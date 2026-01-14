The Athletic делится подробностями назначения Майкла Каррика на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Всего две недели назад Майкл Каррик встречал 2026 год на Барбадосе.

Он отдыхал на Карибах в компании Уэйна Руни и других экс-игроков «Манчестер Юнайтед», наслаждаясь солнцем, песком и новогодними каникулами в кругу близких друзей и бывших одноклубников. В тот момент зимний и промозглый «Олд Траффорд», должно быть, казался чем-то бесконечно далеким.

Такова жизнь титулованного экс-игрока и молодого тренера, находящегося в творческом отпуске. В конце этого месяца Каррик должен был сыграть в благотворительном турнире по гольфу в Таиланде, соревнуясь бок о бок с Гаретом Бейлом, Райаном Гиггзом и Неманьей Видичем. Но теперь клюшки придется отложить: в эти выходные у него матч против «Фулхэма».

Каррик, который за свои 15 лет в клубе (начиная с 2006 года) выиграл пять титулов АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии, вернулся на пост временного главного тренера на остаток текущего сезона. Хотя, стоит отметить, слово «временный» в его должности не фигурирует. В пресс-релизе клуба он был просто представлен как «Главный тренер первой команды до конца сезона 2025/26».

Майкл Каррик globallookpress.com

Ему эта роль не в новинку. В ноябре 2021 года он уже исполнял обязанности главного тренера в трех матчах. Каррик, тогда только начинавший свой тренерский путь, успел вывести команду в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв на выезде «Вильярреал» (будущего полуфиналиста под руководством Унаи Эмери). Затем он набрал четыре очка в АПЛ: «МЮ» сыграл вничью на «Стэмфорд Бридж» против «Челси» Томаса Тухеля (который сейчас возглавляет сборную Англии) и одержал домашнюю победу над «Арсеналом» Микеля Артеты.

В тот раз Каррик подменял уволенного Уле Гуннара Сульшера — бывшего партнера по команде, ставшего ему близким другом за три года совместной работы в штабе. Тогда Майкл просто «грел место» перед назначением Ральфа Рангника.

Однако после недавних драматичных событий, когда Рубен Аморим был уволен после ссоры с техническим директором Джейсоном Уилкоксом, Каррик и Сульшер оказались конкурентами: «Манчестер Юнайтед» выбирал нового сменщика именно из этой пары.

The Athletic пообщался с множеством источников, знакомых с ходом поисков нового тренера, чтобы восстановить хронологию событий этих бурных восьми дней и понять, почему после раздумий о возвращении Сульшера клуб все-таки решил дать еще один шанс Каррику.

Майкл Каррик globallookpress.com

После скандального ухода Аморима в клубе решили отложить назначение постоянного тренера до лета. К тому времени на рынке появится больше вариантов: многие топ-специалисты, вероятно, покинут сборные после чемпионата мира. Приглашение временщика также позволит клубу провести максимально тщательный процесс отбора постоянного преемника Аморима.

Впрочем, все прекрасно понимали: ошибиться с выбором временного тренера тоже нельзя. Об этом Уилкокс прямо заявил игрокам первой команды на утреннем собрании на базе в день увольнения Аморима. Там же он озвучил цель на остаток сезона — это квалификация в Лигу чемпионов, что критически важно как для спортивной репутации «МЮ», так и для финансового здоровья клуба.

Вопрос был лишь в том, кто лучше всего справится с этой задачей?

Пока после ухода Аморима в прессе бушевали дебаты о «ДНК Юнайтед» и актуальности этого понятия в современном футболе, руководство клуба изначально нацелилось на то, чтобы временным тренером стал человек, уже имеющий связь с «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» хотел, чтобы кандидат знал клуб и состав и благодаря этому мог сразу же завоевать уважение персонала и игроков. Другими ключевыми критериями были тактическая подкованность, умение общаться с прессой и популярность среди болельщиков.

Процессом руководил Уилкокс, отчитываясь перед советом директоров, включая миноритарного владельца сэра Джима Рэтклиффа.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Уилкокс сформировал шорт-лист из трех человек, в который вошли Майкл Каррик, Уле Гуннар Сульшер и Руд ван Нистелрой (бывший форвард «Юнайтед», который уже короткое время исполнял обязанности главного тренера в октябре-ноябре прошлого года, в период между увольнением Эрика тен Хага и приходом Аморима).

Вариант, при котором у руля остался бы тренер команды U-18 Даррен Флетчер (еще один экс-игрок «МЮ»), полностью не исключался, если бы он впечатлил в роли «экстренного сменщика» сразу после увольнения Аморима. Но изначальным намерением было именно назначение временного главного тренера до конца сезона со стороны.

Первые консультации с кандидатами Уилкокс провел по телефону во вторник, как только улеглась пыль после ухода Аморима.

Личные встречи были запланированы на конец недели. На них должны были присутствовать и Уилкокс, и генеральный директор Омар Беррада. Однако на собеседования пригласили только Каррика и Сульшера. Руководство INEOS было достаточно хорошо знакомо с работой ван Нистелроя, поэтому личную встречу с ним сочли необязательной.

Сульшер с самого начала считался фаворитом гонки. Отчасти из-за его глубокой связи с «Манчестер Юнайтед», сохранившейся со времен игровой карьеры и последующей тренерской работы, но также и благодаря опыту успешного управления клубом в сложный период временного руководства. 52-летний норвежец как раз находился неподалеку: он провел спокойные новогодние праздники с семьей. В прошлый вторник его видели за покупками в местном супермаркете в Уилмслоу, и он даже выкроил пару часов, чтобы сходить в кино на «Марти Суприм».

Уле Гуннар Сульшер globallookpress.com

Однако, начиная со среды, его свалил грипп. Из-за болезни он не смог полететь в Норвегию на похороны своего бывшего тренера и наставника Оге Харейде, а переговоры с «Юнайтед» пришлось отложить до выходных.

Каррик встретился с Уилкоксом и Беррадой в четверг — спустя семь месяцев после ухода из «Мидлсбро», который он возглавлял чуть менее трех лет.

44-летний специалист обрисовал свое видение того, как провести остаток сезона. Говорят, Уилкокс и Беррада были впечатлены этими планами, а также энтузиазмом Каррика взяться за эту работу.

Источники, близкие к экс-игроку сборной Англии, утверждают, что у него осталось на «Олд Траффорд» незаконченное дело. Рангник пытался убедить Каррика остаться перед своим приходом в декабре 2021 года, но Майкл чувствовал, что ему нужна пауза, к тому же он был частью тренерского штаба, который на тот момент распался. Встречу в прошлый четверг Каррик покидал с уверенностью в своих шансах, хотя и знал, что «Юнайтед» еще предстоят переговоры с Сульшером.

Личная беседа бывшего нападающего с руководством клуба состоялась в субботу. Как и Каррик, Сульшер вышел со встречи с ощущением, что разговор прошел позитивно, хотя никаких гарантий ему не дали.

И все же к воскресному матчу третьего раунда Кубка Англии против «Брайтона» в директорской ложе «Олд Траффорд» сложилось ощущение, что чаша весов решительно склонилась в пользу Каррика.

Майкл Каррик, Уле Гуннар Сульшер и Киран Маккенна globallookpress.com

Одним из камней преткновения стал вопрос формирования тренерского штаба Сульшера. Не в последнюю очередь потому, что его бывший ассистент (то есть сам Каррик) теперь был его главным конкурентом. Появившиеся в начале прошлой недели предположения о том, что они могут вернуться в качестве тренерского дуэта, где Каррик снова станет «вторым номером», были позже отвергнуты.

Киран Маккенна, еще один доверенный помощник Сульшера в те три года, теперь сам является главным тренером и борется за возвращение в Премьер-лигу с «Ипсвичем».

И Маккенна, и Каррик были неотъемлемыми частями тренерской структуры «Юнайтед» в те сезоны: зачастую именно они проводили тренировки и были более глубоко вовлечены в тактическую работу с игроками.

Некоторые на «Олд Траффорд» также с долей скепсиса отнеслись к той волне поддержки кандидатуры Сульшера, которая поднялась в прессе и соцсетях сразу после ухода Аморима. Возникли подозрения, что это спланированная кампания по лоббированию его имени, хотя в клубе никто и не думал, что за этим стоит сам Сульшер. Он и сам был в недоумении от слухов, что он якобы жаждет получить эту работу, хотя к нему еще даже не обращались.

Уле Гуннар Сульшер globallookpress.com

В любом случае, ажиотаж среди фанатов по поводу его возможного возвращения не должен удивлять: любовь к Сульшеру действительно искренняя. Даже те, кто не так тепло вспоминает его тренерский период, всё равно лелеют воспоминания о его игровой карьере — не в последнюю очередь о самом знаменитом голе в истории клуба, принесшем победу над «Баварией» в финале Лиги чемпионов 1999 года.

Однако в конечном итоге именно воспоминания о том, как закончилось его правление, заставили «Юнайтед» поверить, что возвращение норвежца может быть воспринято как шаг назад.

Если возвращение Сульшера спровоцировало бы критику в адрес руководства и разговоры про «хождение по кругу», то выбор в пользу Каррика означал бы более чистый разрыв с прошлым и свежий старт. Известно также, что легендарный менеджер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поддерживал именно кандидатуру последнего.

Сэр Алекс Фергюсон globallookpress.com

Источники, близкие к Сульшеру, полагают, что у него была поддержка Уилкокса и Беррады (ключевых фигур спортивного департамента), но они не были уверены, что его так же поддерживают владельцы — семья Глейзеров и Рэтклифф. В «Юнайтед» настаивают, что никто из владельцев ни на одном этапе не оспаривал рекомендацию Уилкокса назначить Каррика, и что это решение было продиктовано исключительно спортивными причинами.

В понедельник Уилкокс сообщил Сульшеру, что выбор пал не на него. Хотя Уле был, естественно, разочарован, источники говорят, что он предпочел бы получить эту работу на постоянной основе, чтобы работать вдолгую, а не просто на пару месяцев до лета.

Он убежден, что «Манчестер Юнайтед» требуется капитальная перестройка, чтобы сократить отставание от элиты АПЛ — эту мысль он донес до руководителей клуба во время переговоров.

Тем не менее, он полностью поддерживает Каррика. Они регулярно общались на протяжении всего процесса, держа друг друга в курсе происходящего.

«Я на 100 процентов уверен, что Майкл станет тренером "Манчестер Юнайтед", если сам того захочет», — сказал Сульшер в одном из интервью в 2023 году.

Уле Гуннар Сульшер и Майкл Каррик globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» видит в Каррике умного, молодого тренера, обладающего навыками, чтобы управлять командой как минимум до конца кампании. Кроме того, учли, что он неплохо знает текущий состав.

В понедельник состоялись дополнительные переговоры с Уилкоксом, чтобы финализировать временное назначение, включая состав тренерского штаба. В итоге они выбрали Стива Холланда, бывшего ассистента в сборной Англии и «Челси». Он должен обеспечить поддержку главному тренеру, который на данный момент провел всего 139 матчей на взрослом уровне. Холланд был открыт к предложению и согласился после позитивных переговоров с Карриком в понедельник.

Кроме того, Каррик пригласил Джонатана Вудгейта, бывшего защитника сборной Англии и мадридского «Реала». Вудгейт входил в его тренерский штаб в «Мидлсбро», а до этого сам был главным тренером «Боро» и «Борнмута».

Останется в клубе и его бывший партнер по «Юнайтед» Джонни Эванс (он, кстати, тоже был в той компании на Барбадосе в Новый год). Эванс вернулся в клуб на прошлой неделе и вошел в штаб Флетчера.

Трэвис Биннион также сохранит место в структуре первой команды, поднявшись с поста главного тренера U-21. А вот Даррен Флетчер вернется к руководству командой U-18. Он решил не оставаться в основе, хотя ему предлагали такую возможность. Стоит отметить, что работа и поведение бывшего игрока сборной Шотландии во главе первой команды получили высокую оценку руководства «Олд Траффорд».

Даррен Флетчер globallookpress.com

Задача Каррика и его тренеров предельно ясна: обеспечить квалификацию в Лигу чемпионов, которую боссы клуба считают критически важной.

Эту мысль подтвердил и Флетчер на пресс-конференции после воскресного поражения от «Брайтона» в Кубке Англии: «Я думаю, у этих игроков есть способности, чтобы занять место в зоне Лиги чемпионов. Это должно быть их целью и их ментальной установкой».

Флетчер призвал команду «сплотиться, взять на себя ответственность, найти способ быстро прибавить, принять вызов на остаток сезона» и «не потратить сезон впустую».

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место, имея в запасе 17 матчей. От пятого места, которое занимает «Брентфорд» (и которое потенциально дает путевку в ЛЧ), их отделяет всего одно очко.

Достичь этой цели в столь деликатный для клуба момент — задача не из легких. Говорят, Каррик прекрасно осознает дополнительное давление, которое свалится на эту и без того расстрельную должность, но он уверен в своем успехе.

Майкл Каррик globallookpress.com

После того, как в прошлом сезоне ему не удалось вывести «Мидлсбро» в плей-офф Чемпионшипа (команда финишировала 10-й), он покинул «Риверсайд» и начал искать себя в футболе за пределами тренерской скамьи.

Как и Сульшер, в этом сезоне он работал техническим наблюдателем УЕФА. Каррик также становился все более заметной медийной фигурой, впервые выступая в качестве эксперта на Amazon (на матчах Лиги чемпионов) и в программе Match of the Day на BBC. Кстати, он разбирал в том числе и октябрьскую победу «Юнайтед» над «Брайтоном» (4:2).

Все футбольные трансферы

Те, кто знает Каррика, говорят: он не ожидал, что вернется к тренерской работе так быстро. Некоторые даже сомневались, видит ли он вообще свое долгосрочное будущее в этой сфере.

Но, пожалуй, была лишь одна работа, способная заставить его отложить всё остальное в сторону. И после одной из самых насыщенных событиями недель в новейшей истории «Юнайтед» эта работа теперь принадлежит ему.