Последний шаг на пути к финалу в Лейпциге

Неделю назад в первом матче в Испании «Райо» вполне закономерно, но минимально обыграл «Страсбург» — 1:0. Смогут ли французы перевернуть ход полуфинала на своём поле? Ответный матч начнётся в 22:00 МСК. Следить за его ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

46' Вторая половина встречи началась. В перерыве у хозяев Нанаси вышел на поле вместо Чилуэлла.

45+1' Перерыв! «Райо Вальекано» выигрывает со счётом 1:0, по сумме двух матчей — 2:0. Причём испанцы пока тотально доминируют на поле: по ударам «Райо» ведёт 15:1, по ударам в створ — 6:1. За счёт чего «Страсбург» планирует спасаться — пока совсем не видно.

45' Минута добавлена к тайму.

44' И ведь «Райо Вальекано» продолжает держать мяч. Пассивен в прессинге «Страсбург».

43' Всё же воплотили гости огромное преимущество в забитый гол — и теперь уже 2:0 ведут по сумме двух встреч.

42' ГОООЛ! 0:1! Алемао! Более закономерного гола, пожалуй, придумать сложно. Эспино с правого края подал в штрафную, Лежён пробил в касание — Пендерс выручил, но Алемао был первым на добивании.

Статистика матча 1 Удары в створ 6 0 Удары мимо 5 40 Владение мячом 60 1 Угловые удары 4 1 Офсайды 0 4 Фолы 6

41' Ещё один угловой будет подавать испанская команда — мяч рикошетом от Омобамиделе ушёл за лицевую после удара де Фрутоса.

40' Редкий случай, когда перехватил мяч «Страсбург» в центре — побежал в атаку Морейра, но передачу сделал неточную.

39' Получил мяч де Фрутос перед чужой штрафной, сделал пару шагов вперёд и попробовал ударить — попал в Чилуэлла.

37' Попытался Годо слева зайти в штрафную «Райо» и снова упёрся в глухую стену.

36' Дуэ оказался на газоне после того, как влетел в Эспино — мяча там, кстати, не было и близко.

35' Неподготовленный дальний удар с подбора после углового нанёс Эспино.

34' С левого фланга остро прострелил во вратарскую Чаваррия, в панике пришлось выбивать мяч защитникам.

32' С острого угла пробил по воротам де Фрутос из пределов штрафной «Страсбурга», мяч значительно выше цели пошёл.

31' Разыгрывает мяч «Райо Вальекано», вновь откатываясь чуть назад к своей штрафной.

30' Баталья ошибся при выносе из штрафной и попал в Уаттара, от которого мяч отскочил к Энсисо — тот был в офсайде.

29' И опять «Райо» перехватил мяч в финальной трети, и два удара нанёс в этой атаке — с первым справился Пендерс, второй заблокировали.

27' Прервал Чилуэлл прострел де Фрутоса справа, угловой будет исполнять «Райо Вальекано». Продолжается интенсивный прессинг гостей — интересно, на сколько ещё их в таком темпе хватит.

26' Опасно издали пробил Иси Паласон, совсем немного в створ не попал — не дотягивался в прыжке Пендерс.

25' Бен Чилуэлл первую жёлтую в матче получил. Прихватил он де Фрутоса руками, сорвал атаку.

24' Морейра ускорялся по правому краю под заброс партнёра из глубины, но поскользнулся на ровном месте. Мяч ушёл за пределы поля.

22' Эспино под давлением зашёл в штрафную «Страсбурга» и в ближний угол пробил — Пендерс на месте.

21' Сисс в центре перехватил мяч и быстро отдал вперёд на Паласона, но того в этот раз накрыть успели.

20' На ближнюю подал Барко, но оттуда совсем неудобно было переправить мяч в ворота Омобамиделе. Он и не переправил — мимо.

19' Наконец-то первая атака «Страсбурга»! Продрался-таки справа Морейра, подал в центр и принёс своей команде угловой.

18' Решился на удар с этого штрафного Лежён метров с 40, но совсем не попал.

17' Алемао получил по ноге от Омобамиделе — только с фолом он смог остановить рывок бразильца.

16' Непроходимый центр поля в первые 15 минут выстроил «Райо» — до сих пор игроки «Страсбурга» его не смогли ни разу преодолеть. Вот и сейчас мяч снова потеряли.

15' Сейчас неточную длинную передачу вперёд отдал Паласон, небольшая передышка для хозяев.

13' Очередной перехват «Райо» в близости от чужой штрафной закончился заблокированным ударом Иси.

12' И вновь не может «Страсбург» выйти со своей половины — слишком сильный пас в безобидной ситуации отдал на фланг Годо.

11' Иси Паласон получил по лицу от Чилуэлла, штрафной для «Райо Вальекано».

10' Потеряли мяч французы на своей половине под прессингом, де Фрутос получил его в чужой штрафной и приложился — выше ворот.

09' Никак не получается у игроков «Страсбурга» за мяч зацепиться. Очень мощное начало от «Райо».

08' Алемао с линии вратарской головой замкнул навес справа и направлял мяч в угол — в прыжке вытащил Пендерс!

07' Продолжают гости держать мяч у себя, но теперь уже на своей половине поля. «Страсбург» не может его забрать.

05' Обступили штрафную «Страсбурга» игроки «Райо» после этого корнера. Хозяева туда не пускают, но испанцы остаются в атаке.

04' В первую контратаку вышли испанцы и сразу же свой первый угловой заработали.

03' Годо попытался пройти Рацю по левому флангу, но румынский защитник «Райо» сыграл надёжно.

02' Мяч у «Страсбурга» на первых минутах встречи, «Райо» не торопится прессинговать пока.

01' Матч начался!

До матча

21:58 Появились уже на поле команды, звучит гимн Лиги Европы — ждём стартового свистка!

21:51 13 градусов тепла сегодня вечером в Страсбурге, дождя в ближайшие часы не ожидается.

21:44 Главный арбитр встречи — 42-летний Иван Кружляк из Словакии.

21:33 Сегодняшний матч пройдёт в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено», вмещающем 26 109 зрителей.

Стартовые составы команд

«Страсбург»: Пендерс, Дуэ, Омобамиделе, Чилуэлл, Морейра, Эль-Мурабет, Дукуре, Барко, Уаттара, Годо, Энсисо.

«Райо Вальекано»: Баталья, Рацю, Лежён, Сисс, Чаваррия, Лопес, Валентин, де Фрутос, Паласон, Эспино, Алемао.

«Страсбург»

До первого полуфинала, проигранного 0:1, французский клуб двигался по турниру уверенно. «Страсбург» сначала выиграл общий этап, набрав там 16 очков из 18 возможных, после чего выбил хорватскую «Риеку» (2:1 в гостях, 1:1 дома) и немецкий «Майнц», противостояние с которым вышло особенно драматичным: французы проиграли первый матч на выезде со счётом 2:0, но в ответной встрече дома разгромили соперника 4:0 и прошли в полуфинал.

В Лиге 1 «Страсбург» уже фактически бросил бороться: за три игры до конца он идёт там восьмым и потерял почти все шансы пробиться в еврокубки через чемпионат. Из Кубка Франции тоже вылетели, поэтому победа в Лиге конференций — единственный шанс оказаться на международной арене в следующем сезоне. Впрочем, форма команды Гари О'Нила оставляет много вопросов: после потери своего лучшего игрока и лучшего бомбардира, Хоакина Паникелли, «Страсбург» проиграл пять матчей из восьми, а дома — уже три подряд.

«Райо Вальекано»

Команда Иньиго Переса в Лиге конференций пока пользуется всеми возможностями проявить себя. На общем этапе «Райо» потерпел лишь одно поражение от братиславского «Слована» (1:2) и с 13 очками занял пятую строчку, попав напрямую в 1/8 финала. Там испанцы разобрались с турецким «Самсунспором» (3:1 в гостях, 0:1 дома), затем в четвертьфинале не без нервов обыграли АЕК Марко Николича (3:0 дома, 1:3 в гостях), ну и у «Страсбурга» в первом полуфинале тоже выиграли.

К началу мая «Райо Вальекано» оказался примерно в том же положении, что и «Страсбург»: в чемпионате Испании он сейчас идёт только на 11-м месте и тоже по сути лишился шансов финишировать в еврокубковой зоне, поэтому за ЛК будет цепляться до последнего. С формой тут всё получше, чем у соперника: в последних четырёх матчах — три сухие победы и лишь одна ничья.

