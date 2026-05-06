В этом экспрессе разберём матчи в Лиге Европы и Лиге конференций. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 7 мая с коэффициентом для ставки за 4.06.

«Фрайбург» — «Брага»

Футбол. Лига Европы

Неделю назад команды выдали напряжённый первый полуфинальный матч в Португалии. «Брага» старалась создать задел перед ответной встречей, понимая, что в Германии ей будет крайне тяжело. Уже на 8-й минуте Демир Тыкназ открыл счёт, однако «Фрайбург» быстро отыгрался — отличился опытный Винченцо Грифо. Хозяева могли уйти на перерыв лидерами, но Родриго Салазар не реализовал пенальти. Во втором тайме «Брага» владела инициативой, и на последних секундах добилась победы — после ошибки обороны и вратаря мяч добил Марио Доржелес (2:1).

Перед ответной игрой букмекеры считают фаворитом «Фрайбург». Немецкая команда фактически сделала ставку на Лигу Европы, поскольку через чемпионат пробиться в еврокубки уже практически невозможно. После серии удачных матчей команда Юлиана Шустера уступила «Штутгарту» в Кубке Германии, поэтому еврокубок остаётся последним шансом не только на трофей, но и на выход в Европу.

После первой встречи «Фрайбург» сыграл вничью с «Вольфсбургом» в Бундеслиге, а «Брага» с тем же счётом разошлась миром с «Эшторилом». Португальцы, по сути, уже обеспечили себе четвёртое место в чемпионате и могли спокойно готовиться к выездной игре.

С одной стороны, «Фрайбург» выглядит фаворитом за счёт домашнего поля и мотивации. С другой — «Брага» обладает достаточно мощной атакой, чтобы создать проблемы обороне соперника. С учётом характера первого матча и стиля обеих команд, наиболее логичным вариантом выглядит обмен голами в ответной встрече.

Ставка: Обе команды забьют за 1.82.

«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»

Футбол. Лига Европы

После первого матча полуфинала Лиги Европы между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» интрига в английском противостоянии достигла максимума. Изначально команда из Бирмингема считалась фаворитом не только пары, но и всего турнира, однако поражение в Ноттингеме заставило пересмотреть эти оценки. При этом «лесники» подошли к решающей стадии сезона в отличной форме, тогда как «вилланы» не выглядят столь же стабильно.

Тем не менее списывать «Астон Виллу» преждевременно. Во многом это связано с опытом Унаи Эмери, который уже неоднократно добивался успеха в Лиге Европы и умеет выстраивать игру в решающих матчах. Его визави Витор Перейра не обладает таким послужным списком, однако за короткое время сумел значительно преобразить «Ноттингем», выведя команду на новый уровень.

Первую встречу решил эпизод с пенальти на 71-й минуте, который реализовал Крис Вуд. В целом же по статистике соперники выглядели равными. В текущем году команды уже трижды встречались: «Астон Вилла» выиграла дома (3:1), затем была ничья (1:1), и лишь в последнем матче «Ноттингем Форест» оказался сильнее.

Сейчас «лесники» подходят к игре на серии из пяти побед с впечатляющей разницей мячей 14:2, что говорит о их отличной форме. У «Астон Виллы» же наблюдаются определенные проблемы — несколько поражений в конце апреля могут указывать на спад.

Ставка: ТМ 3 за 1.50.

«Страсбург» — «Райо Вальекано»

Футбол. Лига конференций

Первый матч между «Райо Вальекано» и «Страсбургом» ожидаемо получился закрытым и напряжённым. Французская команда с самого начала сделала ставку на осторожную игру, стараясь минимизировать риски и перенести решение вопроса о выходе в финал на домашнюю арену. В итоге поражение 0:1 можно считать для гостей относительно приемлемым результатом.

При этом игра «Страсбурга» в Мадриде выглядела крайне пассивной: команда не нанесла ни одного удара в створ, практически не создала опасных моментов и ограничилась минимальной активностью в атаке. Показатель xG около 0.20 лишь подтверждает слабую эффективность впереди.

«Райо Вальекано», напротив, снова продемонстрировал качественный футбол, который команда показывает в последние месяцы как в Лиге конференций, так и в Примере. Испанцы контролировали ход встречи и заслуженно добились минимальной победы, хотя могли рассчитывать и на большее.

В ответной игре ситуация меняется: теперь уже «Страсбург» будет вынужден действовать активнее, но текущая форма команды вызывает сомнения. Французы переживают непростой период, проиграв большинство матчей за последний месяц.

«Райо Вальекано» выглядит более стабильным и организованным коллективом, хотя и находится в середине таблицы Ла Лиги. В отличие от предыдущих стадий турнира, где испанцы могли позволить себе расслабиться после уверенных побед дома, сейчас им предстоит сохранять максимальную концентрацию — минимальный перевес не даёт права на ошибку.

Ставка: Победа «Райо Вальекано» с форой (+1) за 1.49.

Общий коэффициент — 4.06.