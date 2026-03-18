Апелляционный комитет CAF внезано решил: Сенегал лишён победы в финале Кубка африканских наций 2025 года. Матч засчитан как техническое поражение 0:3. Марокко — новый чемпион континента. Такого в истории крупных турниров не было никогда. Что же произошло?

Что произошло

17 марта 2026 года Апелляционный комитет Конфедерации африканского футбола (CAF) вынес решение по делу о финале Кубка африканских наций 2025 года. Результат пересмотрен: уход игроков Сенегала с поля во время матча против Марокко квалифицирован как отказ от продолжения игры по статье 82 регламента CAF. Финал засчитан как техническое поражение Сенегала со счётом 0:3.

Марокко — чемпион Африки. Впервые с 1976 года. Через два месяца после того, как проиграл финал на поле.

Сенегал, который 18 января поднял трофей в Рабате, больше не действующий чемпион и кубок должен вернуть.

Что было в финале

18 января, стадион «Принц Мулай Абделла», Рабат. Финал КАН-2025. Хозяева Марокко — против Сенегала, действующего чемпиона (2021). Полный стадион. Напряжение — на пределе.

Основное время — 0:0. Марокканский вратарь Буну тащит всё. Сенегал опаснее, но не забивает. Матч движется к дополнительному времени — но на исходе компенсированных минут VAR назначает пенальти в пользу Марокко.

И тут начинается хаос.

Тренер Сенегала Папе Тьяу встаёт со скамейки и уводит команду с поля. Все 11 игроков разворачиваются и идут в раздевалку. Протест против решения VAR. Стадион взрывается — марокканские болельщики кричат, часть пытается прорваться на поле. На трибунах — стычки. В пресс-зоне — журналисты двух стран дерутся между собой.

Уход длится около 15 минут. За это время FIFA и CAF связываются с делегацией Сенегала. Команда возвращается на поле. Пенальти бьёт Брахим Диас — и выбирает панёнку. Вратарь Эдуар Менди отбивает. Тот самый Менди, у которого перед ударом марокканские болбои пытались отобрать полотенце — чтобы сбить с ритуала. За эту выходку Марокко потом оштрафовали на $200 000.

В дополнительное время Сенегал забивает: на 94-й минуте Папе Гей вколачивает мяч в ворота. 1:0. Сенегал — чемпион. Калиду Кулибали поднимает трофей. Принц Мулай Рашид, по видео, с видимой неохотой прикасается к кубку при вручении.

Казалось — скандальный, но всё же завершённый финал. Оказалось — нет.

Хронология после финала

И вот, что началось потом:

19 января. Королевская марокканская федерация футбола (FRMF) объявляет о подаче жалобы в CAF и FIFA. Основание — статья 82 регламента CAF: «Если команда отказывается играть или покидает поле без разрешения арбитра, она должна быть признана проигравшей и окончательно исключена из текущего соревнования».

Сенегал — Марокко. 18 января 2026 года

29 января. Дисциплинарный комитет CAF вынес первый вердикт. Штрафы: Сенегал — $615 000, Марокко — $315 000. Тренер Тьяу — дисквалифицирован на 5 матчей CAF. Игроки Илиман Ндьяй и Исмаила Сарр — на 2 матча. Со стороны Марокко: Ашраф Хакими и Исмаэль Саибари — дисквалификации и штрафы. Результат финала — оставлен без изменений. Апелляция Марокко на пересмотр результата — отклонена.

31 января. Сенегальская федерация согласилась с санкциями и не подала апелляцию: «Мы приняли к сведению решение CAF».

3 февраля. Марокко подало повторную апелляцию — уже в Апелляционный комитет CAF.

13 марта. CAF приняла апелляцию Марокко к рассмотрению. Дело полностью отправлено на пересмотр.

17 марта. Апелляционный комитет CAF вынес решение: уход Сенегала с поля квалифицируется как нарушение статьи 82. Матч засчитан как 3:0 в пользу Марокко. Марокко — чемпион Африки.

Почему это беспрецедентно

Пересмотр результатов матчей по дисциплинарным основаниям случался в футболе и раньше — но обычно в квалификации, в юношеских турнирах, в малозначимых матчах. Пересмотр результата финала крупнейшего континентального турнира — с лишением победителя титула через два месяца после его вручения — не имеет прецедента.

Ближайшая аналогия — дело «Ювентуса» в 2006-м (Кальчополи), когда у клуба забрали два скудетто. Но там речь шла о многолетней коррупции, а не об одном эпизоде в одном матче.

Здесь решение основано на одном факте: Сенегал покинул поле без разрешения арбитра. Команда вернулась, доиграла матч, выиграла — но по букве регламента сам факт ухода является основанием для технического поражения. CAF в конечном счёте применил статью буквально.

Реакция

На момент публикации официальных заявлений от сенегальской стороны ещё нет. Ожидается, что Сенегал обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне — последнюю инстанцию в международном спортивном праве.

Дипломатический контекст — тяжёлый. После финала в январе скандал вышел далеко за пределы футбола. В Марокко были зафиксированы случаи ненависти в адрес выходцев из стран к югу от Сахары. Правозащитные организации осудили происходящее. Премьер-министр Сенегала Усман Сонко, находившийся в Марокко с инвестиционным визитом через несколько дней после финала, призвал рассматривать реакцию как «эмоциональный всплеск из-за страсти, а не политический или культурный раскол».

Решение CAF рискует усилить напряжённость. Марокко празднует титул, которого ждало 50 лет. Сенегал — лишён титула, который выиграл на поле.

Что это значит для ЧМ-2026

Практически — ничего. Дисквалификации тренера Тьяу и игроков обеих сборных действуют только на матчи под эгидой CAF. На чемпионат мира, который проводит FIFA, они не распространяются. Тьяу будет на скамейке. Хакими, Саибари, Ндьяй, Сарр — в заявках.

Сенегал — в группе с Францией, Норвегией и ещё одной сборной (определится позже). Марокко — с Бразилией, Шотландией и Гаити.

Но эмоциональный шлейф — другое дело. Сенегал едет на ЧМ как команда, у которой забрали континентальный титул. Марокко — как чемпион Африки, но с оговоркой, которую все знают. Это не тот титул, о котором мечтали. Это титул, полученный через суд. 50 лет ожидания — и вот так.

Что в итоге

Тут сложно занять одну сторону. Формально CAF прав: регламент запрещает покидать поле, и Сенегал это сделал. По духу — вызывает сомнения: команда вернулась, доиграла, победила. Наказание за уход — штраф и дисквалификация тренера — было уже вынесено в январе. Лишение титула через два месяца выглядит как эскалация, а не как справедливость.

С другой стороны: если бы CAF не применил регламент к Сенегалу, это создало бы прецедент: команды могут уходить с поля в знак протеста без последствий для результата. Для дисциплины турниров это опасно.

Вероятнее всего, точку поставит CAS. Но до его решения — Марокко является чемпионом Африки. Официально. По документам. И кубок должно получить.

А Сенегал — нет. Несмотря на то, что забил единственный гол в финале.