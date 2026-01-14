The Athletic анализирует опыт временных наставников «Манчестер Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона.

Очередная неделя — и очередное скорое назначение временного наставника «Манчестер Юнайтед».

Подобно персонажам, которые в затянувшихся телесериалах внезапно появляются, чтобы развернуть сюжет в нужную сторону, «Юнайтед» снова обращается к услугам временных главных тренеров — теперь уже не «менеджеров», а именно главных тренеров, — чтобы шоу продолжалось.

После увольнения Рубена Аморима клуб доверил Даррену Флетчеру руководство командой в матчах против «Бернли» (ничья 2:2) и «Брайтона» (поражение 1:2). Теперь же «Манчестер Юнайтед» назначил Майкла Каррика, который, будет исполнять обязанности главного тренера до конца сезона.

С момента ухода сэра Алекса Фергюсона по окончании сезона-2012/13 это станет уже седьмым случаем, когда клуб прибегает к услугам временного наставника между назначениями постоянных главных тренеров — ни один из которых в итоге не оправдал ожиданий.

Так что же требуется от человека, который временно возглавит «Манчестер Юнайтед»? The Athletic разбирает, что Каррику стоит делать — и чего делать не стоит — в роли исполняющего обязанности главного тренера.

Что нужно делать — начать с побед

Звучит банально, но если учесть, что временный тренер по определению приходит в клуб в состоянии турбулентности, последнее, что ему нужно, — это провал на старте и затянувшееся ощущение кризиса.

Уле Гуннар Сульшер globallookpress.com

Когда Уле Гуннар Сульшер сменил Жозе Моуринью в декабре 2018 года, атмосфера вокруг команды была мрачной. Игроки устали от тактики Моуринью и его колкого, напряженного стиля управления и нуждались в человеке, который вернет им уверенность в себе.

Сульшер с этим справился — и не только благодаря более мягкому, располагающему характеру, но и за счет результатов. Тон был задан уже в первом матче — разгромной победой 5:1 над «Кардифф Сити».

В первых 17 встречах при норвежце «Юнайтед» одержал 14 побед, дважды сыграл вничью и потерпел лишь одно поражение — от «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответную встречу во Франции, как известно, манкунианцы сенсационно выиграли.

Эффект «нового тренера» не бывает вечным, но в тот момент он действительно сработал — и ощущения были исключительно позитивными.

Чего не стоит делать — устраивать разнос на пресс-конференциях

«Манчестер Юнайтед» уже сполна насмотрелся на главных тренеров, чьи выступления перед прессой превращались в лобовые атаки на команду. Один из таких случаев в итоге стал прологом к увольнению Рубена Аморима, который ранее позволил себе заявить, что его состав — худший в истории клуба.

Рубен Аморим globallookpress.com

Временным наставникам необходимо куда более взвешенно и осторожно подбирать слова — и именно на этом делал акцент Уле Гуннар Сульшер в 2018 году. Для сравнения: Ральф Рангник в апреле 2022-го, утратив терпение из-за очевидных проблем в команде, предпочел включить «огнемёт».

Чтобы увидеть и проанализировать проблемы, не нужны даже очки. Вопрос теперь в том, как мы их решим. Нельзя ограничиться косметическими правками. В медицине это назвали бы операцией на открытом сердце. Если все понимают, что она необходима, и если есть желание работать вместе, тогда это имеет смысл. Я убежден, что на такие изменения не нужны два-три года — их можно провести в течение одного года. Безусловно, для этого требуется сильное руководство. И это не то, с чем способен справиться один человек в роли главного тренера. Ральф Рангник бывший временный тренер «Манчестер Юнайтед»

Проблема Рангника заключалась в том, что за этими жесткими словами не стояли результаты: после того, как он сменил Сульшера в конце 2021 года, немец выиграл лишь 11 из 29 матчей во главе команды.

Ральф Рангник globallookpress.com

По первоначальному плану Рангник должен был остаться в клубе в роли консультанта после завершения временной работы на бровке, однако Эрик тен Хаг, получивший пост главного тренера летом 2022 года, не выразил желания сотрудничать с ним.

Что нужно делать — разрядить обстановку

Когда в апреле 2014 года «Манчестер Юнайтед» уволил Дэвида Мойеса, это был первый случай, когда клуб официально сообщил об отставке главного тренера через интернет.

Сам интернет, к слову, появился лишь в 1989 году — через три года после того, как Рон Аткинсон лишился работы на «Олд Траффорд», а его место занял Фергюсон.

Дэвид Мойес и Райан Гиггз globallookpress.com

Увольнение Мойеса, произошедшее всего через десять месяцев после подписания шестилетнего контракта в качестве преемника сэра Алекса, пришлось на крайне неспокойный период. «Манчестер Юнайтед» не сумел пробиться в Лигу чемпионов, а руководство командой было доверено играющему тренеру Райану Гиггзу.

Рекордсмен клуба по числу матчей за первую команду априори пользовался доверием болельщиков, к тому же до конца сезона оставалось совсем немного времени. Однако Гиггз сознательно избегал громких обещаний.

«Я постараюсь вернуть улыбки на лица болельщиков, с нетерпением жду матча в субботу и сделаю все возможное, чтобы мы подошли к нему максимально готовыми», — сказал Гиггз на пресс-конференции в апреле 2014 года.

Чего не стоит делать — задерживаться дольше положенного

Даже если вы отлично справляетесь, это еще не значит, что вам обязательно нужно оставаться.

Яркий старт Уле Гуннара Сульшера в роли временного наставника привел к его полноценному назначению в марте 2019 года. Однако концовку того сезона «Манчестер Юнайтед» провел неудачно, одержав лишь две победы в десяти матчах.

Уле Гуннар Сульшер globallookpress.com

Да, в последующие два года были и позитивные моменты — третье и второе места в чемпионате, выход в финал Лиги Европы, — но осенью 2021-го все сошло на нет, и Сульшер был отправлен в отставку.

В каком-то смысле Майкл Каррик задал правильный шаблон сразу после ухода Сульшера. Ему доверили три матча, и хотя было очевидно, что на более длительный срок он не претендует, сам Каррик не проявлял стремления задержаться.

Напротив, победа со счетом 3:2 над «Арсеналом» стала тем самым, как он сказал в интервью BBC, «идеальным» прощанием.

Руд ван Нистелрой globallookpress.com

Похожим сценарием в 2024 году пошел и Руд ван Нистелрой, выиграв три из четырех матчей (формально — самый высокий процент побед в истории тренеров «Юнайтед») в своем временном отрезке между Эриком тен Хагом и Рубеном Аморимом. Как минимум, это отличная строка для резюме.

Что нужно делать — вносить изменения, если это необходимо

Даррен Флетчер — временный тренер для временного тренера — без колебаний отказался от любимой Рубеном Аморимом схемы с тремя защитниками, вернувшись к игре в четыре защитника.

В этом не было ничего удивительного, учитывая, что спортивный директор Джейсон Уилкокс и совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф являются сторонниками именно этой модели.

Даррен Флетчер globallookpress.com

У временных наставников не бывает предсезонной подготовки, поэтому пространство для радикальных перестроений всегда ограничено. Да, иногда им достается трансферное окно, но этой зимой «Манчестер Юнайтед» вряд ли будет тратить серьезные средства.

В ничейном матче с «Бернли» (2:2) в прошлую среду Флетчер смело действовал с заменами, сделал ставку на молодежь, выпустив 18-летнего Шея Лейси, а также поэкспериментировал с расстановкой. Однако дело не только в схемах и тактических построениях. Речь идет еще и о том, чтобы вернуть игрокам веру в себя и заряд энергии.

Раздевалка «Манчестер Юнайтед» не отвернулась от Аморима так, как это случалось с некоторыми его предшественниками, но потребность в том, чтобы временный наставник встряхнул команду, все равно остается.

И Райан Гиггз, и Уле Гуннар Сульшер, и Майкл Каррик говорили о важности напоминать футболистам, что значит играть за «Манчестер Юнайтед».

«Помню, как после одного собрания услышал, как Эшли Янг сказал: Слава Богу, мы снова говорим о том, что значит быть Манчестер Юнайтед», — рассказывал Сульшер в интервью The Overlap в марте 2024 года.

Чего не стоит делать — забывать историю, но и злоупотреблять ею не нужно

То, что Флетчер позвонил Фергюсону перед тем, как согласиться стать и. о., неудивительно. И все же это наглядно показывает, насколько сильно клуб продолжает оглядываться в прошлое и с каким почтением вовлеченные в его работу по-прежнему относятся к бывшему наставнику.

Алекс Фергюсон globallookpress.com

При этом нет ничего плохого в том, чтобы вновь произнести знакомые ключевые слова о ценностях и атакующем футболе — хотя бы для того, чтобы успокоить болельщиков. И Гиггз, и Сульшер в свое время активно к ним обращались, когда получали свои роли.

Разумеется, еще лучше, если удается заставить «Манчестер Юнайтед» играть с той же самоотдачей и атакующим настроем, которыми отличались команды прошлых лет.

Однако важно помнить и другое: клубу предстоит строить новое будущее, а оставшаяся часть сезона посвящена вполне прагматичной задаче — выходу в еврокубки после нынешнего неудачного опыта.

В этом смысле назначение Каррика должно стать чем-то большим, чем просто ностальгическим утешением.