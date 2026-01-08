GOAL объясняет, почему руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшем будущем не сможет договориться ни с одним топ-тренером.

В конечном счете, Рубен Аморим не смог смириться с тем, что другие люди указывают ему, что делать. Несмотря на то, что он стал первым человеком в истории «Манчестер Юнайтед», назначенным на должность «главного тренера», а не «менеджера», он решил, что хочет именно вторую роль. Португалец хотел контроля и уж точно не хотел, чтобы другие вмешивались в его дела.

Однако Аморим должен был предвидеть эту ситуацию. Например, Томас Тухель сразу понял, что к чему. По словам уважаемого немецкого эксперта Марселя Райфа, Тухель был воодушевлен идеей возглавить «Юнайтед» летом 2024 года, пока не узнал, что у него не будет возможности влиять на трансферную политику клуба. Ранее он уже оказывался в подобном положении в «Челси» и «Баварии» и дал слово, что «больше не поступит так с собой».

Аморим же почувствовал, что у него нет решающего слова не только в трансферных вопросах, но и в сугубо тренерских. Поговаривают, что он буквально «взорвался», когда технический директор Джейсон Уилкокс заговорил с ним об изменении его системы.

У Уилкокса, безусловно, были причины подталкивать Аморима к адаптации, даже несмотря на то, что португалец раз за разом повторял, что не собирается этого делать, поскольку «Манчестер Юнайтед» часто терял очки в матчах, где просто обязан был побеждать.

Желание Эрика тен Хага контролировать все процессы (у него было право вето на трансферы) также привело к столкновению с руководством «Юнайтед».

Подход INEOS, контролирующей в клубе все футбольные операции, либо отпугнет топ-тренеров, либо в конечном итоге станет неработоспособным, когда тот, кто сменит Аморима, не получит желаемого.

Чужим здесь трудно

Пока INEOS хочет диктовать, как управлять «Манчестер Юнайтед» (особенно если они хотят делать это при ограниченном бюджете), единственное решение — обратиться к тем, кто знает клуб изнутри и кто заботится о «красных дьяволах» больше, чем о собственной карьере.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс недавно сказал, что «футболка "Юнайтед" чересчур тяжела», и тренерская скамейка также оказалась негостеприимной для каждого тренера, занимавшего ее после ухода сэр Алекса Фергюсона.

Дэвид Мойес был шокирован тем, насколько управление «Юнайтед» отличается от «Эвертона», и даже Луи ван Гал и Жозе Моуринью, несмотря на их опыт в «Барселоне» и «Реале», были ошеломлены масштабом работы на «Олд Траффорд».

Неспособность справиться с вниманием

Тен Хаг, между тем, был одним из самых востребованных тренеров, когда пришел в клуб, а Аморим находился в шорт-листах «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» до того, как его нанял «Манчестер Юнайтед».

Оба менеджера имели отличную репутацию и послужной список в своих странах, но они с трудом адаптировались к требованиям АПЛ и, прежде всего, с пристальным вниманием к ним.

Тен Хагу не нравилось быть предметом анализа Джейми Каррагера в Monday Night Football на Sky Sports. А Аморим, хотя и утверждал, что не обращает внимания на СМИ, в своих последних комментариях перед увольнением упомянул Гари Невилла.

Постоянная критика со стороны бывшего капитана «Юнайтед», который, как он ранее сказал, «критикует всё подряд», явно выбила его из колеи.

Единственные люди, которые понимают, насколько велик этот клуб, — это те, кто прожил внутри него много лет. Именно по этой причине Уле Гуннар Сульшер, Даррен Флетчер и Майкл Кэррик являются самыми убедительными кандидатами для «Манчестер Юнайтед» в текущей ситуации. Им не нужен ускоренный курс того, как работает клуб, как каждое произнесенное вами слово разносится по всему миру и может быть искажено в угоду чужим интересам.

Поднять настроение

Сульшер и Флетчер также знают, чем живут игроки «Манчестер Юнайтед», и понимают, что идти войной на кого-то из основного состава — всегда плохая идея.

Сульшер ни разу публично не высказался против игроков, когда тренировал «МЮ». Вместо этого он взял группу, подавленную негативом Моуринью, и привел их к серии из 14 побед в своих первых 17 матчах.

Трехлетний период норвежца был полон взлетов и падений, и нельзя уйти от факта, что при нем случались шокирующие результаты, такие как домашние поражения от «Ливерпуля» (0:5) или от «Тоттенхэма» (1:6). И все же при Сульшере «МЮ» два сезона подряд финишировал в топ-4 — он единственный тренер «красных дьяволов» в постфергюсоновскую эпоху, кому это удалось.

Норвежец также вернул в команду правильную атмосферу после ухода Моуринью и был мучительно близок к трофею, выведя «Манчестер Юнайтед» в финал Лиги Европы (проиграли «Вильярреалу» после серии пенальти) и в три полуфинала на внутренней арене.

Заставить «Олд Траффорд» реветь

Сульшер знал, что пряник эффективнее кнута. Норвежец никогда бы не назвал свою команду «худшей в истории» — убийственное заявление, сделанное Аморимом, которое еще больше подорвало уверенность команды. Он не стал бы высмеивать отдельных игроков вроде Маркуса Рэшфорда или Алехандро Гарначо. Он также никогда бы не выступил против академии, главной гордости клуба, критикуя Гарри Амасса или Чидо Оби.

Хотя у Аморима, казалось, была отличная связь с игроками в «Спортинге», трудно гореть желанием играть за тренера, который продолжает публично критиковать тебя.

Кандидатура Флетчера, тренера команды U-18, который возглавил «красных дьяволов» перед матчем против «Бернли» (2:2), сейчас тоже выглядит очень логичной. Он находится в структуре клуба на разных должностях с октября 2020 года. Ну а до этого Флетчер в течение 13 лет играл за «Манчестер Юнайтед».

Сульшер и Флетчер — или Кэррик, который был ассистентом норвежца и недолго был и. о. главного тренера в 2021-м, — с гораздо большей вероятностью добьются правильного отклика от команды. Аморим часто говорил о тревожности игроков и фанатов на «Олд Траффорд», но болельщикам было трудно воодушевиться тем предсказуемым футболом, в который они играли. Напротив, атмосфера на домашнем стадионе была лучшей именно при Сульшере, когда люди чувствовали, что у клуба есть идентичность.

Финансовый смысл

Но INEOS стоит обратиться к кому-то из своих не только ради болельщиков. В конце концов, их благополучие вряд ли было приоритетом для новых совладельцев, которые взвинтили цены на билеты до небес, и теперь им нужно поднять настроение, чтобы защитить самих себя.

Жесткие сокращения и массовые увольнения Рэтклиффа, последовавшие за почти двумя десятилетиями упадка при Глейзерах, сильно подорвали моральный дух вокруг клуба. Но тренер, который понимает, что значит представлять «Манчестер Юнайтед», может реально изменить атмосферу.

Есть и финансовый мотив повременить с назначением топ-тренера. «Манчнстер Юнайтед» сжег 42 миллиона фунтов чуть более чем за год на неудачных назначениях. Увольнение тен Хага и его штаба в октябре 2024 года стоило 10,4 млн, а два месяца спустя клуб уволил спортивного директора Дэна Эшворта всего через пять месяцев, что обошлось в 4,1 млн.

Назначение и увольнение Аморима, в свою очередь, обойдутся почти в 27 млн фунтов, так как «Манчестер Юнайтед» выкупил его контракт у «Спортинга», а теперь должен выплатить неустойку за оставшиеся 18 месяцев контракта. Поэтому «МЮ» не может позволить себе еще одного дорого тренера после того, как общий долг клуба вырос до рекордных 1,29 миллиарда фунтов.

Назад к корням

Сульшер и другие легенды клуба, ставшие тренерами, идут туда не ради денег. Они просто хотят помочь клубу. Их любовь к «Манчестер Юнайтед» также означает, что они будут готовы работать с, а не против таких людей, как Уилкокс и директор по скаутингу Кристофер Вивелл.

Может показаться, что повторное назначение Сульшера или ставка на Флетчера/Кэррика — это возвращение к временам Эда Вудворда, подрывающее всю работу, которую Рэтклифф проделал по перестройке структуры клуба в попытке сравняться с топ-клубами Европы.

Но босс INEOS и его коллеги в «Юнайтед» в итоге построили структуру, которая лишь отпугивает лучших тренеров.

Они, может, и хотят лучших, но весьма неохотно платят за это. После двух лет разъедания души клуба пришло время вернуться к его корням.