8 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Нант». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ланс — Нант с коэффициентом для ставки за 3.25.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» еще не потеряли шансы на чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Ланс» на 6 очков отстает от лидера. Да и в родных стенах команда выступает лучше всех в лиге.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кроваво-золотые» не смогли одолеть «Ниццу» (1:1).

До того команда не сумела переиграть «Брест» (3:3). Зато поединок с «Тулузой» завершился успехом (4:1).

В пяти своих последних матчах «Ланс» добыл 2 виктории. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче выглядят симпатично. Команда не проигрывает уже полтора месяца.

Причем «Ланс» традиционно удачно противостоит «Нанту». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» сражаются за выживание в элитном дивизионе. Команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Нант» на 5 очков отстает от стыковой 16 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Канарейки» сумели одолеть «Марсель» (3:0).

До того команда уступила крепкому «Ренну» (1:2). Плюс чуть ранее она потерпела поражение от мощного ПСЖ (0:3).

При этом «Нант» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Канарейки» еще теоретически могут запрыгнуть в стыки. Вот только победы им даются чересчур натужно.

При этом «Нант» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. А вот на выезде команда разжилась лишь 11 очками в 16 матчах.

«Канарейки» уже больше года не побеждают «Ланс». Да и другого выбора, кроме как рисковать, у команды уже нет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ланс» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Нант» явно будет рисковать, да и «Ланс» в двух последних матчах выглядел не столь выгодно.

Ставка: «Нант» не проиграет за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.30

