Апелляционный комитет CAF внезано решил: Сенегал лишён победы в финале Кубка африканских наций 2025 года. Матч засчитан как техническое поражение 0:3. Марокко — новый чемпион континента. Такого в истории крупных турниров не было никогда. Что же произошло?

Что произошло

17 марта 2026 года Апелляционный комитет Конфедерации африканского футбола (CAF) вынес решение по делу о финале Кубка африканских наций 2025 года. Результат пересмотрен: уход игроков Сенегала с поля во время матча против Марокко квалифицирован как отказ от продолжения игры по статье 82 регламента CAF. Финал засчитан как техническое поражение Сенегала со счётом 0:3.

Марокко — чемпион Африки. Впервые с 1976 года.  Через два месяца после того, как проиграл финал на поле.

Сенегал, который 18 января поднял трофей в Рабате, больше не действующий чемпион и кубок должен вернуть.

Что было в финале

18 января, стадион «Принц Мулай Абделла», Рабат.  Финал КАН-2025.  Хозяева Марокко — против Сенегала, действующего чемпиона (2021).  Полный стадион.  Напряжение — на пределе.

Основное время — 0:0.  Марокканский вратарь Буну тащит всё.  Сенегал опаснее, но не забивает.  Матч движется к дополнительному времени — но на исходе компенсированных минут VAR назначает пенальти в пользу Марокко.

И тут начинается хаос.

Тренер Сенегала Папе Тьяу встаёт со скамейки и уводит команду с поля.  Все 11 игроков разворачиваются и идут в раздевалку.  Протест против решения VAR.  Стадион взрывается — марокканские болельщики кричат, часть пытается прорваться на поле.  На трибунах — стычки.  В пресс-зоне — журналисты двух стран дерутся между собой.

Уход длится около 15 минут.  За это время FIFA и CAF связываются с делегацией Сенегала.  Команда возвращается на поле.  Пенальти бьёт Брахим Диас — и выбирает панёнку.  Вратарь Эдуар Менди отбивает.  Тот самый Менди, у которого перед ударом марокканские болбои пытались отобрать полотенце — чтобы сбить с ритуала.  За эту выходку Марокко потом оштрафовали на $200 000.

В дополнительное время Сенегал забивает: на 94-й минуте Папе Гей вколачивает мяч в ворота. 1:0.  Сенегал — чемпион.  Калиду Кулибали поднимает трофей.  Принц Мулай Рашид, по видео, с видимой неохотой прикасается к кубку при вручении.

Казалось — скандальный, но всё же завершённый финал.  Оказалось — нет.

Хронология после финала

И вот, что началось потом:

19 января. Королевская марокканская федерация футбола (FRMF) объявляет о подаче жалобы в CAF и FIFA.  Основание — статья 82 регламента CAF: «Если команда отказывается играть или покидает поле без разрешения арбитра, она должна быть признана проигравшей и окончательно исключена из текущего соревнования».

Сенегал — Марокко. 18 января 2026 года
globallookpress.com

29 января. Дисциплинарный комитет CAF вынес первый вердикт.  Штрафы: Сенегал — $615 000, Марокко — $315 000.  Тренер Тьяу — дисквалифицирован на 5 матчей CAF.  Игроки Илиман Ндьяй и Исмаила Сарр — на 2 матча.  Со стороны Марокко: Ашраф Хакими и Исмаэль Саибари — дисквалификации и штрафы.  Результат финала — оставлен без изменений.  Апелляция Марокко на пересмотр результата — отклонена.

31 января. Сенегальская федерация согласилась с санкциями и не подала апелляцию: «Мы приняли к сведению решение CAF».

3 февраля. Марокко подало повторную апелляцию — уже в Апелляционный комитет CAF.

13 марта. CAF приняла апелляцию Марокко к рассмотрению.  Дело полностью отправлено на пересмотр.

17 марта. Апелляционный комитет CAF вынес решение: уход Сенегала с поля квалифицируется как нарушение статьи 82.  Матч засчитан как 3:0 в пользу Марокко.  Марокко — чемпион Африки.

Почему это беспрецедентно

Пересмотр результатов матчей по дисциплинарным основаниям случался в футболе и раньше — но обычно в квалификации, в юношеских турнирах, в малозначимых матчах. Пересмотр результата финала крупнейшего континентального турнира — с лишением победителя титула через два месяца после его вручения — не имеет прецедента.

Финал Кубка Африки
globallookpress.com

Ближайшая аналогия — дело «Ювентуса» в 2006-м (Кальчополи), когда у клуба забрали два скудетто.  Но там речь шла о многолетней коррупции, а не об одном эпизоде в одном матче.

Здесь решение основано на одном факте: Сенегал покинул поле без разрешения арбитра.  Команда вернулась, доиграла матч, выиграла — но по букве регламента сам факт ухода является основанием для технического поражения.  CAF в конечном счёте применил статью буквально.

Реакция

На момент публикации официальных заявлений от сенегальской стороны ещё нет.  Ожидается, что Сенегал обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне — последнюю инстанцию в международном спортивном праве.

Шоу перед финалом
globallookpress.com

Дипломатический контекст — тяжёлый.  После финала в январе скандал вышел далеко за пределы футбола.  В Марокко были зафиксированы случаи ненависти в адрес выходцев из стран к югу от Сахары.  Правозащитные организации осудили происходящее.  Премьер-министр Сенегала Усман Сонко, находившийся в Марокко с инвестиционным визитом через несколько дней после финала, призвал рассматривать реакцию как «эмоциональный всплеск из-за страсти, а не политический или культурный раскол».

Решение CAF рискует усилить напряжённость.  Марокко празднует титул, которого ждало 50 лет.  Сенегал — лишён титула, который выиграл на поле.

Что это значит для ЧМ-2026

Практически — ничего.  Дисквалификации тренера Тьяу и игроков обеих сборных действуют только на матчи под эгидой CAF.  На чемпионат мира, который проводит FIFA, они не распространяются.  Тьяу будет на скамейке.  Хакими, Саибари, Ндьяй, Сарр — в заявках.

Сенегал — в группе с Францией, Норвегией и ещё одной сборной (определится позже).  Марокко — с Бразилией, Шотландией и Гаити.

Но эмоциональный шлейф — другое дело.  Сенегал едет на ЧМ как команда, у которой забрали континентальный титул.  Марокко — как чемпион Африки, но с оговоркой, которую все знают.  Это не тот титул, о котором мечтали.  Это титул, полученный через суд. 50 лет ожидания — и вот так.

Что в итоге

Тут сложно занять одну сторону. Формально CAF прав: регламент запрещает покидать поле, и Сенегал это сделал.  По духу — вызывает сомнения: команда вернулась, доиграла, победила.  Наказание за уход — штраф и дисквалификация тренера — было уже вынесено в январе.  Лишение титула через два месяца выглядит как эскалация, а не как справедливость.

С другой стороны: если бы CAF не применил регламент к Сенегалу, это создало бы прецедент: команды могут уходить с поля в знак протеста без последствий для результата.  Для дисциплины турниров это опасно.

Вероятнее всего, точку поставит CAS.  Но до его решения — Марокко является чемпионом Африки.  Официально.  По документам.  И кубок должно получить.

А Сенегал — нет.  Несмотря на то, что забил единственный гол в финале.