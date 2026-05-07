30 мая в Будапеште сойдутся действующий обладатель трофея и команда, которая последний раз играла в финале главного европейского турнира в 2006-м. Луис Энрике против Микеля Артеты. Атака против обороны. Опыт против голода. И один вопрос, на который у каждого эксперта свой ответ: что именно решит этот матч?

Что мы знаем сейчас

ПСЖ дошёл до Будапешта самым сложным маршрутом из возможных. Монако, «Челси», «Ливерпуль», «Бавария» — четыре подряд крайне серьёзных соперника. «Челси» был разгромлен по сумме двух матчей со счётом 8:2. «Ливерпуль» — 4:0.

С «Баварией» получилось наоборот: безумные первые 90 минут в Париже (5:4), потом ровный, профессиональный матч (1:1) в Мюнхене и общие 6:5. Хвича Кваратсхелия открыл счёт на третьей минуте «Альянц-Арены», Гарри Кейн сравнял на 94-й — но времени на чудо у «Баварии» не было.

44 гола в 16 матчах ЛЧ. Только «Барселона» 1999/2000 забивала больше за один сезон Лиги чемпионов — тогда было 45.

Дорога «Арсенала» была проще — «Байер», «Спортинг», «Атлетико». Ни одного поражения за весь турнир. 14 матчей подряд без проигрышей — лучшая серия клуба в Лиге чемпионов в истории. Девять «сухих» матчей из 14, всего шесть пропущенных мячей, 30 «сухих» матчей за сезон во всех турнирах. «Атлетико» они выбили в двух матчах за счёт одного гола Букайо Саки и упорной обороны.

Цифры говорят: до главного матча добрались совершенно разные команды: ПСЖ — атакующая машина, «Арсенал» — оборонительная стена.

В прошлом году эти же соперники встретились в полуфинале — ПСЖ выиграл 3:1 по сумме и потом разгромил «Интер» в финале 5:0. Артета и его игроки помнят. Это часть истории, которая будет давить.

Луис Энрике и культура «без эго»

Понять, почему ПСЖ сейчас такой, нельзя без понимания того, каким был ПСЖ ещё три года назад.

Команда Месси, Мбаппе и Неймара — собрание звёзд, которое никогда не выглядело командой. Каждый вышел гулять со своим эго. Игра рассыпалась в важных матчах. Лиги чемпионов как не было, так и не было.

Луис Энрике пришёл и приказал оставить эго за дверью. Тех, кто не согласился, выпроводил. Тех, кого оставил, заставил играть. Не только мяч получать, но и бежать назад. Маркиньос пережил эту чистку — потому что был профессионалом мирового уровня, центральным защитником, который умеет и читать игру, и быть лидером раздевалки. Дембеле, экспортированный из Барселоны как дорогой неудачник, превратился в обладателя «Золотого мяча» 2024 года.

Пару лет назад в этой команде были примадонны. Луис Энрике этого не терпел. Отодвинул их в сторону и построил команду на работе и принципах. Эта команда может доминировать ещё годы — настолько они хороши. Стивен Джеррард бывший футболист, эксперт TNT

Эта философия видна каждые девяносто минут. Дембеле в Мюнхене в полуфинале праздновал отбор мяча с той же страстью, с какой через десять минут праздновал гол. Это не показуха — это новый ПСЖ.

Атака, которую сложно разобрать

Тройка нападения — Дембеле, Кварацхелия, Дезире Дуэ. Двадцатилетний Дуэ — лицо новой эры, в Мюнхене он измотал «Баварию» во втором тайме, постоянно создавая моменты на правом фланге. Кваратсхелия — главный креативный игрок турнира: 13 голов и семь ассистов в Лиге чемпионов с момента перехода из «Наполи» в январе 2025-го. Это больше, чем у кого-либо в Европе за тот же период. Дембеле — ветеран этой системы, тот самый, чей гол на третьей минуте в Мюнхене практически закончил серию с «Баварией».

Полузащита — Витинья, Фабиан Руис, Жоау Невес. Все трое умеют и в пас, и в черновую работу. Передача Руиса в эпизоде с голом Дембеле в Мюнхене была произведением искусства, а через двадцать секунд он уже отбирал мяч в своей трети.

Защита держится на Маркиньосе и Уильяме Пачо. 31-летний бразилец остаётся одним из лучших центральных защитников мира, а Пачо в Мюнхене лично сдерживал Харри Кейна до самого последнего розыгрыша.

Бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок в эфире Match of the Day сказал так: «Очень трудно представить, что ПСЖ не выиграет в Будапеште. Они сильны во всех зонах. Единственная слабость, которую я реально вижу, — это вратарь Сафонов ».

Действительно — Матвей Сафонов в этом сезоне чередовал гениальные матчи с неудачными. Так, совсем недавно в Лиге 1 несколько голов «Лион» забил после его неуверенных выходов. Если у «Арсенала» есть шанс — он начинается с дальних ударов и подач в штрафную, на которые российский вратарь иногда реагирует поздно.

Оборона, которая выиграла «Арсеналу» сезон

«Арсенал» сейчас — не та команда, которую помнили в Англии последние десять лет.

Это видно по цифрам. 0,84 ожидаемых пропущенных гола за матч в Лиге чемпионов — едва ли не лучший показатель в Европе. У «Атлетико», который выбили из ЛЧ «канониры», было 1,38. У ПСЖ — те же 1,38. То есть «Арсенал» в обороне работает в полтора раза эффективнее обоих финалистов прошлого сезона.

В полуфинале против «Атлетико» произошёл ключевой эпизод, который во многом и привёл их в Будапешт. Сака забил в первом тайме, «Арсенал» вёл 1:0 в общем счёте, и матч переходил в стадию «удержать». Уильям Салиба ошибся на головой передаче, и Джулиано Симеоне (сын Диего) рванулся к воротам в одиночку. Райя выбежал. Симеоне обошёл его с лёгкостью. Ворота были пустыми.

И тут Габриэл, бразильский защитник «Арсенала», догнал Симеоне сзади. Не сбил, не подставился под пенальти, а просто оказался настолько близко, что Симеоне почувствовал давление и пробил мимо. Артета после матча сказал: «В Лиге чемпионов есть моменты, когда кто-то должен сделать что-то магическое — он сделал это снова». Журналисты подумали, что он про Саку. Артета имел в виду Габриэла.

Это история про сегодняшний «Арсенал» в одном эпизоде. Не блестящая комбинация, не индивидуальное мастерство — а защитник, который добежал.

Кларенс Зеедорф, единственный человек в истории, выигравший Лигу чемпионов с тремя разными клубами, недавно сказал в интервью Amazon Prime:

В этом году такая команда, как «Арсенал», делает разницу за счёт большого числа сухих матчей и так дошла до самого финала. Если бы мне нужно было назвать одну команду, способную выиграть благодаря этому качеству — это «Арсенал». Назовите мне один вид спорта, в котором можно побеждать без нормальной обороны. Думаю, такого не существует. Кларенс Зеедорф легенда

Что говорят эксперты The Athletic

Журналисты The Athletic собрались на круглый стол и обсудили, что именно решит финал. Получились шесть разных ответов — и все интересные.

Оли Кей считает, что ключ — полузащита ПСЖ. Витинья, Жоау Невес и Уоррен Заир-Эмери должны быть остановлены, иначе всё остальное теряет смысл. «Артета должен решить: жертвовать ли креативностью Эзе или Эдегора ради более классического полузащитника? Дать ли Райсу свободу преследовать каждого соперника, или поставить его глубже, чтобы помочь против Кварацхелии?»

Ник Миллер соглашается с акцентом на грузине: «ПСЖ — гидра. Если отрубить одну голову, другая укусит так же сильно. Но если получится сдержать Кварацхелию — у "Арсенала" появятся реальные шансы». Миллер допускает, что Артета может изменить схему — впервые за сезон. Не классические 4-2-3-1, а 4-3-3 с тремя полузащитниками. Это редкий ход для англичанина.

Анантааджит Рагхураман напоминает: ПСЖ показал в полуфинале, что умеет и в открытый футбол, и в закрытый. В Париже они вскрывали «Баварию» в первом тайме, а в Мюнхене после быстрого гола перешли в «жёсткий блок» с тактическими фолами и затяжкой времени. «Если ПСЖ адаптирует подход по ходу матча, найдёт ли "Арсенал" решения?»

Сара Шепард видит две вещи. Первая — состояние «Арсенала» к финалу. Если они приедут в Будапешт чемпионами Премьер-лиги (титул в Англии до сих пор не разыгран — гонка с «Сити»), это либо освободит их, либо парализует. Если приедут проигравшими в самой АПЛ — пресс может оказаться слишком тяжёлым. Вторая вещь — снова Кварацхелия. «Кто из защитников — Тимбер или Бен Уайт — получит задачу его держать, тот и будет ключевой фигурой».

Тим Спайерс говорит: «Если "Арсенал" хочет выиграть, им, скорее всего, надо забивать первыми». ПСЖ показала против «Баварии», что после быстрого гола умеет закрываться. И ещё: смогут ли игроки «Арсенала» выдержать давление матча такого масштаба? «В финале Кубка лиги они с трудом справились, — напоминает Спайерс. — Финал ЛЧ — это совершенно другой уровень».

Карл Анка не дал прямого ответа. Просто констатировал: «Никто из соперников ПСЖ в этом сезоне не нашёл способ нарушить их ритм надолго».

Расклад букмекеров

Первые котировки букмекеров дают ПСЖ коэффициент 1.65 (то есть примерно 60% вероятности). «Арсенал» — 2.20 (около 45%). На Polymarket — соотношение 57/43 в пользу французов. Существенный перевес чемпионов, но не подавляющий.

Это «лайв-андердог», как выражаются в Америке. То есть аутсайдер, у которого есть реальный шанс — не маленький, не статистический, а реальный.

Но. В прошлом сезоне в финале «Интер» считался очень крепким соперником — итальянцы пропустили лишь один гол на групповом этапе. ПСЖ забил им пять. Это случилось не из-за слабости «Интера» — а из-за того, на что способна эта французская атака против любого, кто не успевает играть в её ритме.

И вот тут — главный вопрос. Сможет ли «Арсенал» играть в её ритме? Или ему придётся играть в свой.

Что было раньше

Команды уже встречались в этом сезоне. На групповом этапе в Лондоне «Арсенал» обыграл ПСЖ 2:0. Но та игра состоялась в октябре, когда ПСЖ только формировал нынешнюю обойму. С тех пор — другая команда.

В прошлом сезоне они встретились в полуфинале, и «Арсенал» уехал из Парижа с поражением 0:3 после гостевого матча, потом уступил по сумме 1:3. ПСЖ играл, как сейчас играет, но более резко. С тех пор французы прибавили в зрелости.

Артета сделал из этого выводы. Игроки те же, но они набрались опыта. Букайо Сака — больше не молодой парень с потенциалом, а 24-летний капитан в форме. Деклан Райс — лучший в Англии полузащитник в этом сезоне. Тимбер на правом фланге — открытие сезона. Эзе и Эдегор разделяют атакующие функции. Габриэл и Салиба — пара центральных защитников, не уступающая никакой в Европе.

«Арсенал» лучше, чем год назад. Но и ПСЖ — тоже лучше.

Что должно случиться, чтобы выиграл «Арсенал»

Несколько сценариев.

Первый — ранний гол. Если «Арсенал» забьёт первым, ПСЖ окажется в роли догоняющего. Это сделает игру более открытой для французов и более удобной для англичан, потому что закрываться они умеют, как никто.

Второй — стандарты. «Арсенал» в этом сезоне забил 22 гола после стандартов в Премьер-лиге, больше всех в Европе. Габриэл, Салиба, Расмус Винтерхолм (тот самый «футбольный астрофизик», которому Гвардиола вручил персональный экземпляр с подписью) — это команда, которая угрожает с подачи угла так, как никто другой.

Третий — Сафонов. Если у вратаря ПСЖ будет один плохой момент, «Арсенал» им воспользуется.

Четвёртый, и, пожалуй, самый сложный — выдержать темп. ПСЖ играет на высокой интенсивности от первой до девяноста пятой минуты. У них резерв — Гонсало Рамуш, Брэдли Баркола, Сенни Майулу. Они могут выпустить ту же интенсивность с лавки. У «Арсенала» — Стерлинг, Хавертц, Жезус. Меньше глубины. Если матч будет открытым — ПСЖ вероятнее победит. Если будет закрытым — у «Арсенала» больше шансов.

Что должно случиться, чтобы выиграл ПСЖ

Меньше сценариев, больше уверенности. Достаточно делать то, что они делают весь сезон.

ПСЖ выигрывает не за счёт одного игрока или одной комбинации. Это уже не тот клуб, где Месси отдавал гениальный пас Мбаппе. Сейчас все играют, все бегут, все возвращаются. Если сборная Энрике сыграет на своём уровне — заметить разницу с другими их матчами в этом турнире будет сложно.

«Они работают как одно целое, — сказал бывший игрок "Манчестер Сити" Недум Онуоха. — Можно сосредоточиться на их атаке, но они и в обороне работают здорово. Чем дальше идёт сезон, тем лучше они становятся».

И ещё одна деталь

Финал — в Будапеште, на «Пушкаш Арене», 30 мая. Это тот самый стадион, на котором в 1953-м сборная Венгрии Ференца Пушкаша обыграла Англию 6:3 — матч, который изменил представление о футболе. Тогда «Магические мадьяры» показали Англии, что есть другой футбол — техничный, скоростной, тактически продвинутый.

Через 73 года тот же стадион примет противостояние, которое во многом про то же самое. ПСЖ — это технически совершенная, скоростная, тактически продвинутая команда. «Арсенал» — это английская версия последнего футбольного слова. Кто кого чему научит?

Для ПСЖ это шанс стать вторым клубом в эпоху Лиги чемпионов после «Реала», выигравшим турнир два раза подряд. Для «Арсенала» — первый трофей ЛЧ в истории. Для Луиса Энрике — третий титул в карьере. Для Артеты — первый.

Как это принято писать про финалы — 30 мая могут случиться такие вещи, ради которых живёт футбол.

