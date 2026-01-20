GOAL подводит итоги самого драматичного Кубка Африки последних лет — с героями, неудачниками и разбитыми мечтами.

В жизни есть лишь три неизбежные вещи: смерть, налоги и драматичный Кубок Африки. Однако даже по меркам этого турнира финал КАН-2025 получился совершенно беспрецедентным — увы, не в лучшем смысле.

На 93-й минуте напряженного, но в целом небогатого на события матча в Рабате гол Сенегала, забитый Исмаилой Сарром, был крайне спорно отменен из-за предполагаемого фола Абдулайе Сека на Ашрафе Хакими в предшествующем эпизоде.

Спустя считанные мгновения Марокко получило право на пенальти после вмешательства VAR: видеопомощники усмотрели легкую задержку за футболку Браима Диаса со стороны Эль-Хаджи Маллика Диуфа.

Дальше начался хаос. Главный тренер сенегальцев Пап Тьяв увел с поля подавляющее большинство возмущенных игроков после нескольких минут протестов. Лишь спустя время команда вернулась — только после настойчивой просьбы своего лидера, Садио Мане.

Но и на этом драма не закончилась. Браим Диас попытался исполнить пенальти в стиле «паненки», однако Эдуар Менди без труда справился с этим ударом. А уже в дополнительное время Сенегал вырвал победу благодаря роскошному голу Папа Гейе.

Финал, возможно, не стал образцом футбольного зрелища, но по накалу эмоций идеально вписался в общий контекст еще одного безумного Кубка Африки.GOAL вспоминает главных победителей и проигравших этого скандального и незабываемого турнира…

Победитель: Садио Мане

До появления Садио Мане сборная Сенегала ни разу не выигрывала Кубок Африки. Теперь же за последние пять лет трофей оказался в руках «львов Теранги» дважды — и главным архитектором этих успехов стал именно Мане.

Садио Мане globallookpress.com

В свои 33 года он по-прежнему остается футболистом высочайшего уровня. В Марокко Мане подтвердил это голами, результативными передачами и постоянной креативностью. Но его ценность выходит далеко за рамки статистики.

Это лидер, за которым идут партнеры, человек, задающий тон всей команде. Поэтому никого не удивило, что именно Мане настоял на возвращении сенегальцев на поле после бурной реакции на назначенный в компенсированное время пенальти в финале.

И пусть эпизод с уходом Сенегала с поля в Рабате оставил неприятный осадок в финале этого Кубка Африки, все же символично и справедливо, что Мане получил заслуженную награду — «Игрок турнира» — за свои выступления и спортивное поведение.

Футбол — это нечто особенное. За нами следил весь мир, и мы должны показывать правильный пример. Было бы безумием не доиграть матч только потому, что арбитр назначил пенальти. Это было бы худшим исходом, особенно для африканского футбола. Я лучше проиграю, чем допущу, чтобы с нашим футболом произошло нечто подобное. Садио Мане нападающий сборной Сенегала

Если раньше у кого-то еще оставались сомнения, то теперь их не осталось: Садио Мане — живая легенда.

Неудачник: Браим Диас

Называть Браима Диаса «неудачником» кажется до боли несправедливым — даже если речь идет исключительно о Кубке Африки‑2025. Нападающий «Реала» провел великолепный турнир (по крайней мере, до четвертьфиналов), и в 26 лет создавалось ощущение, что некогда вундеркинд наконец-то по-настоящему повзрослел.

Лучший бомбардир турнира отличился в пяти матчах подряд и, что не менее важно, выглядел абсолютно своим в сборной Марокко, словно всегда был ее частью.

Браим Диас и Джанни Инфантино globallookpress.com

Но если когда‑нибудь Диас и сможет оглянуться назад с гордостью за свое выступление на Кубке Африки-2025, то этот момент точно наступит не скоро.

У миниатюрного форварда был шанс, о котором большинство футболистов могут лишь мечтать, — возможность принести своей стране победу в крупном международном турнире. И он упустил его — причем в максимально нелепой манере.

Можно сколько угодно говорить, что удар «паненкой» в некоторых ситуациях является лучшим решением. Но, как теперь наверняка понимает сам Браим, более болезненного способа не реализовать пенальти просто не существует.

Одним глупым ударом с точки он, по сути, «перечеркнул все свои яркие моменты», — совершенно справедливо отметил в эфире BBC Sport бывший нападающий сборной Нигерии Дэниель Амокачи.

Неудачник: Мохаммед Салах

Мохаммед Салах первым признал, что сборная Египта приехала на Кубок Африки далеко не в оптимальном составе. Он был одним из всего трех «фараонов», выступавших в Европе, и, как сам заметил с широчайшей улыбкой, уже не мог даже называть себя стопроцентным игроком основы в своем клубе.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Эта скромность и самоирония во многом отражали атмосферу в команде Хусама Хасана. Игроки прекрасно ладили друг с другом, и Салах назвал этот сбор «лучшим в своей карьере».

Однако командного единства и звездного статуса Салаха оказалось недостаточно. В Марокко вингер «Ливерпуля» поучаствовал в пяти голах — это его лучший показатель на КАН, несмотря на финалы 2017 и 2021 годов.

Но в полуфинале против Сенегала египтяне выглядели беспомощно, а сам Салах был практически незаметен. И тот факт, что судьбу унылого матча в Танжере решил его давний «антагонист» Садио Мане, лишь еще сильнее подчеркнул неудачу капитана «фараонов».

Мохаммед Салах и Садио Мане globallookpress.com

Салаху все еще только 33. У него будет как минимум еще одна попытка выиграть Кубок Африки в 2027 году (а, возможно, и еще одна в 2028-м). Но вопрос в том, представится ли ему более реальный шанс поднять трофей над головой.

И дело здесь не столько в возрасте Салаха, сколько в составе: в команде Хасана не оказалось ни одного игрока моложе 24 лет. Это не сборная на подъеме, а команда, находящаяся в стадии перестройки.

Египет остается самой титулованной сборной в истории Кубка Африки, но теперь возникает вполне реальная угроза, что карьера величайшего игрока страны может быть оценена как не реализовавшая свой главный потенциал.

Победитель: Танзания

Мигель Анхель Гамонди возглавил сборную Танзании всего за пару недель до старта Кубка Африки — и все же сумел вывести команду, занимавшую 112-е место в рейтинге ФИФА, в плей-офф впервые в истории страны.

Мигель Анхель Гамонди globallookpress.com

Поэтому, несмотря на недовольство судейством в матче 1/8 финала против Марокко, аргентинец говорил в адрес своих игроков исключительно теплые слова.

Страна должна гордиться ими. Мы выбрали правильный тактический план, старались атаковать и играть в футбол. Честно говоря, я доволен тем уровнем, который мы показали. Мигель Анхель Гамонди главный тренер сборной Танзании

«Таифа Старс» так и не одержали ни одной победы на турнире: ничьих с Угандой и Тунисом хватило, чтобы выйти в плей-офф как четвертая и последняя команда, прошедшая дальше с третьего места по разнице мячей.

Однако для Гамонди куда важнее оказалось другое — он сумел убедить игроков отказаться от «комплекса аутсайдеров», и сам считал это настоящей победой.

«Мы больше не стремимся лишь к почетному участию, — подчеркнул тренер. — Мы верим в то, что способны зайти далеко». И у Танзании действительно есть все шансы подтвердить эти слова, если Гамонди позволят развивать тот прочный фундамент, который он так быстро заложил в Марокко.

Неудачник: Сами Трабельси

Тунис был в шаге от четвертьфинала Кубка Африки. Команда вела 1:0 против игравшего вдесятером Мали, шла шестая компенсированная минута — и тут все рухнуло.

Яссин Мерья сыграл рукой в собственной штрафной, а Лассин Синайоко уверенно реализовал пенальти. «Орлы» сначала перевели игру в дополнительное время, затем в серию 11-метровых, которую и выиграли, оставив Сами Трабелси в состоянии шока.

Сами Трабельси globallookpress.com

Мы испытываем огромное разочарование и боль после вылета. Мы контролировали матч, но, к сожалению, после нашего гола произошло нечто необъяснимое, и мы допустили ошибку. Да, мы могли пройти дальше, ведь соперник играл вдесятером с конца первого тайма, но этого не случилось. Игроки отдали все силы в матче, который мы в целом контролировали, и упрекать их не за что. Ответственность за поражение лежит на тренере. Сами Трабельси бывший главный тренер сборной Туниса

Федерация футбола Туниса с ним согласилась: Трабельси был отправлен в отставку менее чем через 24 часа — всего через четыре месяца после того, как вывел сборную на чемпионат мира, не пропустив ни одного мяча в квалификации.

Неудачник: Виктор Осимхен

Наблюдая, как сборная Нигерии уверенно расправляется с Тунисом и Алжиром на пути в полуфинал Кубка Африки, невозможно было не задаться вопросом: как такая звездная команда вообще умудрилась не пробиться на чемпионат мира?

Адемола Лукман и Виктор Осимхен globallookpress.com

Однако беззубое поражение от Марокко в полуфинале показало, что с нынешним «золотым поколением» Нигерии все далеко не так идеально. Талант есть — вопросов нет. А вот характер вызывает серьезные сомнения.

В этом смысле Виктор Осимхен словно олицетворяет главную проблему сборной. И то, что сейчас он выступает в Турции, связано вовсе не с нехваткой мастерства.

Осимхен — выдающийся нападающий, что он в очередной раз доказал в Марокко. Но при этом это крайне непростой человек, способный в одну минуту праздновать с партнером по команде, а в следующую — резко его отчитывать.

И это ужасно обидно, потому что в Осимхене много того, за что его можно любить — и его путь к вершине действительно вдохновляет. Но именно его ссора на поле с Адемолой Лукманом стала главным символом всей кампании Нигерии.

Победитель: Амад Диалло

Большинству футболистов приходится покидать «Манчестер Юнайтед», чтобы перезапустить карьеру. Амаду Диалло, впрочем, оказалось достаточно просто ненадолго уехать.

Амад Диалло globallookpress.com

Если быть честными, 23-летний ивуариец и до отъезда на Кубок Африки выглядел одним из лучших игроков «Юнайтед» — хотя, учитывая сезон команды, это не так уж сложно.

Но в Марокко Амад вышел на совершенно иной уровень: три награды «Игрок матча» в четырех стартовых поединках и три гола — больше, чем он забил за 16 матчей за клуб в этом сезоне.

Причина такой разницы лежала на поверхности: главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Эмерс Фаэ использовал Диалло на его родной позиции. «В "Манчестер Юнайтед" я играю латераля. Здесь же выхожу на поле как правый вингер», — объяснил Амад.

Похоже, временный преемник Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик обратил внимание на этот, казалось бы, простой, но важный нюанс. И это может стать позитивной новостью не только для самого Диалло, но и для всех на «Олд Траффорд».

Неудачник: Федерация футбола Алжира

Федерация футбола Алжира (FAF) публично призвала КАФ и ФИФА начать расследование работы арбитра Иссы Си в четвертьфинальном матче против Нигерии.

Однако истинной целью этой официальной жалобы было отвлечь внимание от откровенно блеклой игры «Лис пустыни», которые впервые за 11 лет не нанесли ни одного удара в створ в матче Кубка Африки.

Рияд Махрез и Владимир Петкович globallookpress.com

Показательно и то, что, ставя под сомнение «профессиональную состоятельность африканского арбитра», FAF одновременно призвала болельщиков сохранить доверие к главному тренеру Владимиру Петковичу и его игрокам, подчеркивая, что команде необходимы «сплоченность, спокойствие и поддержка», поскольку она «переживает этап перестройки».

В защиту наставника, который вернул Алжир на чемпионат мира впервые за 12 лет, федерация выступила вполне логично и заслуженно. Но вот атака на судейскую бригаду выглядела абсолютно неуместной — особенно с учетом того, что сам Петкович признал: в тот вечер в полуфинал вышла действительно более сильная команда.

Победитель: Бенин

Турнир для Йоана Роша начался хуже не придумаешь: именно его ошибка привела к единственному голу Тео Бонгонды в стартовом матче Бенина против ДР Конго. Однако защитник ответил на этот удар судьбы максимально достойно.

Йоан Рош globallookpress.com

В следующей игре он стал одним из ключевых факторов «сухого» матча «Гепардов», а затем забил победный мяч в поединке с Ботсваной (1:0), который принес Бенину первую в истории победу на Кубке Африки — и путевку в плей-офф.

«Это невероятная гордость, — признался Рош. — Мы понимали ожидания людей, и для меня этот гол особенно важен после трудностей в первом матче».

В 1/8 финала Бенин все же завершил свое выступление, но только после дополнительного времени в матче с Египтом — и этот факт лишь подчеркнул, насколько серьезный прогресс команда сделала за последние три года под руководством немецкого тренера Гернота Рора.

Гернот Рор globallookpress.com

Главное, что я вынес из сегодняшнего матча, — это отношение игроков, их солидарность и бойцовский дух. Это огромный плюс для будущего «Гепардов». Гернот Рор главный тренер сборной Бенина

Неудачник: правительство Габона

Выступление сборной Габона на Кубке Африки получилось откровенно неудачным. Команда, от которой ждали как минимум выхода в 1/8 финала, заняла последнее место в группе, уступив Камеруну, Кот-д’Ивуару и даже Мозамбику. Однако никто не мог предположить, какой будет реакция габонских властей на столь ранний вылет.

Пьера-Эмерик Обамеянг globallookpress.com

После поражения от Кот-д’Ивуара со счетом 2:3, окончательно лишившего Габон шансов на плей-офф, тогдашний министр спорта Симплис-Дезире Мамбула вышел в телеэфир с официальным заявлением.

В нем он объявил о роспуске тренерского штаба Тьерри Муюмы, временном отстранении сборной от соревнований, а также об исключении из команды ключевых игроков — Брюно Экюэля Манга и Пьера-Эмерика Обамеянга — из-за «позорного выступления "Пантер" на Кубке Африки».

После перестановок в правительстве запрет был снят менее чем через две недели, однако Муюма и его штаб пощады не получили. Более того, новый министр спорта Поль Ульрик Кессани 13 января заявил, что поиск нового главного тренера носит «чрезвычайно срочный» характер, поскольку отбор к следующему Кубок Африки стартует уже через два с небольшим месяца.

Можно не сомневаться, что ФИФА будет внимательно следить за развитием ситуации: любое дальнейшее вмешательство государства может привести к новой, куда более жесткой и болезненной дисквалификации Габона.

Победитель: Чикинью Конде

Чикинью Конде на протяжении 15 лет выступал за сборную Мозамбика как игрок — и за это время не знал ничего, кроме разочарований на Кубке Африки. Как он сам рассказывал CAFOnline: «Мы постоянно проигрывали. Это было удручающе и больно, потому что мы всегда выкладывались, но результата не добивались».

Чикинью Конде globallookpress.com

Не удалось Конде победить и в роли главного тренера на Кубке Африки-2023: тогда Мозамбик вылетел после двух ничьих и одного поражения. Но на этот раз все сложилось иначе.

Мозамбик наконец одержал первую в истории победу в финальной стадии турнира, сенсационно обыграв Габон в одном из самых ярких матчей чемпионата. Победа 3:2 в Агадире вывела «Мамбас» в 1/8 финала.

Добиться этого сейчас, с этим новым поколением, для меня значит всё. Мы создали модель игры и адаптировали ее под качества наших футболистов. Определили слабые стороны, особенно в обороне, и начали с изменения мышления. Сначала было трудно, но мы продолжали работать, и игроки начали верить. Мы работали по строгим принципам. Если кто-то их не принимал, он должен был уйти. Мой путь — это структура, труд и дисциплина. Поэтому для нас это особенный момент. Нашему народу это было необходимо. Людям приходится нелегко, и у нас есть ответственность делать их счастливыми. Чикинью Конде главный тренер сборной Мозамбика

В плей-офф Нигерия, как и ожидалось, оказалась для Мозамбика непреодолимым барьером. Но, как справедливо отметил Конде, «эти игроки теперь — звезды. Они уже вписали свои имена в историю Мозамбика».

Неудачник: мечта Марокко о победе на Кубке Африки

Этот турнир должен был стать моментом Марокко. «Атласские львы» выигрывали трофей лишь однажды — еще в 1976 году. При этом команда подходила к домашнему турниру в статусе полуфиналиста чемпионата мира 2022 года и не проигрывала в официальных матчах на своей земле уже 17 лет. Казалось, что все условия для триумфа сложились идеально.

Марокко — Сенегал globallookpress.com

Перед стартом турнира главный тренер сборной Марокко Валид Реграги отметил...

Это большая ответственность, но мы принимаем ее с гордостью. Есть болельщики, которые с 1976 года мечтают, чтобы этот трофей остался в Марокко. Священный союз между командой и фанатами будет решающим. Это давление должно быть позитивным, а если станет негативным — мы с ним справимся. Валид Реграги главный тренер сборной Марокко

Но справиться не удалось. В плей‑офф Марокко так и не обрел уверенность, а в полуфинале понадобилась серия пенальти, чтобы пройти Нигерию. В финале хозяева снова выглядели скованно, а после того как их талисман Браим Диас упустил великолепный шанс принести победу, в воздухе повисла неизбежность поражения в дополнительное время.

Марокко по-прежнему остается командой топ-уровня. У нее есть все шансы выйти из группы на чемпионате мира — но только если удастся оставить воскресный кошмар позади. За полвека ожиданий марокканский футбол еще никогда не переживал более болезненного поражения.

Неудачник: Пап Тьяв

Понять, почему Пап Тьяв на мгновение потерял самообладание в Рабате, можно. Менее чем через три минуты после того, как у его команды весьма спорно отняли победный гол, Сенегал получил пенальти в свои ворота — причем за крайне сомнительный эпизод.

Пап Тьяв (в центре) globallookpress.com

Но если такая реакция объяснима, то оправдать ее невозможно. У Тьява не было никаких оснований уводить своих игроков с поля и отправлять их в раздевалку. Этот поступок вызвал хаос и на газоне, и на трибунах — что выглядело особенно иронично на фоне того, что накануне матча наставник сенегальцев критиковал хозяев турнира за недостаточные меры безопасности у отеля команды.

«Мои игроки могли оказаться в опасности, — говорил он. — Такое не должно происходить между двумя братскими странами». Но столь же недопустимым оказался и позорный уход с поля. К счастью, уже вскоре после финала Тьяв признал свою ошибку.

Я не хочу снова проходиться по всем эпизодам, но приношу извинения футболу. Подумав, я заставил команду вернуться на поле. В такие моменты можно поддаться эмоциям. Мы принимаем ошибки арбитра. Мы не должны были так поступать, но это уже произошло, и теперь мы приносим извинения футболу. Пап Тьяв главный тренер сборной Сенегала

Вопрос лишь в том, окажутся ли эти извинения достаточными, чтобы сам тренер, его игроки и Федерация футбола Сенегала избежали жестких санкций со стороны КАФ. Ведь именно команда Тьява, без всяких сомнений, стала главным виновником того, что финал турнира оказался омрачен.