборная Германии отражает эту молодую энергию и уже добилась ряда ярких результатов под руководством бывшего тренера «Баварии». На ЧМ команда постарается пройти дальше, чем на Евро‑2024, где Нагельсман довел ее до четвертьфинала.

Победители международных турниров

Если перечисленные выше специалисты собирали трофеи в клубном футболе практически без остановки, то международных титулов у них пока нет. Однако на этом чемпионате мира будут тренеры, которые прекрасно знают, как выигрывать крупнейшие турниры сборных.

Дидье Дешам globallookpress.com

Дидье Дешам проведет свой последний чемпионат мира во главе сборной Франции. Он привел «трёхцветных» к победе на мундиале 2018 года, а в 2022-м вывел команду в финал, где французы уступили Аргентине. Дешам руководит сборной уже 14 лет и за это время дошел до трех крупных финалов. И мало кто рискнет утверждать, что он не способен сделать это снова.

Человек, сменивший Дешама в статусе действующего чемпиона мира, — Лионель Скалони — продолжает работу со сборной Аргентины, хотя несколько раз намекал, что может уйти после того триумфального вечера в Катаре.

Помимо чемпионского титула на ЧМ-2022, он дважды выигрывал Кубок Америки с «альбиселесте» и имеет честь руководить Лионелем Месси на турнире, который вполне может стать последним в его международной карьере.

Ламин Ямаль Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

Дешам и Скалони — единственные тренеры-победители чемпионатов мира, которые будут работать на турнире 2026 года. Но есть и другие, кто поднимал трофеи на континентальном уровне. Луис де ла Фуэнте, например, прошел долгий путь через молодежные сборные Испании, прежде чем привести главную команду к победе на Евро‑2024, обыграв Англию в финале.

Но самый невероятный путь к успеху — у Эмерса Фае. Когда Кот‑д’Ивуар начинал Кубок Африки‑2023, Фае был всего лишь ассистентом. После отставки Жана‑Луи Гассе прямо по ходу турнира он взял команду на себя — и довел «слонов» до финала, где они обыграли Нигерию.

В зависимости от того, какой версии событий придерживаться, победителем Кубка Африки можно считать и Папа Тьява. Сборная Сенегала подняла трофей в январе, хотя позже КАФ присудила победу Марокко после того, как Тиав увел команду с поля в знак протеста. Но медаль победителя лежит у него дома — и это факт.

Бывшие тренеры клубов АПЛ (часть первая)

Помимо Анчелотти, Тухеля и Почеттино, на чемпионате мира будет немало других специалистов, хорошо знакомых болельщикам АПЛ.

Марсело Бьелса globallookpress.com

Марсело Бьелса поведет в бой сборную Уругвая. Экс-наставник «Лидса» за три с половиной сезона на «Элланд Роуд» стал культовой фигурой в Западном Йоркшире, а успешное выступление на чемпионате мира может сделать его настоящей легендой и для уругвайских болельщиков.

Джесси Марш — еще один выпускник «Элланд Роуд». Он надеется громко заявить о себе во главе сборной Канады, одной из стран‑хозяек турнира. По сообщениям, Марш считал себя главным претендентом на пост тренера сборной США, прежде чем федерация выбрала Почеттино. Поэтому у него будет дополнительная мотивация доказать свою состоятельность как соотечественникам, так и тем в Англии, кто критиковал его работу в «Лидсе».

Рональд Куман globallookpress.com

Рональд Куман, тем временем, отправляется на турнир в качестве главного тренера сборной Нидерландов. В АПЛ он руководил «Саутгемптоном» и «Эвертоном», а его последняя клубная работа, что удивительно, была в «Барселоне».

Еще один бывший тренер «Эвертона» — Роберто Мартинес, который также возглавлял «Уиган». На ЧМ-2026 он будет руководить сборной Португалии. С 2016 по 2022 год Мартинес работал со знаменитым «золотым поколением» Бельгии, дважды выводил команду на чемпионат мира, но так и не сумел довести ее до трофея.

Теперь перед ним стоит новая задача — помочь Криштиану Роналду завоевать единственную крупную награду, которой до сих пор нет в его выдающейся карьере.

Бывшие тренеры клубов АПЛ (часть вторая)

Юлен Лопетеги, экс-тренер «Вулверхэмптона» и «Вест Хэма», наконец получит возможность поработать на чемпионате мира. В 2018 году его уволили из сборной Испании прямо накануне турнира за то, что он вел переговоры с «Реалом». Теперь он возглавит сборную Катара.

Юлен Лопетеги globallookpress.com

Ральф Рангник, знакомый английским болельщикам по работе в «Манчестер Юнайтед», перенес свои идеи гегенпрессинга в сборную Австрии. А бывший наставник «Вест Бромвича» Стив Кларк поведет на турнир сборную Шотландии, которая надеется впервые в своей истории преодолеть групповой этап чемпионата мира.

Одним из двух английских тренеров на турнире (вместе с наставником сборной Новой Зеландии Дарреном Бейзли) станет Грэм Поттер. После провальных периодов в «Челси» и «Вест Хэме» он сумел перезапустить карьеру и вывести Швецию на ЧМ через стыковые матчи.

Когда-то он заработал себе имя в Скандинавии с «Эстерсундом», а теперь должен раскрыть потенциал таких звезд, как Александер Исак и Виктор Дьёкереш, на полях Северной Америки.

Дик Адвокат globallookpress.com

Однако ни у кого не будет больше опыта, чем у Дика Адвоката. В 78 лет он станет самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира. Бывший тренер «Сандерленда», а также «Рейнджерс», ПСВ и «Фенербахче» проведет уже третий мундиаль в своей карьере — спустя 32 года после первого.

Адвокат совершил маленькое чудо, выведя сборную Кюрасао на ЧМ‑2026. Правда, вскоре после этого он был вынужден уйти, чтобы проводить больше времени с больной дочерью, но через несколько недель его уговорили вернуться и вновь возглавить одного из дебютантов турнира.

Тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен, наставник Панамы Томас Кристиансен и главный тренер Туниса Сабри Лямуши тоже знакомы с английским футболом — пусть и уровнем ниже. Сольбаккен работал в «Вулверхэмптоне», Кристиансен провел неполный сезон в «Лидсе», а Лямуши руководил «Ноттингем Форест» и «Кардифф Сити» в Чемпионшипе.

Постоянные участники крупных турниров

Есть тренеры, чьи имена уже давно ассоциируются с международными турнирами. Каждые два или четыре года они вновь появляются на крупнейшей футбольной сцене, пока болельщики по всему миру устраиваются перед экранами телевизоров в ожидании новых матчей.

Лука Модрич и Златко Далич globallookpress.com

Один из таких специалистов — Златко Далич, который поведет сборную Хорватии на третий чемпионат мира подряд. На двух предыдущих мундиалях его команда неизменно доходила как минимум до полуфинала, а в 2018 году и вовсе завоевала серебряные медали. Поэтому в 2026 году планка ожиданий для Далича будет по-прежнему чрезвычайно высокой.

Свой третий чемпионат мира во главе сборной Мексики проведет и Хавьер Агирре. Правда, все три его участия пришлись на разные периоды работы с «Эль Три».

Агирре руководил мексиканцами на турнирах 2002 и 2010 годов, а теперь вернулся ради еще одной попытки добиться успеха вместе с одним из хозяев чемпионата мира. После турнира он планирует передать команду своему помощнику и легендарному бывшему капитану Рафаэлю Маркесу.

Хадзимэ Мориясу прочно закрепился в числе участников чемпионатов мира. На мундиале 2018 года он входил в тренерский штаб сборной Японии, а перед турниром 2022 года возглавил национальную команду. Тогда «синие самураи» под его руководством сумели выйти из крайне сложной группы, одержав победы над Испанией и Германией.

Есть и знакомые лица, которые теперь работают в новых странах. Владимир Петкович, долгое время руководивший сборной Швейцарии, теперь возглавляет Алжир. А Грэм Арнольд вывел Ирак на чемпионат мира впервые с 1986 года, спустя четыре года после того, как довел сборную Австралии до 1/8 финала.

Карлуш Кейрош globallookpress.com

Но никто не сравнится с Карлушем Кейрошем. После того как он в последний момент принял предложение возглавить сборную Ганы, Кейрош станет всего третьим тренером в истории, который примет участие в пяти чемпионатах мира подряд.

Бывший наставник мадридского «Реала» и экс-ассистент тренера «Манчестер Юнайтед» ранее работал на мундиалях со сборными Португалии и Ирана (трижды). Таким образом, Кейрош повторит достижение бывшего наставника сборной США Боры Милутиновича и чемпиона мира 1994 года Карлоса Алберто Паррейры. Последнему принадлежит рекорд по числу чемпионатов мира в качестве главного тренера — шесть.

Легендарные бывшие футболисты

Анчелотти, Куман и Почеттино могут похвастаться блестящими карьерами на поле еще до того, как стали тренерами. Но на ЧМ‑2026 будут лишь два наставника, которые выигрывали чемпионат мира как футболисты.

Первый — Дидье Дешам, один из трех людей в истории, поднимавших Кубок мира и как игрок, и как тренер. В 1998 году он был частью победной сборной Франции, которая одержала победу на домашнем ЧМ.

Фабио Каннаваро globallookpress.com

Второй — легендарный капитан сборной Италии образца 2006 года Фабио Каннаваро. Обладатель «Золотого мяча» 2006 года возглавил дебютанта мировых первенств — сборную Узбекистана. Каннаваро принял команду в октябре, уже после того как она обеспечила себе путевку на турнир.

Ранее Каннаваро выигрывал титулы в Китае, но результаты с нынешней командой пока получаются неоднозначными. Первая в истории центральноазиатская сборная на финальной стадии чемпионата мира намерена побороться за выход из группы, где их соперниками будут Португалия и Колумбия.

Итальянские болельщики, лишенные возможности поддерживать свою национальную команду на третьем чемпионате мира подряд, наверняка будут внимательно следить и за успехами Винченцо Монтеллы.

Бывший нападающий «Скуадры Адзурры», участник финала Евро-2000 и чемпион Италии в составе «Ромы», сумел вывести сборную Турции на чемпионат мира впервые с 2002 года, когда турки сенсационно добрались до полуфинала.