GOAL разбирается, как «Пари Сен-Жермен» окончательно подчинил себе Лигу 1, превратив ее в организацию, которая покорно выполняет любые капризы гранда.

«Пари Сен-Жермен» — лучший европейский клуб. Им по праву принадлежит статус действующих обладателей кубка Лиги чемпионов: в составе собраны игроки высокого уровня, которые действительно играют друг за друга как команда, а не как прежняя декоративная версия «галактикос». Возглавляет их один из лучших тактиков и уважаемых тренеров.

Однако теперь всё чаще возникают вопросы по поводу того, каким образом «ПСЖ» пытается защитить титул.

В четверг было подтверждено, что «ПСЖ» добился переноса матча Лиги 1, который должен был пройти между двумя четвертьфинальными встречами Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Еще больший резонанс вызывает тот факт, что речь идет о выездной игре против «Ланса» — прямого конкурента в борьбе за титул.

Это далеко не первый случай, когда парижанам удается совершить подобный маневр. И хотя, вероятно, он не станет последним, ситуацию пора менять.

«ПСЖ» фактически манипулирует перегруженным футбольным календарем в своих интересах вместо того, чтобы способствовать решению системной проблемы, затрагивающей все клубы. Подобные действия противоречат духу спорта и вредят имиджу французского футбола.

«Издевательство над здравым смыслом»

Перед сезоном-2023/24 число участников Лиги 1 было сокращено с 20 до 18 — это решение приняли еще в 2021 году. Среди причин назывались повышение конкуренции и сокращение числа клубов, не мотивированных турнирными задачами.

Однако главным аргументом была разгрузка календаря, особенно актуальная после пандемии коронавируса.

«Пари Сен-Жермен» globallookpress.com

Поскольку теперь каждая команда проводит всего 34 матча за сезон, во внутреннем календаре появилось больше «окон» для переносов. Руководство французского футбола ( LFP) решило использовать это пространство, чтобы предоставлять дополнительный отдых командам, выступающим в плей-офф еврокубков.

С одной стороны, стремление Лиги 1 помочь своим клубам улучшить позиции в таблице коэффициентов УЕФА и успешно конкурировать с остальными лигами «Большой пятерки» выглядело логичным.

С другой — это вызвало волну протеста среди остальных участников чемпионата, которые посчитали, что их интересами пренебрегли в угоду общей стратегии.

В апреле 2024 года, во время первой волны подобных переносов, президент «Гавра» Жан-Мишель Руссье не скрывал ярости: его клуб боролся за выживание, а график матчей (как самого «Гавра», так и его прямых конкурентов) постоянно менялся из-за интересов «ПСЖ».

«Я подготовил обращение к лиге, чтобы выразить всё, что я думаю о том, как "ПСЖ" вытирает ноги о наш чемпионат. Это просто издевательство над людьми и здравым смыслом», — заявил Руссье.

Антуан Комбуаре, возглавлявший на тот момент «Нант», поддержал коллегу: «Лига хочет защитить участников еврокубков, но нельзя при этом ослаблять команды, которые борются за выживание. Я считаю, что лига должна прежде всего защищать свои внутренние интересы, а еврокубки — это уже вторично».

Падение «Челси»

Противостояние «ПСЖ» с «Челси», триумфатором Клубного чемпионата мира, анонсировалось как одна из самых интересных дуэлей перед стартом 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

На деле всё оказалось игрой в одни ворота: действующий чемпион Европы нанес сопернику самое крупное поражение по сумме двух матчей в его еврокубковой истории, победив с общим счетом 8:2.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Общее мнение сводится к тому, что «Челси» на данный момент просто уступает «ПСЖ» в классе, а прошлогодний финал Клубного чемпионата мира (завершившийся победой «синих» со счетом 3:0) не отражал реального соотношения сил.

Однако, возможно, и эта серия не была показательной. В промежутке между поражением на «Парк де Пренс» и ответной игрой в Лондоне подопечным Лиама Росеньора пришлось провести тяжелейший матч против предельно мотивированного «Ньюкасла». «ПСЖ» в это время отдыхал.

С учетом того, насколько убедительным получился разгром «Челси», со стороны лондонского клуба почти не последовало жалоб. Но трудно поверить, что дополнительный отдых, который получил «ПСЖ», никак не сказался на столь крупной разнице в счете.

Иронично и то, что хотя «ПСЖ» остается единственным, кто регулярно получает выгоду от корректировок календаря в последние три сезона, «Страсбург» — по сути, фарм-клуб «Челси» — также получил определенные поблажки в связи с выходом в четвертьфинал Лиги конференций. Это фактически лишило консорциум BlueCo, владеющий обеими командами, повода для официальных протестов.

Впрочем, не стоит ожидать, что «Ливерпуль» в подобной ситуации будет хранить молчание.

Недовольство «Ланса»

До сих пор способность «ПСЖ» добиваться переноса матчей Лиги 1 в целом воспринималась без особых эмоций — в духе «что есть, то есть».

Обычно парижане всё равно уходили в отрыв в чемпионской гонке, а остальным оставалось лишь подстраиваться.

Но в этот раз всё иначе. «Ланс» — скромный клуб из города с населением около 32 тысяч человек — стал в этом сезоне главным конкурентом столичного гиганта.

Флорьян Товен globallookpress.com

Сейчас команды разделяет всего одно очко, хотя у «ПСЖ» есть еще игра в запасе (тот самый перенесенный матч в перерыве между играми с «Челси»).

Разумеется, в «Лансе» остались недовольны тем, что ключевой матч в борьбе за титул, изначально намеченный на 11 апреля, был перенесен.

В понедельник «Ланс» сделал официальное заявление по этому поводу: «Похоже, намечается тревожная тенденция: французский чемпионат низводят до роли вспомогательного инструмента, который можно подстраивать под еврокубковые нужды определенных клубов.

Это противоречит спортивным принципам; подобную практику трудно встретить в других ведущих европейских лигах.

Календарь и таблица Лиги 1

Перенос даты этого матча означает, что "Ланс" останется без игровой практики на 15 дней, после чего будет вынужден играть каждые трое суток. Такой график не соответствует календарю, утвержденному в начале сезона, и он неприемлем для клуба, который не может безболезненно адаптироваться к подобным навязанным ограничениям».

Спекуляции на теме «Хиллсборо»

На этой неделе спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш подлил масла в огонь, заявив, что клуб не стал бы обращаться к лиге с просьбой о переносе, если бы их матчи в Лиге чемпионов выпали на вторник (7 апреля) и среду (15 апреля), а не на среду (8 апреля) и вторник (14 апреля).

Луиш Кампуш globallookpress.com

Кампуш признал: «Ливерпуль» никогда бы не согласился играть 15 апреля из глубокого уважения к памяти жертв трагедии на стадионе «Хиллсборо», годовщина которой приходится на этот день.

По его логике, это не оставило «ПСЖ» иного выбора, кроме как просить Лигу 1 о содействии.

Да, он действительно это сказал.

Изначально мы хотели бы сыграть в Лиге чемпионов во вторник, а затем в среду. Но поскольку «Ливерпуль» не может играть 15 апреля, мы проявили уважение к истории этого клуба, так как это трагическая дата для них. Луиш Кампуш Спортивный советник «ПСЖ»

«Наша идея всегда заключалась в том, чтобы защищать не только "ПСЖ", но и весь французский футбол в контексте борьбы за сохранение пятого места в таблице коэффициентов УЕФА. Лига 1 рискует потерять эту позицию, что создаст проблемы не только для нас, но и для всех французских команд.

Лучшее решение — сыграть [против "Ланса"] в другой день. Позиция "ПСЖ" предельно ясна: это результат тщательных раздумий о плюсах и минусах, которые это несет не только нашему клубу, но и всему чемпионату.

В то же время я должен сказать, что мы ничего не имеем против "Ланса". Мы поступили бы так же с любым другим соперником», — добавил Кампуш.

Кампуш попытался преподнести аргумент о «Хиллсборо» как знак уважения со стороны «ПСЖ», но со стороны это выглядит так, будто клуб использует традиции «Ливерпуля» для оправдания собственных корыстных интересов.

Проблема календаря?

В тени споров о манипуляциях «ПСЖ» и Лиги 1 теряется важный факт: в профессиональном футболе действительно существует проблема перегруженного календаря.

Интенсивность и энергозатратность современной игры уже давно опередили возможности спортивной медицины, пытающейся предотвратить травмы и усталость. Единственным решением кажется сокращение количества матчей и увеличение периодов отдыха.

Луис Энрике globallookpress.com

Пример «ПСЖ» в этом смысле наглядно подтверждает необходимость разгрузки календаря. В сезоне 2024/25 команда Луиса Энрике провела 65 матчей, включая Клубный чемпионат мира, который фактически лишил их полноценной предсезонной подготовки к текущей кампании. К настоящему моменту в сезоне 2025/26 парижане сыграли уже 43 матча.

Если бы «ПСЖ» использовал свой статус самого влиятельного клуба Франции и одного из тяжеловесов европейского футбола для того, чтобы добиваться улучшения условий для всех, к этим маневрам, возможно, относились бы с большим пониманием. Однако они даже не пытались пойти по этому пути.

Разрыв между парижанами и остальной Лигой 1 остается колоссальным. Даже когда их матчи не переносят, они часто могут выставить полурезервный состав, уровня которого достаточно, чтобы обыграть большинство команд в чемпионате Франции.

Происходящее выглядит как сознательная эгоистичная стратегия, направленная на повышение шансов в Лиге чемпионов, пока остальные в Европе вынуждены изо всех сил подстраиваться под плотный график.

Фавориты по особым причинам

Мы можем восхищаться тактикой Луиса Энрике, преображением Усмана Дембеле, креативными качествами Витиньи и вообще тем футболом, в который играет эта команда «ПСЖ», — и одновременно критиковать их за получение несправедливого преимущества над конкурентами. Эти позиции не противоречат друг другу.

Вопросы к футбольному календарю ещё долго будут оставаться актуальными, но решающая часть сезона по определению должна быть напряженной и насыщенной.

«Пари Сен-Жермен» globallookpress.com

Неудивительно, что последние две кампании «ПСЖ» в Лиге чемпионов напоминают историю Бенджамина Баттона: клуб испытывает трудности на ранних этапах, когда не может добиться переноса матчей Лиги 1, но расцветает ближе к финишу, когда дорога к европейскому успеху для них максимально расчищена.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот на протяжении всего сезона последовательно критикует безумный график своей команды. Можно ожидать, что во время следующего общения с прессой он найдет подходящие слова о том, что его игрокам придется биться с «Фулхэмом» в то время, как их соперники по Лиге чемпионов будут отдыхать в течение пяти дней.