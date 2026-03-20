Карьера Пепа Гвардиолы во многом определялась Кубком европейских чемпионов, пишет автор The Athletic Майкл Кокc.

Это футболист, который выиграл главный европейский трофей в свой первый сезон в качестве игрока основы, вызвав знаменитый рев болельщиков «Барселоны» на балконе дворца Женералитат.

Это тренер, который выиграл его (уже переименованный в Лигу чемпионов) в свой первый год во главе «Барселоны» в сезоне 2008/09 с исторически выдающейся командой. Его команда «Барсы», выигравшая трофей два года спустя, была, пожалуй, даже лучше.

И это тренер, чьи последние два места работы были сфокусированы исключительно на еврокубковых успехах. В «Баварии» он возглавил команду, которая только что выиграла этот турнир, а это значит, что его статистика без финалов за три года была неудовлетворительной, хотя два из трех вылетов в полуфинале были спорными.

В «Манчестер Сити» он унаследовал команду, которая недавно выиграла два чемпионских титула, но всегда чувствовала себя неподготовленной к еврокубковым соревнованиям. И благодаря успеху в Стамбуле в 2023 году Гвардиола навсегда останется в памяти как тренер, который вывел «Сити» на пик их карьеры.

«Ман Сити» с трофеем Лиги чемпионов

Тем не менее, это не совсем объясняет всю историю.

Гвардиола добился невероятных успехов на внутренней арене с «Манчестер Сити». Шесть титулов, два Кубка Англии и четыре Кубка Лиги. Он выиграл первый в Англии внутренний требл, «настоящий» требл и установил рекорд по количеству очков в Премьер-лиге. Он стал первым тренером, выигравшим четыре чемпионских титула Англии подряд. И поэтому, учитывая все это, одна победа в Лиге чемпионов за десятилетие теперь должна рассматриваться как результат, не оправдавший ожиданий.

Эти ожидания, в определенной степени, можно измерить количественно. Если взять предварительные коэффициенты на Лигу чемпионов за последние 10 сезонов, то «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы пять раз начинал турнир в качестве фаворита (сезоны 2018/19 и 2019/20, а затем с 2022/23 по 2024/25). В два года между этими сезонами они были на втором месте в списке фаворитов. Вернемся к первым двум сезонам Гвардиолы, и «Сити» были пятыми в списке фаворитов. В этом сезоне они были лишь шестыми в этом списке на старте турнира.

В целом, картина выглядит не очень хорошо: пять раз фавориты и всего одна победа?

Но подождите, это хаотичный турнир на выбывание с несколькими потенциальными победителями, и «Сити» никогда не считался фаворитом на гарантированную победу.

Итак, если взять коэффициенты букмекеров за эти 10 сезонов и перевести их в подразумеваемую вероятность победы, то «Сити» должен был бы выиграть ровно 1,92 Лиги чемпионов за последнее десятилетие, а не один трофей. Учитывая неизбежную некоторую скупость букмекеров в своих коэффициентах, предположим, что «Сити» выиграл всего на один титул меньше, чем должен был. Не так уж плохо, правда?

Но статистика Гвардиолы выглядит хуже, если учесть, как часто «Сити» выбывал из турнира на ранних стадиях. Его показатель выхода в полуфинал составлял 100 процентов за четыре года в «Барселоне», 100 процентов за три года в «Баварии»… и всего 30 процентов за 10 лет в «Сити». Это столько же раз, сколько они вылетали в 1/8 финала или раньше.

«Ман Сити» — «Реал» globallookpress.com

Однако наибольшее разочарование вызывает характер многих вылетов. Все четыре последних вылета «Сити» произошли от рук «Реала». Для Гвардиолы, как для тренера «Барселоны», это, безусловно, неприятно, но вряд ли позорно, учитывая невероятную способность «Реала» успешно пробиваться по сетке этого турнира.

Однако в этом сезоне «Манчестер Сити» впервые выбыл из турнира после поражения от команды, которая в предтурнирных ставках опережала их. Другими словами, они неоднократно проигрывали командам, которые не считались фаворитами.

Хорошо, в первом сезоне Гвардиолы они с небольшим отрывом проиграли невероятно талантливой команде «Монако» с молодыми Килианом Мбаппе и Бернарду Силвой. Но год спустя их полностью разгромила команда «Ливерпуля», которая отстала от них на 25 очков в Премьер-лиге. А ещё через год они выбыли из турнира после поражения от «Тоттенхэма», который отстал от них на 27 очков. Самым большим провалом, вероятно, стал сезон 2019/20, когда чрезмерно оборонительная тактика Гвардиолы привела к поражению «Сити» от «Лиона», который в укороченном сезоне Лиги 1 занял лишь седьмое место. Затем, в следующем году, последовало поражение в финале от «Челси», отставшего от них на 19 очков в национальном чемпионате.

«Сити» уступил «Челси» в финале

Четыре вылета из турнира за последние пять сезонов от рук «Реала» были разными. В 2022 году они, казалось, уверенно шли к победе на «Бернабеу», но были сломлены потрясающей серией голов в концовке, а два года спустя проиграли по пенальти. Но за последние два сезона «Реал» обыграл «Сити» Гвардиолы со счетом 6:3 и 5:1 по сумме двух матчей. При всем своем атакующем таланте, у этих не самых лучших команд «Реала» были системные недостатки, которые Гвардиола, как ни странно, не смог использовать.

Но, возможно, в плей-офф Лиги чемпионов, по сравнению с Премьер-лигой, дело не только в системах. В прошлом еврокубки всегда казались более тактически ориентированными, чем английский футбол. Но Лига чемпионов за последнее десятилетие часто сводится к тому, что один игрок внезапно начинает доминировать и выигрывает матч плей-офф на пустом месте. Это Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роберт Левандовский или Карим Бензема, которые на короткий промежуток времени оказываются непобедимыми.

Это относится и к «Манчестер Сити». Их не всегда переигрывали в отборочных матчах. Вместо этого они выбывали благодаря отдельным игрокам: три гола в двух матчах от Сон Хын Мина из «Тоттенхэма» (который блистал в атаке, пока Гарри Кейн был травмирован) в 2019 году, дубль Муссы Дембеле в уникальном одноматчевом противостоянии с «Лионом» в 2020 году, затем неожиданный дубль Родриго в 2022 году, хет-трик Мбаппе в прошлом сезоне и три гола Федерико Вальверде на прошлой неделе. Удивительно, что Вальверде, играя на позиции дополнительного правого защитника, всё равно трижды выходил на ворота и забивал голы. Игрок у Гвардиолы, вероятно, не имел бы такой свободы действий.

Предположение, что стиль Гвардиолы не позволяет отдельным игрокам проявлять себя, уже стало своего рода мемом и в контексте чемпионата это не совсем логично. Но в Лиге чемпионов, возможно, оно справедливо.

Учитывая, насколько сложно выиграть Лигу чемпионов, один раз из десяти — это вряд ли позор. Но регулярные ранние вылеты «Сити», как правило, от рук более слабых команд, указывают на то, что им чего-то не хватает.